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₹350 से भी कम की कीमत में दमदार साउंड! U&i ने लॉन्च किए नए स्पीकर्स, कम कीमत में मिल रहे दमदार फीचर्स

Bluetooth Speaker Under 350: नया ब्लूटूथ स्पीकर, ईयरबड्स और पॉवर बैंक खरीदने वाले लोगों के लिए U&i ने नया ऑप्शन पेश कर दिया है. सबसे खास बात यह है कि कंपनी के इन गैजेट्स 350 से भी कम कीमत में मिल रहे हैं, जिनमें दमदार साउंड और लंबा बैटरी बैकअप मिलता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:25 PM IST
₹350 से भी कम की कीमत में दमदार साउंड! U&i ने लॉन्च किए नए स्पीकर्स, कम कीमत में मिल रहे दमदार फीचर्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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