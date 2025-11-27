Youtuber के हाथ लगा नॉर्थ कोरिया का Smartphone! भाई बोलने पर मिलती है वॉर्निंग, खुद-ब-खुद लेता है स्क्रीनशॉट... हुए ऐसे-ऐसे खुलासे

नॉर्थ कोरिया से गुप्त तौर पर बाहर निकाले गए एक रेयर स्मार्टफोन ने दुनिया के सामने उस देश की असली टेक्नोलॉजी और उसके कंट्रोल का खौफनाक सच खोल दिया है. पहली नजर में ये फोन बिल्कुल आम बजट स्मार्टफोन्स जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा सिस्टम छुपा होता है जो नागरिकों पर कड़ी निगरानी रखने और हर तरह की जानकारी को रोकने के लिए बनाया गया है. जिन दो फोन को टेस्ट किया गया उनमें Haeyang 701 और Samtaesung 8 शामिल हैं. खास बात यह है कि Samtaesung 8 नॉर्थ कोरिया का खुद का “Samsung” वर्जन माना जाता है.

‘Brother’ लिखते ही Warning!- फोन की अजीब सेंसरशिप

टेक यूट्यूबर अरुण मैनी, जिन्होंने इन डिवाइसेज को टेस्ट किया, उन्हें फोन इस्तेमाल करते समय ऐसा कुछ देखने को मिला जो किसी के भी होश उड़ा दे. जब उन्होंने फोन में सिर्फ “brother” शब्द टाइप किया, तो स्क्रीन पर तुरंत एक Warning दिखाई दी. इतनी साधारण सी या आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज पर भी सेंसरशिप इस लेवल की है कि शब्दों को टाइप करने भर से चेतावनी मिल जाती है. सिर्फ यही नहीं, कई और बिल्कुल सामान्य शब्द भी या तो ब्लॉक कर दिए जाते हैं या उन्हें ऑटोमैटिक रूप से सरकार द्वारा मंजूर किए गए शब्दों से बदल दिया जाता है. कुछ फोन में तो “South Korea” लिखते ही वह बदलकर “puppet state” हो जाता है. यानी सेंसरशिप फोन के कीबोर्ड में ही सेट कर दी गई है.

हर कुछ मिनट में चुपके से Screenshot- सब कुछ रिकॉर्ड होता है

इस फोन की सबसे डरावनी बात यह नहीं कि वह शब्दों को कंट्रोल करता है, बल्कि यह है कि फोन बैकग्राउंड में खुद-ब-खुद हर थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट लेता रहता है. यूजर को न तो ये स्क्रीनशॉट दिखाई देते हैं और न ही वह उन्हें डिलीट कर सकता है. लेकिन सरकार इन स्क्रीनशॉट्स को कभी भी एक्सेस कर सकती है. इसका मतलब यह है कि आप क्या मेसेज टाइप कर रहे हैं, क्या रेसिपी देख रहे हैं, कौन सी फोटो खोल रहे हैं और कौन सा पेज खोल रहे हैं- सबकुछ रिकॉर्ड हो रहा है. यूजर को सिर्फ लगता है कि वह फोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असल में फोन हर पल उसकी जासूसी कर रहा होता है.

सिर्फ सरकारी नेटवर्क- बाहर की दुनिया से कटे यूजर

इन स्मार्टफोन्स में असली इंटरनेट तो होता ही नहीं. ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया के एक बंद नेटवर्क से जुड़ते हैं, जिसमें वही वेबसाइट्स हैं जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी है. ऊपर से देखने में ये फोन मॉडर्न, साफ-सुथरे और सामान्य लगते हैं, लेकिन असल में ये एक तरह के डिजिटल हथियार हैं जिनका मकसद लोगों के व्यवहार को कंट्रोल करना और उन्हें बाहरी दुनिया की जानकारी से दूर रखना है.

नॉर्थ कोरिया में टेक्नोलॉजी = सरकार की ताकत

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी कड़ी निगरानी और कंट्रोल वहां की लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है. सरकार चाहती है कि लोग कौन से शब्द टाइप करें, क्या देखें, क्या सोचें- सब नियंत्रित रहे. इसलिए स्मार्टफोन भी वहां स्वतंत्रता का साधन नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति को बढ़ाने का टूल बन जाता है.

बाकी दुनिया के लिए चौंकाने वाला सच

इन फोन की खोज से पहली बार दुनिया को पता चला है कि वहां का आम स्मार्टफोन कैसा दिखता है और वह कैसे काम करता है. जरा सोचिए- एक ऐसा फोन जिसमें आप “brother” जैसा आम शब्द भी आराम से नहीं लिख सकते, और यह डर रहे हों कि फोन चुपके से हर पल आपके स्क्रीन की तस्वीर ले रहा है. नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए यह रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए यह बेहद डराने वाली याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानों को मजबूत बनाने के लिए भी हो सकता है और पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए भी.