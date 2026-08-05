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बिना ड्राइवर के चलेंगी 1.2 लाख कैब! Uber ने किया 10 बिलियन डॉलर का धमाका, क्या छिन जाएगी लाखों ड्राइवरों की नौकरी?

Uber दुनिया भर में 1.2 लाख ड्राइवरलेस कारें उतारने के लिए करीब ₹95,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है. वेमो और टेस्ला को टक्कर देने की इस तैयारी से जहां रोबोटैक्सी का दौर शुरू होगा, वहीं लाखों चालकों के रोजगार को लेकर भी लोगों के मन में सवाल आने लगे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 05, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:54 PM IST
बिना ड्राइवर के चलेंगी 1.2 लाख कैब! Uber ने किया 10 बिलियन डॉलर का धमाका, क्या छिन जाएगी लाखों ड्राइवरों की नौकरी?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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