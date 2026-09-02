/Uber ने लिया बड़ा फैसला! 3300 कर्मचारियों की नौकरी खत्म, Work From Home पर भी रोक; जानें क्या है वजह

राइड-शेयरिंग कंपनी में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है. Uber ने अपने पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत लगभग 3,300 कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है. यह कदम कंपनी के कुल ग्लोबल वर्कफोर्स का करीब 10 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित करेगा. कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO दारा खोसरोवशाही ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में इस बड़े फैसले की जानकारी दी. इस रीस्ट्रक्चरिंग का मुख्य उद्देश्य कंपनी के काम को आसान बनाना, मैनेजमेंट की परतों को कम करना और लागत में कटौती करना है.
इस छंटनी का सीधा असर कंपनी के मैनेजमेंट पर पड़ेगा. कंपनी में मैनेजरों की संख्या में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. कुछ मैनेजरों को छंटनी के बजाय इंडिविजुअल रोल पर भेजा जाएगा. इसके साथ ही, कंपनी में 7 या उससे ज्यादा रिपोर्टिंग लेवल वाले पदों को 20 प्रतिशत तक कम किया जा रहा है और 1-2 सदस्यों वाली माइक्रो-टीम्स को भी आधा किया जा रहा है.
वर्क फ्रॉम होम खत्म करते हुए कंपनी ने ज्यादातर रिमोट कर्मचारियों को ऑफिस लौटने को बोला है. आने वाले समय में कंपनी में सिर्फ 1 प्रतिशत कर्मचारी ही रिमोट काम कर सकेंगे. कर्मचारियों के लिए सप्ताह में तीन दिन ऑफिस आना जरूरी होगा.
सीईओ दारा खोसरोवशाही के मुताबिक, बीते 5 सालों मं तेजी से विस्तार के कारण उबर का ढांचा काफी जटिल हो गया था. ज्यादा रिपोर्टिंग लेयर्स और तालमेल की कमी के कारण फैसले लेने में ज्यादा समय लग जाता था. काम को तेज और स्पष्ट बनाने के लिए तीन डिलीवरी ऑपरेशन्स टीमों को एक साथ मिलाया जा रहा है, साथ ही कोर सर्विसेज इंजीनियरिंग और साइंस टीमों का भी मिलाया जा रहा है.
छंटनी से बचने वाले पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने भविष्य की प्लानिंग में करेगी. उबर ने साफ किया है कि इन पैसों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और ड्राइवरलेस यानी ऑटोनामस व्हीकल टेक्नोलॉजी में लगाया जाएगा. उबर ने आने वाले सालों में रोबोटैक्सी पार्टनरशिप के लिए 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बजट रखा है और अवराइड, लुसिड, न्यूरो और रिवियन जैसी कंपनियों में इंवेस्ट किया है. इस छंटनी के बाद उबर में कुल कर्मचारियों की संख्या कम होकर करीब 30,000 रह जाएगी, जो कि साल 2021 के स्तर के बराबर है.