/बिना ड्राइवर के चलेंगी 1.2 लाख कैब! Uber ने किया 10 बिलियन डॉलर का धमाका, क्या छिन जाएगी लाखों ड्राइवरों की नौकरी?

आपको ऑफिस या फिर कहीं टूर पर जाना है, टैक्सी में बैठे, लेकिन सामने कोई ड्राइवर न हो... जो कल तक सिर्फ फिल्मी कहानी लगता था, वो अब हकीकत होने जा रहा है. कैब सर्विस प्रोवाइडर दिग्गज Uber ने ड्राइवरलेस कारों की दुनिया में इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेलते हुए 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 95,000 करोड़ रुपये के मेगा प्लान का ऐलान कर दिया है. Uber सड़कों पर एक साथ 1.2 लाख बिना ड्राइवर वाली कारें उतारने की प्लानिंग कर रहा है. कंपनी के इस कदम ने जहां टेस्ला जैसी कंपनियों के टेंशन बढ़ा दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ Uber के लिए गाड़ियां चला रहे लाखों इंसानी ड्राइवरों के मन में यह चिंता पैदा कर दिया है कि क्या अब उनकी नौकरी पर खतरा है?
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, Uber ने आने वाले सालों में 10 अरब डॉलर का बड़ा निवेश करने की तैयारी में है. इस भारी-भरकम बजट के जरिए Uber सड़कों पर 1,20,000 ड्राइवरलेस गाड़ियां उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी का यह कदम इस बात का साफ संकेत है कि रोबोटैक्सी अब सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार हो रही है.
Uber के CEO दारा खोसरोशाही के मुताबिक कंपनी इस समय काफी मजबूत वित्तीय स्थिति में है और इसी मजबूती के दम पर यह इन्वेस्ट किया जा रहा है. कंपनी का लक्ष्य साल 2026 में कम से कम 15 प्रमुख शहरों में अपनी ड्राइवरलेस राइड सर्विस शुरू करने का है.
Uber खुद अकेले बिना ड्राइवर वाली कारें बनाने के बजाय इस फील्ड की दिग्गज कंपनियों जैसे Zoox, Rivian और Lucid के साथ पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट के जरिए आगे बढ़ रही है. हाल ही में कंपनी ने लंदन में इस सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, जहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस तकनीक का एक्सपीरियंस लेने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है.
Uber के इस प्लान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि प्लेटफॉर्म से जुड़े लाखों इंसानी ड्राइवरों के रोजगार पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट के मुताबिक, इंसानी ड्राइवर रातों-रात खत्म नहीं होंगे. शुरुआती चरण में ड्राइवरलेस कारें सीमित शहरों, चुनिंदा रूट्स और सख्त नियमों के तहत ही चलेंगी. खराब मौसम, भारी ट्रैफिक और जटिल रास्तों पर अभी भी रोबोटैक्सी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
लेकिन भविष्य में जैसे-जैसे यह टेक्नोलॉजी सस्ती और ज्यादा सेफ होगी, यह इंसानी ड्राइवरों की जगह ले सकती है. खासतौर पर एयरपोर्ट पिकअप-ड्रॉप, सिटी सेंटर और फिक्स्ड अर्बन रूट्स पर बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों का दबदबा बढ़ सकता है, जिससे इंसानी ड्राइवरों के लिए ट्रिप्स कम हो सकती हैं.
भले ही ड्राइविंग का काम कम हो, लेकिन इस ऑटोनामस फ्लीट को संभालने के लिए नई जॉब्स पैदा होंगी. इनमें रिमोट व्हीकल मॉनिटरिंग यानी दूर बैठकर गाड़ी पर नजर रखना, गाड़ियों की मेंटेनेंस, चार्जिंग, क्लीनिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे रोल शामिल हैं.
Uber ने साफ किया है कि उसका इंसानी ड्राइवरों को हटाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है और आने वाले कई सालों तक सड़कों पर इंसानी ड्राइवरों और रोबोटैक्सी दोनों का मिला-जुला नेटवर्क काम करता रहेगा.