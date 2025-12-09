AI Token: AI में अब 'शेखों' की एंट्री! बनाने जा रहा है दुनिया की सबसे बड़ी एआई फैक्ट्री, उड़ गईं चीन, अमेरिका की नींद

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अब दुनिया की AI ताकतों में सबसे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है. अबू धाबी में बन रहे Stargate AI कैंपस में देश 60 ट्रिलियन AI टोकन बनाने का प्लान कर रहा है. UAE के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकॉनमी और रिमोट वर्क के मंत्री ओमर अल ओलामा ने इस लक्ष्य को “दुनिया की इंटेलिजेंस फैक्ट्री” बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

AI Token क्या होता है?

AI टोकन्स वो सबसे छोटे डेटा यूनिट होते हैं जिनका इस्तेमाल AI सिस्टम सीखने, समझने और कंटेंट बनाने में करते हैं. किसी भी टेक्स्ट, फोटो, वीडियो या ऑडियो को टुकड़ों में तोड़कर टोकन बनाया जाता है. हर टोकन में अक्षर, नंबर, स्पेस या चिन्ह हो सकते हैं. इस प्रक्रिया को ही टोकनाइजेशन कहा जाता है. आधुनिक AI मॉडल इन्हीं टोकनों को प्रोसेस करके भविष्यवाणी, विश्लेषण और कंटेंट जेनरेट करते हैं. जितनी तेज और ज्यादा मात्रा में टोकन प्रोसेस होंगे, AI उतना स्मार्ट और प्रभावी बनता है.

AI Factory: नई तरह का डेटा सेंटर

इतनी बड़ी मात्रा में टोकन को प्रोसेस करने के लिए अब नए किस्म के डेटा सेंटर विकसित हो रहे हैं, जिन्हें AI Factory कहा जाता है. आम डेटा सेंटर सिर्फ डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन AI फैक्ट्री वास्तविक समय में विशाल मात्रा में डेटा को टोकन में बदलकर तुरंत इंटेलिजेंस तैयार करती है. इसी वजह से कहा जाता है कि AI फैक्ट्री “बुद्धिमत्ता का उत्पादन” करती है और टोकन उसका “ईंधन” हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

UAE का विजन: दुनिया की इंटेलिजेंस फैक्ट्री बनना

अबू धाबी में हुए मिल्केन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका समिट में अल ओलामा ने UAE के इस विशाल विजन के बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि भविष्य की असली मुद्रा ‘टोकन’ होगी, जिन्हें इंटेलिजेंस बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा. ये इंटेलिजेंस निर्णय लेने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने में काम आएगी.

Stargate AI कैंपस: 5GW की विशाल क्षमता

Stargate कैंपस UAE के AI मिशन का मुख्य केंद्र है. इसे हाइपरस्केल सुविधा के रूप में बनाया जा रहा है जिसकी शुरुआती क्षमता 1 गीगावॉट होगी. आगे चलकर इसे 5 गीगावॉट तक बढ़ाया जाएगा. 2026 तक Stargate 200 मेगावॉट पर चलेगा. अल ओलामा ने कहा कि क्षमता मांग के हिसाब से बढ़ाई जाएगी और 5GW का लक्ष्य अभी की जरूरतों के हिसाब से तय किया गया है.

क्या AI Sector में भी ‘Bubble’ है?

अल ओलामा ने AI सेक्टर में ओवरवैल्यूएशन की चिंताओं पर भी बात की. उन्होंने इसे डॉट-कॉम बबल के दौर से तुलना करते हुए कहा कि तब भी लोग इंटरनेट को बबल मानते थे, लेकिन समय ने दिखाया कि इंटरनेट ने दुनिया ही बदल दी. AI के साथ भी लंबी अवधि में वैसा ही बदलाव होने की उम्मीद है.

एनर्जी सेक्टर में AI से करोड़ों की बचत

UAE में AI अपनाने से वास्तविक आर्थिक फायदा दिख रहा है. ऊर्जा सेक्टर में AI की मदद से करीब 500 मिलियन दिरहम (₹136 करोड़) की बचत हुई है. Adnoc Distribution जैसी कंपनियां AI की मदद से लागत घटा रही हैं और उत्पादन दक्षता बढ़ा रही हैं. अल ओलामा ने कहा कि आने वाले समय में ये बचत और बढ़ेगी, जिससे देश को बड़ी आर्थिक मजबूती मिलेगी.

AI Token: UAE का नया रणनीतिक संसाधन

UAE का मानना है कि 60 ट्रिलियन AI टोकन बनाना देश को वैश्विक AI दौड़ में बड़ी बढ़त देगा. यह विश्व के कुल AI टोकन उत्पादन का लगभग 60% होगा. अल ओलामा ने टोकन थ्रूपुट को आधुनिक दौर का तेल बताया, यानी जितना ज्यादा टोकन प्रोसेसिंग पावर, उतनी ज्यादा ‘इंटेलिजेंस’ उत्पादन क्षमता.

आने वाला समय: सतर्क योजना और वैश्विक साझेदारी

हालांकि UAE ने 60 ट्रिलियन टोकन पूरा करने का स्पष्ट टाइमलाइन नहीं बताया, लेकिन वे धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं. अल ओलामा ने कहा कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के साथ UAE इस मिशन को पूरा करने को लेकर आत्मविश्वासी है. Stargate कैंपस सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि UAE का बयान है कि वह दुनिया का AI पावरहाउस बनने जा रहा है.