/₹350 से भी कम की कीमत में दमदार साउंड! U&i ने लॉन्च किए नए स्पीकर्स, कम कीमत में मिल रहे दमदार फीचर्स

अगर आप भी नया साउंड सिस्टम या दमदार पावर बैंक खरीदने की सोच रहे हैं, तो भारतीय टेक मार्केट में आपके लिए U&i ने बहुत ही शानदार ऑप्शन पेश किया है. लाइफस्टाइल टेक ब्रांड U&i ने अपने भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए हुए एक साथ कई सारे वायरलेस स्पीकर्स, हैवी-ड्यूटी पावर बैंक और ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इन सभी प्रोडक्ट्स आज के मोबाइल-फर्स्ट लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम बजट में शानदार परफॉर्मेंस, स्टाइल और मजबूती के साथ आते हैं. ऐसे में अगर आप नया वायरलेस स्पीकर या पावर बैंक लेने की तलाश कर रहे हैं, तो इन ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं.