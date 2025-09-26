Advertisement
त्योहारों में म्यूजिक का तड़का, UBON का पार्टी स्पीकर देगा गजब का एक्सपीरियंस, Disco Lights से बनेगा माहौल

UBON Speaker Launched: UBON ने भारत में अपने धमाकेदार पार्टी स्पीकर लॉन्च कर दिए है. जो इस फेस्टिव सीजन में धूम मचाने आ रहे हैं. आइए जानते है डिटेल में...

 

Sep 26, 2025
त्योहारों में म्यूजिक का तड़का, UBON का पार्टी स्पीकर देगा गजब का एक्सपीरियंस, Disco Lights से बनेगा माहौल

UBON Party Speakers: UBON कंपनी ने इस फेस्टिव सीजन में अपने नए SP-O1 Beast Series Party Speaker को मार्केट में उतार दिया है. इन स्पीकर्स की कीमत 15 हजार से कम की रखी गई है. यह प्रीमियम पार्टी स्पीकर्स खासकर त्योहारों और जश्न के मौके को और भी स्पेशल बनाने के लिए डिजाइन किए गए है. आइए जानते हैं कैसे ये आपके घरों में DJ वाला एक्सपीरियंस लेकर आएंगे.

यह भी पढ़ें: 10,000 से कम में मिलने वाले धांसू 5G स्मार्टफोन, दादा-दादी के लिए है परफेक्ट दिवाली गिफ्ट

हर पार्टी में लाए धामकेदार साउंड

Add Zee News as a Preferred Source

UBON SP-O1 Beast Series पार्टी स्पीकर्स में 80W का पावर आउटपुट दिया गया है. जिससे हर बीट ज्यादा धमाकेदार लगेगी. इस स्पीकर में 2x6.5 इंच का वूफर और ट्वीटर का बेहतरीन कॉम्बो दिया गया है. यह डीप बास और क्रिस्टल क्लियर ट्रेबल का एक्सपीरियंस देता है. इसके अलावा स्पीकर के साथ में दो वायरलेस माइक्रोफोन मिलते हैं, जो कराओके नाइट्स, पार्टी, फैमिली गैदरिंग आदि मौके को और भी खास बनाया जा सकता है. 

Disco Lights से बनेगा माहौल
इन पार्टी स्पीकर्स में केवल साउंड ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का तगड़ी भी है. UBON SP-O1 Beast Series में FM स्टीरियो, USB, TF कार्ड, SD सपोर्ट दिया गया है. इसकी मदद से यूजर्स अपने मनपसंद म्यूजिक को जबरदस्त तरीके से सुन सकते हैं. साथ ही इनमें डायनेमिक डिस्को LED लाइट्स गाने की बीट्स के साथ मिलकर पार्टी को शानदार माहौल में बदल देते हैं. 

UBON पार्टी स्पीकर में रिमोट कंट्रोल और रिकॉर्डिंग फीचर्स इसे इस्तेमाल करने में यूजर्स के लिए बेहद आसान बनाते हैं. इसके अलावा इसमें LED स्क्रीन वाला डिस्प्ले भी मिलता है. 

यह भी पढ़ें: 8,877 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लंदन की स्मार्टफोन कंपनी आएगी भारत! 1800 लोगों को देगी रोजगार

UBON Beast Series स्पीकर की कीमत

UBON SP-O1 पार्टी स्पीकर्स का  मार्केट प्राइस 14,990 रुपये है. यह   ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और भारत के रिटेल स्टोर्स पर मौजूद है, जहां से ग्राहक इसे बिना परेशानी के आसानी से खरीद सकते हैं. 

