पेन ड्राइव में क्यों होते हैं ये 2 छोटे छेद? 90% लोग इसे समझते हैं डिजाइन, असली वजह जानकर आसान हो जाएगा आपका काम!

Pen Drive Design Logic: आज के डिजिटल दौर में पेन ड्राइव हमारी जरूरत बन गया है. देखने में तो छोटा सा दिखाई देने वाला पेन ड्राइव में बड़ी से बड़ी फाइलें सेव हो जाती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से देखा है. अगर आप पेन ड्राइव को गौर से देखेंगे तो उसमें दो छोटे-छोटे छेद होते हैं? हममें से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ डिजाइन का हिस्सा समझकर अक्सर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि पेन ड्राइव के इन छेदों में का एक खास काम होता है जो पेन ड्राइव के इस्तेमाल को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि उसे सेफ भी रखता है. अगर आप भी अब तक इसे सिर्फ स्टाइल या डिजाइन का हिस्सा समझते थे तो आइए जानते हैं पेन ड्राइव में के मौजूद छेदों की वजह.
जब भी पेन ड्राइव को पोर्ट में सेट किया जाता है तो पेन ड्राइव के उन दो चौकोर छेदों में मेटल के दो उभार फिट हो जाते हैं. इससे आपकी पेन ड्राइव फिट हो जाती है और उसके मेटल पॉइंट सिस्टम के पॉइंट्स से सही तरीके से जुड़ जाते हैं. ऐसे में यह दो छेद आपके ड्राइव के सही तरह से फिट होने और काम करने के लिए जरूरी होते हैं.
दिशा बताने में भी मददगार
बहुत से लोग पेन ड्राइव की सही दिशा नहीं जान पाते हैं. ऐसे लोगों के लिए यह पेन ड्राइव पर बने दो चौकोर छेद बताते हैं. इन चौकोर छेदों की सहायता से आप जान सकते हैं कि पेन ड्राइव किस तफर से सीधी है और किस तरफ से उल्टी. ज्यादातर पेन ड्राइव में ये छेद खुले होते हैं और उनके आर-पार दिखाई दे रहा होता है, जिस ओर से आर-पार दिखाई देता है वही हिस्सा ऊपर का होता है.
डेटा ट्रांसफर
पेन ड्राइव पर बने दो छोटे चौकोर छेद डेटा के सही और सेफ ट्रांसफर में मददगार होते हैं. इनकी वजह से पेन ड्राइव के कनेक्टर्स कंप्यूटर या किसी दूसरे डिवाइस से ठीक तरह फिट हो पाते हैं, जिससे फाइल भेजने और लेने की प्रक्रिया बिना किसी समस्या के चलती रहती है. ये छेद पेन ड्राइव को पोर्ट में मजबूती से टिकाए रखते हैं जिससे कनेक्शन ढीला नहीं पड़ता. अगर पेन ड्राइव का संपर्क सिस्टम से सही न बने तो डेटा ट्रांसफर हो ही न पाए.
स्टैंडर्ड डिजाइन का हिस्सा
यूएसबी का डिजाइन एक ग्लोबल संस्था USB-IF द्वारा तय किया जाता है. जिसे दुनियाभर की कंपनियां फॉलो करती हैं. इसी तय मानक की वजह से अलग-अलग ब्रांड की पेन ड्राइव हर कंप्यूटर या डिवाइस के यूएसबी पोर्ट में आसानी से फिट हो जाती हैं. यह एक तरह का ग्लोबल स्टैंडर्ड है. इसी कारण लगभग हर यूएसबी पेन ड्राइव में आपको ये दो चौकोर छेद देखने को मिलते हैं.
मजबूती बढ़ाने में मददगार
पेन ड्राइव के अंदर मौजूद प्लास्टिक हिस्से को बाहरी मेटल शेल से मजबूती से जोड़ने में ये छेद एंकर की तरह काम करते हैं. इससे अंदर का ढांचा अपनी जगह पर रहता है और पेन ड्राइव जल्दी खराब होने से बच जाती है. इसके साथ ही ये छेद हल्के स्तर पर गर्म होने वाली चिप पर पड़ने वाले दबाव को कम करने में भी मददगार होते हैं. यही कारण है कि हर पेन ड्राइव में दिखने वाले ये चौकोर छेद उसकी मजबूती के लिए भी जरूरी माने जाते हैं.
