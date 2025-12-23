Uber–Ola की छुट्टी? 1 जनवरी 2026 से आ रही है Bharat Taxi, जानिए कैसे बदलेगा भारत की टैक्सी दुनिया

Advertisement
देखने में यह Uber, Ola या Rapido जैसी लग सकती है, लेकिन इसके काम करने का तरीका पूरी तरह अलग है. इस सेवा का मकसद सिर्फ यात्रियों को सुविधा देना नहीं, बल्कि ड्राइवरों को भी बराबरी और आत्मनिर्भरता देना है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:27 AM IST
भारत में Bharat Taxi को 1 जनवरी 2026 से लॉन्च करने की घोषणा की गई है. यह एक नई और इनोवेटिव टैक्सी सेवा है, जिसमें यूजर एक ही ऐप के जरिए कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे. देखने में यह Uber, Ola या Rapido जैसी लग सकती है, लेकिन इसके काम करने का तरीका पूरी तरह अलग है. इस सेवा का मकसद सिर्फ यात्रियों को सुविधा देना नहीं, बल्कि ड्राइवरों को भी बराबरी और आत्मनिर्भरता देना है. यही वजह है कि इसे भारत की मोबिलिटी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

अभी बीटा टेस्टिंग में कैसे चल रही है सेवा
Bharat Taxi फिलहाल बीटा वर्जन में दिल्ली और गुजरात के कुछ इलाकों में चल रही है. यहां यूजर्स को इस ऐप के जरिए राइड बुक करने का अनुभव मिल रहा है. बीटा टेस्टिंग का मकसद यह समझना है कि ऐप और सर्विस को बेहतर कैसे बनाया जाए, ताकि देशभर में लॉन्च के समय कोई बड़ी तकनीकी या ऑपरेशनल दिक्कत न आए.

क्या है Bharat Taxi और क्यों है यह अलग
Bharat Taxi एक कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित टैक्सी सर्विस है. इसका मतलब यह है कि इस प्लेटफॉर्म का कंट्रोल किसी निजी कंपनी या बड़े निवेशक के हाथ में नहीं, बल्कि खुद ड्राइवरों के पास होगा. इसे “टैक्सी के लिए Amul मॉडल” भी कहा जा रहा है, जहां हजारों ड्राइवर मिलकर इस सेवा को चलाते हैं. जैसे Amul में किसान मालिक होते हैं, वैसे ही यहां ड्राइवर असली हिस्सेदार हैं.

Bharat Taxi के पीछे कौन है
इस सेवा को Sahakar Taxi Cooperative Limited का समर्थन प्राप्त है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है. इसके चेयरमैन जयेन मेहता हैं, जो Amul के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. इसके अलावा, भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय भी इस पहल को बढ़ावा दे रहा है. यह भारतीय मोबिलिटी सेक्टर में अपनी तरह की पहली बड़ी सरकारी-सहकारी पहल मानी जा रही है.

Bharat Taxi कैसे काम करती है
Bharat Taxi का सबसे बड़ा फर्क इसका कमीशन-फ्री मॉडल है. आम तौर पर दूसरी कैब सर्विसेज ड्राइवरों से भारी कमीशन वसूलती हैं, लेकिन यहां ड्राइवर अपनी कमाई का 80% से 100% तक अपने पास रख सकेंगे. भविष्य में प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन वह सिर्फ ऑपरेशन चलाने के लिए होगा. यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी और रोजमर्रा के रूट्स जैसे घर से ऑफिस तक के किराए स्थिर रह सकते हैं.

Bharat Taxi ऐप कैसे डाउनलोड और इस्तेमाल करें
Bharat Taxi ऐप फिलहाल Google Play Store और Apple App Store पर उपलब्ध है. हालांकि, अभी यह बीटा स्टेज में है, इसलिए इसकी सेवाएं सीमित हैं. जैसे-जैसे 2026 में देशभर में लॉन्च होगा, ऐप के फीचर्स और डिजाइन में बदलाव हो सकता है. टेक्नोलॉजी के मामले में इसका बैकएंड सपोर्ट Namma Yatri ऐप जैसा बताया जा रहा है, जिसे ONDC का सपोर्ट मिलता है.

क्या यह मॉडल पहले कहीं सफल हुआ है
दुनिया के कुछ देशों में ड्राइवर-ओन्ड राइड-शेयरिंग कोऑपरेटिव पहले से काम कर रहे हैं. न्यूयॉर्क सिटी में “The Drivers Cooperative” ने 2021 में अपनी सेवाएं शुरू की थीं. भारत में Bharat Taxi इस तरह की पहली बड़ी पहल है, जो ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Bharat TaxiOla appUber

