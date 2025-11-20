सिर्फ ₹499 में 10 घंटे साउंड का मजा; U&i ने लॉन्च किए 4 नए धांसू Bluetooth Speakers, फीचर्स ऐसे कि तुरंत खरीद लेंगे

U&i New Speakers Launch: चाहे घर में दोस्तों के साथ मस्ती हो या आउटडोर पार्टी का ग्रुप मजा अब हर जगह मिलेगा शानदार साउंड. U&i ने लॉन्च कर दिया है 120W पावर वाला दमदार पार्टी स्पीकर. स्टाइलिश डिजाइन और जोरदार साउंड के साथ यह स्पीकर आपके हर मूजिक एक्सपीरियंस को next level पर ले जाएगा. और हां इसकी कीमत भी बहुत ही कम है, तो अगर आप भी नया स्पीकर लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है!
U&i New Speakers Launch: अगर आप घर पर, ट्रैवल में या दोस्तों के साथ मस्ती टाइम के लिए एक शानदार साउंड चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है! टेक ब्रांड U&i ने नया पार्टी स्पीकर और तीन पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स लॉन्च भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया जो आपकी हर ऑडियो जरूरत को पूरा करेंगे. छोटे, स्टाइलिश और पॉवरफुल ये स्पीकर्स डेलीलाइफ के मजे को और भी ज्यादा मजेदार बना देंगे. U&i ने अपनी नई स्पीकर सीरीज लाइन-अप में एक पॉवरफुल पार्टी स्पीकर UiBS 2367 और तीन पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स UiBS-5166 Insight Series, UiBS-5175 Entry 66 और UiBS-5175 Ignite Series शामिल हैं. ये स्पीकर्स अलग-अलग जरूरतों के लिए डिजाइन किए गए हैं. फिर चाहे वो घर पर म्यूजिक सुनना हो, ट्रैवल के दौरान या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना हो, हर टाइम के लिए ये परफेक्ट स्पीकर हैं.
UiBS 2367 पार्टी स्पीकर
120W की पॉवर के साथ यह स्पीकर बड़े गेदरिंग और पार्टी के लिए परफेक्ट है. इसमें दो 8-इंच स्पीकर्स, TWS फंक्शन, TF कार्ड, USB और Aux पोर्ट, FM रेडियो और RGB LED लाइट्स हैं. 2 वायरलेस माइक्रोफोन, रिमोट और 10 घंटे की बैटरी लाइफ इसे इवेंट्स और कराओके के लिए आसान बनाती है. बात करें इसकी कीमत की तो यह स्पीकर आपको ₹14,699 में मिल जाएगा. इस स्पीकर के साथ 2 वायरलेस UHF माइक्रोफोन और एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है. कंपनी के अनुसार इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 घंटे तक बिना रुके चल सकती है. इसके साथ ही इसमें रंग-बिरंगी RGB LED लाइट्स और एक LED डिस्प्ले भी शामिल है, जो मूड और शो दोनों को और शानदार बनाते हैं.
UiBS-5166 Insight Series
20W आउटपुट और 10 घंटे की बैटरी के साथ यह पोर्टेबल स्पीकर घर, पार्टी या आउटडोर इस्तेमाल के लिए अच्छा ऑप्शन है. इसमें Bluetooth V5.3, Type-C चार्जिंग, TF/USB/Aux और FM रेडियो है. यह तीन कलर ऑप्शन के साथ आता है. UiBS-5166 Insight Series की कीमत ₹649 है.
UiBS-5175 Entry 66
SUV जैसे कार डिजाइन वाला यह स्पीकर सिर्फ दिखने में मजेदार नहीं बल्कि 20W की पावर और 8 घंटे बैटरी के साथ अच्छा साउंड देता है. यह Bluetooth 5.3, Type-C चार्जिंग और मल्टीप्ले बैकअप विकल्पों के साथ आता है. यह स्पीकर भी तीन कलर में आप खरीद सकते हैं. इसकी कीमत ₹599 है.
UiBS-5175 Ignite Series
10W आउटपुट, 10 घंटे बैटरी और 10 मीटर वायरलेस रेंज के साथ यह छोटा लेकिन पावरफुल स्पीकर है. Type-C चार्जिंग, Bluetooth V5.3, TF/USB/Aux पोर्ट्स और RGB लाइटिंग के साथ यह ट्रैवल के लिए परफेक्ट है. UiBS-5175 Ignite Series की खरीदने के लिए आपको बस ₹499 देने होंगे.
इन प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग को लेकर यू एंड आई के डायरेक्टर परेश विज का कहना है कि कंपनी का टारगेट यूज और स्मार्ट डिजाइन को मिलाकर प्रोडक्ट्स पेश करना है. इस नए लाइनअप के साथ कंपनी क्स्टमर्स को पोर्टेबल सुविधा और हाई-परफॉर्मेंस ऑडियो का मिक्सर है.
