Advertisement
trendingNow13098676
Hindi Newsटेकपेन ड्राइव में क्यों होते हैं ये 2 छोटे छेद? 90% लोग इसे समझते हैं डिजाइन, असली वजह जानकर आसान हो जाएगा आपका काम!

पेन ड्राइव में क्यों होते हैं ये 2 छोटे छेद? 90% लोग इसे समझते हैं डिजाइन, असली वजह जानकर आसान हो जाएगा आपका काम!

Pen Drive Design Logic: आज के दौर में डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव लोगों की जरूरत के साथ सबकी पहली पसंद है. लेकिन क्या आपने कभी इसके डिजाइन को ध्यान से देखा है? पेन ड्राइव के मेटल कनेक्टर पर बने दो छोटे चौकोर छेद अक्सर लोगों को सिर्फ एक फैशन या डिजाइन लगते हैं. सच तो यह है कि इन्हें बिना वजह नहीं बनाया गया है. आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेन ड्राइव में क्यों होते हैं ये 2 छोटे छेद? 90% लोग इसे समझते हैं डिजाइन, असली वजह जानकर आसान हो जाएगा आपका काम!

Pen Drive Design Logic: आज के डिजिटल दौर में पेन ड्राइव हमारी जरूरत बन गया है. देखने में तो छोटा सा दिखाई देने वाला पेन ड्राइव में बड़ी से बड़ी फाइलें सेव हो जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से देखा है. अगर आप पेन ड्राइव को गौर से देखेंगे तो उसमें दो छोटे-छोटे छेद होते हैं? हममें से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ डिजाइन का हिस्सा समझकर अक्सर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि पेन ड्राइव के इन छेदों में का एक खास काम होता है जो पेन ड्राइव के इस्तेमाल को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि उसे सेफ भी रखता है. अगर आप भी अब तक इसे सिर्फ स्टाइल या डिजाइन का हिस्सा समझते थे तो आइए जानते हैं पेन ड्राइव में के मौजूद छेदों की वजह.

जब भी पेन ड्राइव को पोर्ट में सेट किया जाता है तो पेन ड्राइव के उन दो चौकोर छेदों में मेटल के दो उभार फिट हो जाते हैं. इससे आपकी पेन ड्राइव फिट हो जाती है और उसके मेटल पॉइंट सिस्टम के पॉइंट्स से सही तरीके से जुड़ जाते हैं. ऐसे में यह दो छेद आपके ड्राइव के सही तरह से फिट होने और काम करने के लिए जरूरी होते हैं.

दिशा बताने में भी मददगार
बहुत से लोग पेन ड्राइव की सही दिशा नहीं जान पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए यह पेन ड्राइव पर बने दो चौकोर छेद बताते हैं. इन चौकोर छेदों की सहायता से आप जान सकते हैं कि पेन ड्राइव किस तफर से सीधी है और किस तरफ से उल्टी. ज्यादातर पेन ड्राइव में ये छेद खुले होते हैं और उनके आर-पार दिखाई दे रहा होता है, जिस ओर से आर-पार दिखाई देता है वही हिस्सा ऊपर का होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डेटा ट्रांसफर 
पेन ड्राइव पर बने दो छोटे चौकोर छेद डेटा के सही और सेफ ट्रांसफर में मददगार होते हैं. इनकी वजह से पेन ड्राइव के कनेक्टर्स कंप्यूटर या किसी दूसरे डिवाइस से ठीक तरह फिट हो पाते हैं, जिससे फाइल भेजने और लेने की प्रक्रिया बिना किसी समस्या के चलती रहती है. ये छेद पेन ड्राइव को पोर्ट में मजबूती से टिकाए रखते हैं जिससे कनेक्शन ढीला नहीं पड़ता. अगर पेन ड्राइव का संपर्क सिस्टम से सही न बने तो डेटा ट्रांसफर हो ही न पाए.

स्टैंडर्ड डिजाइन का हिस्सा

यूएसबी का डिजाइन एक ग्लोबल संस्था USB-IF द्वारा तय किया जाता है. जिसे दुनियाभर की कंपनियां फॉलो करती हैं. इसी तय मानक की वजह से अलग-अलग ब्रांड की पेन ड्राइव हर कंप्यूटर या डिवाइस के यूएसबी पोर्ट में आसानी से फिट हो जाती हैं. यह एक तरह का ग्लोबल स्टैंडर्ड है. इसी कारण लगभग हर यूएसबी पेन ड्राइव में आपको ये दो चौकोर छेद देखने को मिलते हैं.

ये भी पढ़ेंः Vi यूजर्स को 2026 का पहला झटका! बंद हुआ 'सस्ता' वाला प्लान, अब देने होंगे इतने पैसे

मजबूती बढ़ाने में मददगार
पेन ड्राइव के अंदर मौजूद प्लास्टिक हिस्से को बाहरी मेटल शेल से मजबूती से जोड़ने में ये छेद एंकर की तरह काम करते हैं. इससे अंदर का ढांचा अपनी जगह पर रहता है और पेन ड्राइव जल्दी खराब होने से बच जाती है. इसके साथ ही ये छेद हल्के स्तर पर गर्म होने वाली चिप पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में भी मददगार होते हैं. यही कारण है कि हर पेन ड्राइव में दिखने वाले ये चौकोर छेद उसकी मजबूती के लिए भी जरूरी माने जाते हैं.

ये भी पढे़ंः सबको लगा था खत्म हो जाएगा Google का राज, लेकिन AI के दौर में ही रच दिया इतिहास

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Pen Drive Design LogicPen drive holes purpose

Trending news

एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Odisha news
एडल्ट कंटेंट देखकर नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, 6 की हुई गिरफ्तारी
Parliament Budget Session live: लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, 12 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही
Parliament Budget Session live
Parliament Budget Session live: लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा, 12 बजे तक स्थगित हुई कार्यवाही
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
India Sri Lanka News
चीन को भनक नहीं! अनमोल निशानी के जरिए भारत ने पकड़ी डिप्लोमेसी की उड़ान
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
Karnataka News
संसद में कांग्रेसियों का हंगामा, उधर भाजपा विधायकों ने रात विधानसभा में क्यों काटी?
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
Madras High Court
'पुलिस को सिखाएंगे सबक...', कस्टोडियल डेथ केस में मद्रास HC ने क्यों कह दी ऐसी बात?
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
shashi tharoor news
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के लिए बैड डे ! बेटे ईशान को नौकरी से क्यों निकाला गया?
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन