Apple Watch Ultra जैसी वॉच सिर्फ 2,499 रुपये में! जेब से नहीं निकालना पड़ेगा फोन; सबकुछ होगा घड़ी से

U&i ने अपने लेटेस्ट स्मार्टवॉचेज, My Beats 2.0 और My Life Series लॉन्च किए हैं. दोनों स्मार्टवॉचेज लोकप्रिय लुक्स और फीचर्स के साथ बेहतरीन अनुभव प्रदान करते हैं, जैसे कनेक्टिविटी, हेल्थ मॉनिटरिंग, फिटनेस उपयोगिताएं और बहुत कुछ. आइए जानते हैं U&i MY BEATS 2.0 Series और U&i MY LIFE Series की कीमत और फीचर्स...