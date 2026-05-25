UBON Blender Review: दिखने में प्रीमियम और काम में 'सुपरफास्ट', खरीदने से पहले जानिए कमियां और खूबियां

UBON ने अपना नया HB-9035 4-in-1 Chef Pro High-Performance Blender लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि यह ब्लेंडर ब्लेंडिंग, चॉपिंग, व्हिस्किंग और प्यूरी बनाने जैसे कई काम एक ही डिवाइस में करने की क्षमता रखता है. लगभग 800W की हाई-परफॉर्मेंस मोटर और Pure Copper BLDC तकनीक के साथ आने वाला यह प्रोडक्ट आधुनिक किचन के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान बनने की कोशिश करता है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में...

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

UBON HB-9035 का डिजाइन प्रीमियम और उपयोगकर्ता-अनुकूल दिखाई देता है. इसमें एर्गोनॉमिक नॉन-स्लिप हैंडल दिया गया है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान भी पकड़ मजबूत बनी रहती है. ब्लेंडर का डिटैचेबल मिक्सिंग शाफ्ट इसे साफ करना आसान बनाता है. इसके साथ मिलने वाला फूड-ग्रेड चॉपिंग जार और मेजरिंग जार रोजमर्रा के किचन कार्यों को सुविधाजनक बनाते हैं. स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स मजबूत हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नजर आते हैं.

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परफॉर्मेंस कैसी है?

इस ब्लेंडर की सबसे बड़ी ताकत इसकी 800W मोटर है. Pure Copper BLDC तकनीक की वजह से यह बेहतर दक्षता और टिकाऊपन देने का दावा करता है. स्मूदी, शेक, सूप, प्यूरी और मसालों की ग्राइंडिंग जैसे काम यह तेजी से कर सकता है. व्हिस्क अटैचमेंट की मदद से क्रीम, बैटर या अंडे फेंटना भी आसान हो जाता है. खास बात यह है कि डिवाइस 30 मिनट तक लगातार चल सकता है, जो बड़े परिवारों या ज्यादा कुकिंग करने वालों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

रोजमर्रा के उपयोग में कितना काम का?

यदि आपके घर में अलग-अलग कामों के लिए कई छोटे किचन उपकरण मौजूद हैं, तो यह ब्लेंडर उनकी संख्या कम कर सकता है. एक ही डिवाइस से चॉपिंग, ब्लेंडिंग और व्हिस्किंग जैसे काम होने से समय और मेहनत दोनों बचते हैं. पुश-बटन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल आसान है और नए यूजर्स भी इसे बिना ज्यादा परेशानी के चला सकते हैं. इसके साथ दिया गया 1.2 मीटर लंबा केबल भी उपयोग में सुविधा बढ़ाता है.

5 खूबियां

- UBON HB-9035 की सबसे बड़ी खासियत इसका 800W हाई-परफॉर्मेंस Pure Copper BLDC मोटर है, जो तेज और प्रभावी ब्लेंडिंग सुनिश्चित करता है.

- दूसरी बड़ी खूबी इसकी 4-in-1 कार्यक्षमता है, जिससे ब्लेंडिंग, चॉपिंग, व्हिस्किंग और प्यूरी बनाना एक ही डिवाइस से संभव हो जाता है.

- तीसरा फायदा यह है कि इसमें फूड-ग्रेड चॉपिंग जार और मेजरिंग जार दिए गए हैं, जो सुरक्षित और सुविधाजनक फूड प्रिपरेशन में मदद करते हैं.

- चौथी विशेषता स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और नॉन-स्लिप हैंडल है, जिससे इस्तेमाल अधिक सुरक्षित और आरामदायक बन जाता है.

- पांचवीं खासियत इसका 30 मिनट तक लगातार काम करने का समर्थन और डिटैचेबल, आसानी से साफ होने वाला डिजाइन है, जो दैनिक उपयोग को बेहद सुविधाजनक बनाता है.

3 कमियां

- इस ब्लेंडर का आकार कुछ यूजर्स को बड़ा लग सकता है. छोटे किचन या सीमित काउंटर स्पेस वाले घरों में इसे रखने के लिए अतिरिक्त जगह की जरूरत पड़ सकती है.

- इसके साथ कई अटैचमेंट आते हैं, इसलिए उपयोग के बाद सभी हिस्सों को व्यवस्थित रखना और संभालना थोड़ा झंझट भरा हो सकता है.

- 800W मोटर काफी पावरफुल है, लेकिन हल्के और छोटे कार्यों के लिए कुछ यूजर्स को इसकी क्षमता जरूरत से ज्यादा लग सकती है.

हमारा फैसला

UBON HB-9035 4-in-1 Chef Pro High-Performance Blender उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है जो एक ही डिवाइस में कई किचन कार्यों को पूरा करना चाहते हैं. इसकी मजबूत मोटर, मल्टी-फंक्शनल डिजाइन और उपयोगकर्ता-अनुकूल फीचर्स इसे आधुनिक भारतीय रसोई के लिए उपयोगी बनाते हैं. हालांकि छोटे किचन वाले यूजर्स को इसके आकार पर जरूर विचार करना चाहिए. कुल मिलाकर यह एक पावरफुल, बहुउपयोगी और सुविधाजनक किचन अप्लायंस के रूप में अच्छा प्रभाव छोड़ता है.