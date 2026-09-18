/अब हर पार्टी बनेगी गदर! UBON ने लॉन्च किया धांसू SP-50 Sound Pro स्पीकर, फ्री मिलेगा वायरलेस माइक, कीमत सिर्फ...

अगर आप भी म्यूजिक के शौकीन हैं और वीकेंड्स पर दोस्तों के साथ हाउस पार्टी करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. भारत के जाने-माने ऑडियो ब्रांड UBON ने बाजार में अपना नया और बेहद स्टाइलिश स्पीकर लॉन्च कर दिया है. इस स्पीकर का नाम UBON SP-50 Sound Pro है. इस छोटे से दिखने वाले स्पीकर में कंपनी ने इतने सारे धांसू फीचर्स भर दिए हैं कि यह आपकी हर पार्टी में जान फूंक देगा. इसमें आपको इन्फिनिटी शेप वाली चमचमाती RGB लाइट्स, एक वायरलेस कारियोके माइक और 10 घंटे तक चलने वाली दमदार बैटरी मिलती है.
इस नए UBON SP-50 Sound Pro स्पीकर का डिजाइन बेहद कूल और अट्रैक्टिव है. इसमें सामने की तरफ इंफिनिटी शेप वाली थिरकती हुई RGB लाइट्स दी गई हैं. जब आप इसमें गाने बजाएंगे, तो बीट्स के साथ ये लाइट्स भी जगमगाएंगी. इससे आपके कमरे या पार्टी वाली जगह पर एकदम डिस्को और पब वाला फील आएगा. यूथ को ध्यान में रखकर इसका लुक काफी ट्रेंडी बनाया गया है.
अगर आपको या आपके दोस्तों को गाने गाने का शौक है, तो यह स्पीकर आपके लिए ही बना है. कंपनी इसके साथ एक वायरलेस माइक दे रही है. यानी अब आप सिर्फ गाने सुनेंगे ही नहीं, बल्कि खुद भी गुनगुना सकेंगे. इतना ही नहीं, इसमें ड्यूल माइक कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी है. यानी अगर आप अपने दोस्त के साथ मिलकर डुएट सॉन्ग गाना चाहते हैं, तो एक और माइक कनेक्ट कर सकते हैं.
इस स्पीकर के साथ मिलने वाले माइक में एक बहुत ही मजेदार फीचर दिया गया है. इसमें 'वॉइस चेंजिंग' यानी आवाज बदलने का फंक्शन मौजूद है. इसके जरिए आप अपनी आवाज को बदलकर अलग-अलग फनी टोन्स में गाने गा सकते हैं या दोस्तों के साथ प्रैंक कर सकते हैं. ग्रुप गैदरिंग और पार्टी में मस्ती करने के लिए यह फीचर एकदम परफेक्ट साबित होगा.
पार्टी के बीच में अगर स्पीकर का चार्ज खत्म हो जाए, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है. लेकिन UBON ने इसका पूरा ध्यान रखा है. इसमें 4000mAh की बड़ी और पावरफुल बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर यह बिना रुके 10 घंटे तक लगातार बजेगा. यानी आप बिना किसी टेंशन के रातभर म्यूजिक का मजा ले सकते हैं.
यह स्पीकर पोर्टेबिलिटी के मामले में भी नंबर वन है. इसके टॉप पर ऑरेंज कलर का एक स्टाइलिश कंट्रोल पैनल दिया गया है, जहां बटन दबाकर आप वॉल्यूम और गाने चेंज कर सकते हैं. इसके साथ ही ऊपर की तरफ दो हैंडल स्लॉट्स दिए गए हैं, जिससे आप इसे आसानी से उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं. चाहे घर की छत पर पार्टी हो या दोस्तों के साथ पिकनिक, इसे साथ ले जाना बहुत आसान है.
कनेक्टिविटी के लिए इसमें सबसे लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.3 का सपोर्ट दिया गया है. इसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट को चुटकियों में कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास पेनड्राइव या मेमोरी कार्ड है, तो उसके लिए भी USB पोर्ट और TF कार्ड स्लॉट दिया गया है. अगर आपका मन एफएम सुनने का करे, तो इसमें इन-बिल्ट FM रेडियो मोड भी मौजूद है.
इस स्पीकर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें एक पावरफुल टाइप-सी पोर्ट दिया गया है. अगर गाने सुनते-सुनते आपके फोन की बैटरी खत्म होने लगे, तो आप इसी स्पीकर से अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं. साथ ही इसमें ऊपर एक मोबाइल स्टैंड भी बना हुआ है, जिस पर आप अपना फोन टिकाकर रख सकते हैं और आराम से लिरिक्स देखकर कारियोके का मजा ले सकते हैं.
UBON के को-फाउंडर और सीओओ (COO) ललित अरोड़ा ने इस लॉन्च पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपने कस्टमर्स के मनोरंजन को बेहतर बनाने के लिए नए-नए इनोवेशंस करते रहते हैं. SP-50 Sound Pro में हमने बेहतरीन साउंड क्वालिटी, शानदार लाइटिंग, कारियोके और लंबी बैटरी लाइफ को एक साथ पेश किया है. इसका वॉइस चेंजिंग फीचर इसे बाजार में सबसे अलग और खास बनाता है.
अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी इसकी कीमत की. UBON SP-50 Sound Pro की एमआरपी 4,999 रुपये रखी गई है. आप इसे अपने नजदीकी रिटेल स्टोर्स और प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स से आसानी से खरीद सकते हैं. 5 हजार रुपये के बजट में अगर आप एक ऐसा ऑल-इन-वन स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो दिखने में कूल हो और जिसमें माइक भी मिले, तो यह एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.