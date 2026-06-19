आज के डिजिटल दौर में हमारे पास स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच से लेकर वायरलेस ईयरबड्स तक कई गैजेट्स होते हैं. लेकिन इन सब के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है इनकी बैटरी खत्म होना. खासकर जब आप यात्रा कर रहे हों या घर से बाहर हों. आपकी इसी बड़ी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए Ubon ने दो बेहद ताकतवर पावर बैंक लॉन्च किए हैं. कंपनी की नई रीलोड (Reload) और बंकर (Bunker) सीरीज के तहत आने वाले ये पावर बैंक 60,000mAh तक की विशाल क्षमता और 22.5W की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ आते हैं, जो आपके सफर को बेफिक्र बना देंगे.
Ubon की इस नई रेंज में पहला मॉडल PB-SX501 रीलोड सीरीज (Reload Series) है. इस पावर बैंक में 40,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो ट्रैवलर्स और कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए एकदम परफेक्ट है. यह पावर बैंक 22.5W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें पावर डिलीवरी (PD) और क्विक चार्ज (QC) दोनों एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल हैं. इसका मतलब है कि यह आपके फोन को बेहद कम समय में चार्ज कर देगा. इसके साथ ही इसमें रात के अंधेरे के लिए एक हाई-बीम टॉर्च और एम्बिएंट लाइट भी दी गई है, जिसमें सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग लाइटिंग मोड्स मिलते हैं. इसमें पावर ट्रैक करने के लिए एक एलईडी डिस्प्ले और कहीं भी ले जाने के लिए मजबूत स्ट्रैप दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2 Type-C और 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं.
अगर आपकी पावर की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं या आप पूरे परिवार के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, तो कंपनी ने PB-SX701 बंकर सीरीज (Bunker Series) पेश की है. यह पावर बैंक 60,000mAh की महा-क्षमता वाली बैटरी के साथ आता है. इसकी मदद से आप एक साथ कई डिवाइस को कई बार फुल चार्ज कर सकते हैं. रीलोड सीरीज की तरह यह भी 22.5W की PD और QC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. लेकिन इसमें आपको ज्यादा गैजेट्स जोड़ने के लिए 3 USB पोर्ट्स और 2 Type-C पोर्ट्स मिलते हैं, यानी आप एक साथ 5 डिवाइस चार्ज कर सकते हैं. इसमें भी एलईडी डिस्प्ले, हाई-बीम टॉर्च और पकड़ने के लिए कैरी स्ट्रैप दिया गया है जो इसे लंबी यात्राओं के लिए बेहतरीन बनाता है.
इस धमाकेदार लॉन्चिंग के मौके पर Ubon (UBON) के को-फाउंडर ललित अरोड़ा ने कहा कि आज के समय में उपभोक्ता पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड डिवाइसेज पर निर्भर हैं. इसी वजह से एक भरोसेमंद पावर बैकअप की जरूरत लगातार बढ़ रही है. रीलोड और बंकर सीरीज के साथ हमारा मकसद यूजर्स को हाई-कैपेसिटी और फास्ट-चार्जिंग सॉल्यूशंस देना है. ये डिवाइस सुविधा, पोर्टेबिलिटी और रोजमर्रा की उपयोगिता का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि यूजर्स जहां भी जाएं, उनके गैजेट्स कभी बंद न हों. इस लॉन्च के साथ Ubon ने मोबाइल एक्सेसरीज के बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है.
अब बात करते हैं कि ये शानदार पावर बैंक आपकी जेब पर कितने भारी पड़ेंगे. कंपनी ने PB-SX501 रीलोड सीरीज (40,000mAh) की कीमत ₹8,990 तय की है. वहीं, सबसे बड़े मॉडल यानी PB-SX701 बंकर सीरीज (60,000mAh) की कीमत ₹9,990 रखी गई है. Ubon के ये दोनों ही पावर बैंक बहुत जल्द भारत भर के सभी प्रमुख रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे. अगर आप भी बार-बार फोन डिस्चार्ज होने की समस्या से परेशान हैं या अक्सर एडवेंचर ट्रिप्स पर जाते रहते हैं, तो Ubon के ये नए पावर बैंक आपके लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो सकते हैं.