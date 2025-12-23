Ubon SP-85 Speaker Review: ₹2,499 में पार्टी स्पीकर सच में पैसा वसूल है? तगड़ी बैटरी लाइफ, लेकिन....

Advertisement
2 से 3 हजार रुपये में मार्केट में कई तरह के म्यूजिक स्पीकर्स मिल जाते हैं. Ubon का Ubon SP-85 इसी कैटेगरी में आता है. नाम भले ही थोड़ा साधारण हो, लेकिन दावे बड़े हैं- तेज आवाज, 20 घंटे की बैटरी और म्यूजिक चलाने के कई ऑप्शन. आइए जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है...

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:34 PM IST
Ubon एक ऐसा देसी ब्रांड है, जो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने के लिए जाना जाता है. इयरफोन से लेकर स्पीकर्स तक, कंपनी का फोकस साफ है- अफोर्डेबल प्राइस में यूजेबल प्रोडक्ट. इसी लाइन में Ubon ने अपना नया 30W पार्टी स्पीकर Ubon SP-85 लॉन्च किया. नाम भले ही थोड़ा साधारण हो, लेकिन दावे बड़े हैं- तेज आवाज, 20 घंटे की बैटरी और म्यूजिक चलाने के कई ऑप्शन. पिछले कुछ दिनों तक इस स्पीकर को घर के अंदर, बालकनी और दोस्तों के साथ छोटी गेदरिंग में इस्तेमाल करने के बाद यह समझ आया कि यह स्पीकर किस तरह के यूजर के लिए बना है.

30W आउटपुट: आवाज वाकई दमदार है
सबसे पहले बात करते हैं इसकी आवाज की, क्योंकि पार्टी स्पीकर में यही सबसे अहम चीज होती है. Ubon SP-85 का 30W आउटपुट इस प्राइस रेंज में वाकई प्रभावशाली है. वॉल्यूम बढ़ाते ही यह साफ महसूस होता है कि स्पीकर काफी लाउड है. लिविंग रूम आसानी से भर जाता है और अगर बालकनी या खुले एरिया में दोस्तों के साथ म्यूजिक चला रहे हैं, तो भी आवाज कमजोर नहीं लगती. कुल मिलाकर, यह स्पीकर “तेज आवाज” के मामले में निराश नहीं करता.

बैटरी और बिल्ड क्वालिटी: भरोसेमंद अनुभव
Ubon SP-85 में 4000mAh की बैटरी दी गई है और कंपनी 20 घंटे तक के बैकअप का दावा करती है. रियल लाइफ यूज में, अगर आप लगातार फुल वॉल्यूम पर नहीं चलाते, तो यह दावा काफी हद तक सही लगता है. दोपहर की चाय से लेकर रात देर तक म्यूजिक सुनने के बाद भी बैटरी बची हुई थी. बिल्ड क्वालिटी भी इस बजट के हिसाब से अच्छी है. स्पीकर हाथ में लेने पर सस्ता या खोखला महसूस नहीं होता. साथ में दिया गया कैरी बेल्ट एक छोटा लेकिन काम का फीचर है. इसे कंधे पर डालकर बालकनी या छत तक ले जाना आसान हो जाता है और स्ट्रैप इतना मजबूत लगता है कि लंबे समय तक चल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कनेक्टिविटी और इनपुट ऑप्शंस: सिर्फ Bluetooth तक सीमित नहीं
आजकल कई बजट स्पीकर्स सिर्फ Bluetooth तक सीमित होते हैं, लेकिन Ubon SP-85 यहां अच्छा काम करता है. इसमें Bluetooth 5.3 दिया गया है, जो फोन से जल्दी कनेक्ट हो जाता है और घर में इधर-उधर घूमने पर भी कनेक्शन ड्रॉप नहीं होता. इसके अलावा USB ड्राइव, TF कार्ड और FM रेडियो जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर फोन पास नहीं है या इंटरनेट नहीं चल रहा, तब भी म्यूजिक का मजा लिया जा सकता है. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो पुराने तरीके से म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं.

जहां थोड़ा समझौता करना पड़ता है
कोई भी बजट प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता और Ubon SP-85 भी इससे अलग नहीं है. इसकी सबसे बड़ी कमी बेस की गहराई है. बेस मौजूद है, लेकिन वह “सीने में धड़कन पैदा करने वाला” क्लब-लेवल बेस नहीं है. कैजुअल लिसनिंग, दोस्तों के साथ मस्ती या छोटे गैदरिंग के लिए यह ठीक है, लेकिन अगर आप हार्डकोर बेस लवर हैं, तो यह आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं करेगा. एक और छोटी-सी कमी है इसके वॉइस प्रॉम्प्ट्स. “Bluetooth mode” या “Power on” जैसी आवाजें थोड़ी रोबोटिक और सस्ती लगती हैं. यह बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, लेकिन प्रीमियम फील जरूर कम करता है.

किन लोगों के लिए है Ubon SP-85
यह स्पीकर उन यूजर्स के लिए बना है, जो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक लाउड और भरोसेमंद स्पीकर चाहते हैं. कॉलेज स्टूडेंट्स, हॉस्टल में रहने वाले युवा, छोटे ट्रिप पर जाने वाले लोग या कभी-कभार दोस्तों के साथ म्यूजिक चलाने वाले यूजर्स के लिए यह अच्छा ऑप्शन है. अगर आप ₹5,000 या उससे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो यह स्पीकर आपकी जरूरतें काफी हद तक पूरी कर सकता है.

खूबियां: जो इस स्पीकर को खास बनाती हैं
Ubon SP-85 की सबसे बड़ी खूबी इसकी तेज आवाज है. 30W आउटपुट इस कीमत पर कम ही देखने को मिलता है. लंबी बैटरी लाइफ, मजबूत बॉडी, कैरी बेल्ट और Bluetooth के साथ USB, TF कार्ड व FM जैसे ऑप्शन इसे एक ऑल-राउंड पैकेज बनाते हैं. कीमत के हिसाब से साउंड क्वालिटी और वोकल क्लैरिटी भी अच्छी है.

कमियां: जहां सुधार की गुंजाइश है
बेस की गहराई औसत है और हार्डकोर म्यूजिक लवर्स को यह कम लग सकती है. वॉइस प्रॉम्प्ट्स का साउंड क्वालिटी बेहतर हो सकता था. इसके अलावा, अगर आप JBL जैसे ₹10,000 के स्पीकर्स से तुलना करेंगे, तो निराशा हाथ लगेगी- लेकिन उस तुलना की जरूरत भी नहीं है.

फाइनल वर्डिक्ट: कीमत समझकर खरीदेंगे तो निराश नहीं होंगे
₹2,499 की कीमत पर Ubon SP-85 एक ईमानदार पार्टी स्पीकर है. यह तेज बजता है, लंबा चलता है, आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और ज्यादातर तरह के म्यूजिक में अच्छा परफॉर्म करता है. यह कोई हाई-एंड क्लब स्पीकर नहीं है, लेकिन अपनी कीमत के हिसाब से फुल एंटरटेनमेंट देता है. अगर आपकी उम्मीदें सही जगह पर हैं, तो Ubon SP-85 आपको जरूर पसंद आएगा.

