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Uber ने लिया बड़ा फैसला! 3300 कर्मचारियों की नौकरी खत्म, Work From Home पर भी रोक; जानें क्या है वजह

उबर ने अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स में से करीब 3,300 नौकरियों में कटौती का फैसला किया है. सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम पर रोक लगात हुए कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुला रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 02, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:40 PM IST
Uber ने लिया बड़ा फैसला! 3300 कर्मचारियों की नौकरी खत्म, Work From Home पर भी रोक; जानें क्या है वजह
Image Credit: उबर में छंटनी!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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