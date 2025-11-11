हफ्तों तक नहीं करना पड़ेगा चार्ज, Honor ला रहा 10,000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, टेंशन में आए Realme-Oppo!

जल्द ही स्मार्टफोन मार्केट का हिस्सा ऐसे डिवाइस बनने जा रहे हैं, जिन्हें आपको बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि स्मार्टफोन मेकर Honor एक नहीं, बल्कि दो 10,000mAh बैटरी वाले फोन्स पर काम कर रहा है, जिसके साथ कंपनी का प्लान बैटरी सेगमेंट में अपनी धाक जमाने का है. इन डिवाइसेज की क्षमता इतनी ज्यादा होगी कि आप रिचार्ज की टेंशन से लगभग फ्री हो जाएंगे.

Honor के दो 10,000mAh बैटरी फोन्स

टिप्सटर Digital Chat Station ने Honor के इन दो दमदार फोन्स के बारे में जानकारी दी है. इसके पहले डिवाइस में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है और यह Honor Power 2 नाम से लॉन्च हो सकता है.

कंपनी का दूसरा फोन एक बड़े 6.8 इंच 1.5K OLED डिस्प्ले के साथ आएगा. इसमें Qualcomm Snapdragon 7-Series चिप दिया जाएगा. डिजाइन की बात करें तो इसमें राउंड एजेस होंगे और एक फ्लैट डिस्प्ले मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पानी गर्म करने वाली रॉड पर जम गई है सफेद पपड़ी, मिनटों में ऐसे हो जाएगी फिर से नई...

Honor X80 को मिला सर्टिफिकेशन

बड़े बैटरी वाले इन फोन्स की खबर तब और मजबूत हुई जब एक चाइनीज टेक ब्लॉगर ने खुलासा किया कि Honor X80 को एक खास बैटरी डिजाइन मिला है और इसे पड़ोसी देश में 3C सर्टिफिकेशन मिल चुका है. सर्टिफिकेशन के मुताबिक, इसकी रेटेड कैपेसिटी 9,755mAh है, लेकिन सामने आया है कि इसकी टिपिकल वैल्यू 10,000mAh से भी ज्यादा होगी.

लॉन्च टाइमलाइन

इस नए Honor X80 को कंपनी अपने पुराने फोन Honor X70 जिसमें 8,300mAh बैटरी थी के सक्सेसर के तौर पर लाएगी. यह डिवाइस चाइनीज मार्केट में अगले साल की तीसरी तिमाही में लॉन्च हो सकता है.

यह साफ है कि Honor अब बाजार में सबसे ज्यादा बैटरी क्षमता वाले फोन्स लाने की तैयारी में है. जल्द ही बाकी ब्रैंड्स भी इस बदलाव और बैटरी ट्रेंड का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे यूजर्स को बार-बार चार्जिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

यह भी पढ़ें: सिर्फ ₹6 में रोज मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा का मजा, तुरंत रिचार्ज करें ये प्लान