/बिना ड्राइवर के चलेंगी 1.2 लाख कैब! Uber ने किया 10 बिलियन डॉलर का धमाका, क्या छिन जाएगी लाखों ड्राइवरों की नौकरी?

आपको ऑफिस या फिर कहीं टूर पर जाना है, टैक्सी में बैठे, लेकिन सामने कोई ड्राइवर न हो... जो कल तक सिर्फ फिल्मी कहानी लगता था, वो अब हकीकत होने जा रहा है. कैब सर्विस प्रोवाइडर दिग्गज Uber ने ड्राइवरलेस कारों की दुनिया में इतिहास का सबसे बड़ा दांव खेलते हुए 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 95,000 करोड़ रुपये के मेगा प्लान का ऐलान कर दिया है. Uber सड़कों पर एक साथ 1.2 लाख बिना ड्राइवर वाली कारें उतारने की प्लानिंग कर रहा है. कंपनी के इस कदम ने जहां टेस्ला जैसी कंपनियों के टेंशन बढ़ा दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ Uber के लिए गाड़ियां चला रहे लाखों इंसानी ड्राइवरों के मन में यह चिंता पैदा कर दिया है कि क्या अब उनकी नौकरी पर खतरा है?