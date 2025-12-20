Advertisement
trendingNow13047199
Hindi NewsटेकUber-Ola को क्यों चुनौती दे रहा Bharat Taxi? 56,000 ड्राइवरों ने बढ़ाई टेंशन! पूरा मॉडल आसान भाषा में समझिए

Uber-Ola को क्यों चुनौती दे रहा Bharat Taxi? 56,000 ड्राइवरों ने बढ़ाई टेंशन! पूरा मॉडल आसान भाषा में समझिए

Bharat Taxi vs Uber Ola: कैब बाजार में एक बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है. सालों से Uber और Ola के दबदबे के बीच अब Bharat Taxi तेजी से चर्चा में है. लॉन्च से पहले ही 56000 से ज्यादा ड्राइवरों ने इस ऐप से हाथ मिला लिया है, जिससे प्राइवेट कैब कंपनियों के लिए नई चुनौती बन सकता है. तय किराया, ड्राइवर-फर्स्ट कमाई मॉडल और सर्ज प्राइसिंग से राहत जैसे वादों के साथ Bharat Taxi आखिर क्यों Uber-Ola को टक्कर दे रहा है, आइए समझते हैं इस पूरे मॉडल को आसान भाषा में.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Uber-Ola को क्यों चुनौती दे रहा Bharat Taxi? 56,000 ड्राइवरों ने बढ़ाई टेंशन! पूरा मॉडल आसान भाषा में समझिए

Bharat Taxi App: क्या आप भी ऑफिस या कहीं आने जाने के लिए कैब बुक करते हैं? तो आपने यह जरूर ध्यान दिया होगा कि कई बार किराया कम या फिर बहुत ज्यादा दिखाई देता है. कई बार तो अलग-अलग ऐप पर एक ही जगह के किराए में बड़ा अंतर होता है. लेकिन अब यही परेशानी दूर होने वाली है. दिल्ली में कैब बुकिंग का तरीका जल्द ही बदलने वाला है. सालों से Uber और Ola जैसी प्राइवेट कंपनियों के दबदले वाले मार्केट में अब सरकार समर्थन से Bharat Taxi ऐप लॉन्च किया जा रहा है. Bharat Taxi ऐप कब से लॉन्च होने जा रहा है और इससे आम यूजर्स को क्या फायदा होगा आइए जानते हैं.

दिल्ली में कैब बुकिंग करने वालों के लिए जल्द ही एक नया और बेहतरीन विकल्प मिलने वाला है. Uber और Ola को टक्कर देने के लिए भारत सरकार के समर्थन से Bharat Taxi ऐप एंट्री करने जा रहा है. यह ऐप 1 जनवरी 2026 से देश की राजधानी दिल्ली में काम करना शुरू करेगा. Bharat Taxi एक को-ऑपरेटिव मॉडल पर आधारित कैब एग्रीगेटर है जिसका मकसद यूजर्स को सही किराया और ड्राइवरों को ज्यादा फायदा पहुंचाना है. खासकर पीक टाइम, बारिश या खराब मौसम में बढ़ने वाले मनमाने सर्ज प्राइसिंग से यात्रियों को राहत देने इस ऐप की कोशिश है.

Uber-Ola से कैसे अलग है Bharat Taxi?
भारत टैक्सी की सबसे खास बात है इसकी किराया. जहां Uber और Ola डिमांड बढ़ने पर किराया कई गुना बढ़ा देते हैं वहीं भारत टैक्सी में सरकारी समर्थन वाला तय प्राइस मॉडल लागू होगा. यानी ज्यादा डिमांड होने पर भी यात्रियों को महंगा किराया नहीं देना होगा. इसके साथ ही भारत टैक्सी सर्ज प्राइसिंग से फ्री है। इससे यूजर्स को किराए में बड़ी राहत मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

लॉन्च के साथ ही ऐप पर ये सर्विस मिलेंगी-

ऑटो-रिक्शा

हैचबैक और सेडान कारें

बाइक टैक्सी

कम किराया और बिना सर्ज प्राइसिंग के चलते यह ऐप हर दिन सफर करने वाले दिल्ली के लोगों के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन सकता है.

ड्राइवरों के लिए क्या फादेमंद Bharat Taxi?
भारत टैक्सी को खासतौर पर ड्राइवर-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया गया है. इस ऐप पर ड्राइवरों को कुल किराए का 80% से ज्यादा हिस्सा मिलेगा जो प्राइवेट कैब ऐप्स के मुकाबले काफी बेहतर है. यही कारण है कि लॉन्च होने से पहले ही इस प्लेटफॉर्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. दिल्ली-NCR में लगभग 56,000 ड्राइवर पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जिससे शुरुआत में ही बड़ी संख्या में गाड़ियां लोगों को मिलेगी. वहीं दूसरी तरफ लॉन्च से पहले एक साथ इतने ड्राइवर का इस ऐप से जुड़ने से प्राइवेट कैब कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकती है. 
वहीं इस ऐप को लेकर सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार भारत टैक्‍सी को नो कमीशन पॉलिसी के साथ चलाया जाएगा. इस एप के जरिए कैब सर्विस देने वाले ड्राइवरों को भी कमीशन नहीं देना होगा जिससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है.

1 जनवरी से कैसे कर सकेंगे Bharat Taxi का इस्तेमाल?
दिल्ली के लोग भारत टैक्सी ऐप को Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड कर पाएंगे. लेकिन बुकिंग सर्विस 1 जनवरी 2026 की आधी रात से शुरू हो जाएगी. ऐप के शुरुआत से ही 50,000 से ज्यादा वाहन सड़कों पर उतरेंगे. सरकार का मानना है कि इससे यात्रियों का सफर सस्ता, भरोसेमंद होगा और ड्राइवरों को भी ज्यादा फायदा होगा.

सुरक्षा का भी पूरा ध्यान
सुरक्षा के कड़े इंतजाम यात्रा के दौरान लोगों को सबसे बड़ी टेंशन होती है सेफ्टी की. भारत टैक्सी सीधे दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के नेटवर्क से जुड़ी होगी. साथ ही इसमें 24x7 कस्टमर केयर सर्विस भी मिलेगी और आप अपनी लोकेशन अपनों के साथ शेयर कर सकेंगे. साथ ही इस ऐप में ड्राइवर को भी एक खास नाम दिया गया है-सारथी.
अगर यह टैक्सी सर्विस अपने पायलट रन में सफल होती है तो यह भारत के टैक्सी जगत में बड़ा बदलाव ला सकती है. यह मॉडल न सिर्फ ड्राइवरों को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा बल्कि यात्रियों के लिए भी एक पारदर्शी और किफायती अनुभव बनाता है. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Bharat Taxi AppUber Ola

Trending news

दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
DNA
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
Payal Dhare
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
india eu fta deal
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
revanth reddy telangana cm
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद