/UBON PB-SX701 Bunker Series Review: 60,000mAh बैटरी... क्या हफ्ते भर फोन चार्ज कर सकता है ये पावर बैंक?

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर फोन की बैटरी खत्म हो जाए, तो लगता है जैसे दुनिया ही थम गई है. आम तौर पर हम जो पावर बैंक यूज करते हैं, वे 10,000mAh या 20,000mAh के होते हैं जो फोन को एक या दो बार ही चार्ज कर पाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पावर बैंक के बारे में सुना है जो पूरे घर के गैजेट्स को हफ्तों तक चार्ज रख सके? UBON ने मार्केट में अपना नया PB-SX701 बंकर सीरीज पावर बैंक लॉन्च किया है, जो 60,000mAh की विशाल बैटरी के साथ आता है. यह सिर्फ एक पावर बैंक नहीं है, बल्कि आपके घर या ट्रिप के लिए एक 'मिनी पावर स्टेशन' है. आइए जानते हैं कि यह पावर बैंक आपके लिए कितना काम का है और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए.
आमतौर पर पावर बैंक हमारी जेब या छोटे से बैग में समा जाते हैं. लेकिन UBON PB-SX701 बंकर सीरीज पावर बैंक कोई साधारण पावर बैंक नहीं है. कंपनी ने इसे सिर्फ आपके फोन को एक बार चार्ज करने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक बिजली न रहने पर एक बैकअप सोर्स के रूप में डिजाइन किया है.
60,000mAh की क्षमता का मतलब है कि आप अपने स्मार्टफोन को कई-कई बार फुल चार्ज कर सकते हैं. अगर आप लंबे रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, कैंपिंग का प्लान बना रहे हैं या आपके इलाके में बहुत ज्यादा पावर कट होता है, तो यह डिवाइस आपकी लाइफ आसान बना सकता है.
बैटरी बड़ी होने के साथ-साथ चार्जिंग की स्पीड भी मायने रखती है. इस पावर बैंक में 22.5W तक का आउटपुट मिलता है. यह पावर डिलीवरी (PD) और क्विक चार्ज (QC) दोनों टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है.
इसका फायदा यह है कि आप इससे अपने एंड्रॉयड फोन, आईफोन या अन्य यूएसबी डिवाइसेस को तेजी से चार्ज कर सकते हैं. इसमें मल्टीपल आउटपुट पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि आप एक साथ एक से ज्यादा डिवाइसेस को चार्ज पर लगा सकते हैं. हालांकि, अगर आप एक साथ कई डिवाइस जोड़ेंगे, तो चार्जिंग स्पीड थोड़ी बंट सकती है.
छोटे पावर बैंक्स में अक्सर 3 या 4 छोटी एलईडी लाइट्स होती हैं, जिनसे यह सही-सही अंदाजा नहीं लग पाता कि कितनी बैटरी बची है. लेकिन UBON PB-SX701 में एक क्लियर डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है.
यह डिस्प्ले आपको सटीक परसेंट में बताता है कि पावर बैंक में कितना चार्ज बाकी है. 60,000mAh जैसे बड़े पावर बैंक में यह फीचर बहुत काम आता है, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि अब इसे खुद चार्ज करने की जरूरत है या नहीं.
यूबॉन ने इस पावर बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से डिजाइन किया है. इसमें एक हाई-बीम टॉर्च के साथ-साथ एक एम्बिएंट लाइट पैनल भी दिया गया है.
अगर आपके घर में अचानक लाइट चली जाती है या आप रात में कहीं बाहर फंसे हैं, तो यह पावर बैंक एक टेबल लैंप या टॉर्च की तरह भी काम कर सकता है. यानी आपको अलग से इमरजेंसी लाइट या टॉर्च ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े पहलू की. 60,000mAh की बैटरी होने की वजह से यह साइज में काफी बड़ा और भारी है. आप इसे अपनी पैंट की जेब में रखकर नहीं घूम सकते.
यह उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए हल्का पावर बैंक चाहते हैं. इसे आप अपने घर में, कार के डैशबोर्ड में या ट्रिप वाले बैग में रखकर ले जा सकते हैं. यह पोर्टेबिलिटी से ज्यादा रिलायबिलिटी (भरोसेमंद बैकअप) पर ध्यान देता है.
इस पावर बैंक की अनुमानित कीमत लगभग ₹9,990 रखी गई है. कैजुअल यूजर्स के लिए यह कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसके फीचर्स और 60,000mAh की विशाल कैपेसिटी को देखते हुए यह एक खास केटेगरी के लोगों के लिए बहुत काम का है.
अगर आपके घर में बार-बार लंबी बिजली कटौती होती है, आप लगातार ट्रैवल करते हैं या फिर एडवेंचर और कैंपिंग के शौकीन हैं, तो UBON PB-SX701 आपके लिए एक बेहतरीन और मजबूत बैकअप डिवाइस साबित हो सकता है.