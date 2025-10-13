Advertisement
trendingNow12959653
Hindi Newsटेक

UBON PB-X106 Magno Power Review: क्या यह Power Bank आपके लिए बेस्ट है? जानिए खूबियां और कमियां

UBON PB-X106 Magno Power 10000mAh Magnetic Wireless Charging Power Bank आपकी पसंद बन सकता है. यह सिर्फ एक पावर बैंक नहीं, बल्कि एक ऑल-इन-वन चार्जिंग सॉल्यूशन है जो ट्रैवल से लेकर ऑफिस तक हर जरूरत को पूरा करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UBON PB-X106 Magno Power Review: क्या यह Power Bank आपके लिए बेस्ट है? जानिए खूबियां और कमियां

UBON PB X106 Magno Power Review: अगर आप ऐसे पावर बैंक की तलाश में हैं जो एक साथ तेज चार्जिंग, वायरलेस सुविधा और स्टाइलिश डिजाइन दे, तो UBON PB-X106 Magno Power 10000mAh Magnetic Wireless Charging Power Bank आपकी पसंद बन सकता है. यह सिर्फ एक पावर बैंक नहीं, बल्कि एक ऑल-इन-वन चार्जिंग सॉल्यूशन है जो ट्रैवल से लेकर ऑफिस तक हर जरूरत को पूरा करता है. आइए जानते हैं इसका पूरा रिव्यू- इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस, खूबियां और कमियां.

डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी: छोटा लेकिन दमदार
UBON PB-X106 Magno Power का डिजाइन बहुत ही स्लीक और कॉम्पैक्ट है. इसका वजन और साइज इतना बैलेंस्ड है कि आप इसे आसानी से अपनी जेब या बैग में रख सकते हैं. इसके साथ आने वाला इन-बिल्ट स्टैंड एक बड़ा प्लस पॉइंट है — मतलब आप चार्ज करते हुए वीडियो देख सकते हैं या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. इसका मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग पैड आधुनिक और मजबूत है, जो फोन को मजबूती से पकड़ता है. इसकी फिनिशिंग प्रीमियम लगती है, जो इसे एक ट्रैवल-फ्रेंडली और स्टाइलिश एक्सेसरी बनाती है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

चार्जिंग परफॉर्मेंस: 22.5W वायर्ड + 15W वायरलेस पावर
चार्जिंग स्पीड इस पावर बैंक का सबसे बड़ा हाइलाइट है. इसमें 22.5W हाई-स्पीड वायर्ड चार्जिंग दी गई है जो आपके स्मार्टफोन को तेजी से चार्ज कर देती है. इसके अलावा, इसमें 15W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है — यानी अगर आपका फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो बस उसे इस पर स्नैप करें और चार्जिंग शुरू हो जाएगी.

UBON ने इसमें Power Delivery (PD) टेक्नोलॉजी दी है, जो डिवाइस की जरूरत के अनुसार पावर को कंट्रोल करती है. यह ओवरचार्ज, ओवरहीट या शॉर्ट सर्किट जैसी दिक्कतों से भी सुरक्षा देती है.

बैटरी कैपेसिटी और बैकअप
इसमें दी गई 10000mAh की बैटरी एक दिन के लिए आराम से काफी है. आप इससे अपने स्मार्टफोन को 2 से 3 बार चार्ज कर सकते हैं, जबकि ईयरबड्स या स्मार्टवॉच जैसी छोटी डिवाइसों को कई बार. जो लोग लगातार ट्रैवल करते हैं, उनके लिए यह एक भरोसेमंद पावर पार्टनर साबित हो सकता है.

मल्टी-डिवाइस कम्पैटिबिलिटी
UBON PB-X106 सभी तरह की USB पावर्ड डिवाइसों को सपोर्ट करता है — चाहे वो स्मार्टफोन, टैबलेट, ईयरबड्स या अन्य गैजेट्स हों. इसमें इन-बिल्ट केबल्स दी गई हैं, जिससे आपको अलग चार्जिंग केबल्स ले जाने की झंझट नहीं रहती.

यूजर एक्सपीरियंस और सुविधा
इस पावर बैंक का उपयोग काफी आसान है. इसके ऑटो-पावर डिटेक्शन सिस्टम की वजह से आपको किसी बटन को बार-बार दबाने की जरूरत नहीं पड़ती. वायरलेस चार्जिंग के दौरान फोन अच्छी तरह से अटैच रहता है और स्लिप नहीं करता. हालांकि, अगर आप मोटे केस वाले फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो मैग्नेटिक पकड़ थोड़ी कमजोर हो सकती है.

खूबियां (Pros)
1. 10000mAh बैटरी – एक दिन की चार्जिंग जरूरत के लिए परफेक्ट.
2. 22.5W वायर्ड + 15W वायरलेस चार्जिंग – फास्ट और सुविधाजनक.
3. इन-बिल्ट केबल्स और स्टैंड – यात्रा में आसान और उपयोगी.
4. PD टेक्नोलॉजी – सेफ और एफिशिएंट चार्जिंग.
5. प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिजाइन – स्टाइलिश और पोर्टेबल.

कमियां (Cons)
1. वायरलेस चार्जिंग के दौरान हल्की गर्मी महसूस होती है.
2. फुल चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है.
3. मोटे कवर वाले फोन में मैग्नेटिक पकड़ थोड़ी कमजोर होती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

UBONPB-X106 reviewUBON Magno Power power bank

Trending news

26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?