/₹350 से भी कम की कीमत में दमदार साउंड! U&i ने लॉन्च किए नए स्पीकर्स, कम कीमत में मिल रहे दमदार फीचर्स

अगर आप भी नया साउंड सिस्टम या दमदार पावर बैंक खरीदने की सोच रहे हैं, तो भारतीय टेक मार्केट में आपके लिए U&i ने बहुत ही शानदार ऑप्शन पेश किया है. लाइफस्टाइल टेक ब्रांड U&i ने अपने भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए हुए एक साथ कई सारे वायरलेस स्पीकर्स, हैवी-ड्यूटी पावर बैंक और ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इन सभी प्रोडक्ट्स आज के मोबाइल-फर्स्ट लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम बजट में शानदार परफॉर्मेंस, स्टाइल और मजबूती के साथ आते हैं. ऐसे में अगर आप नया वायरलेस स्पीकर या पावर बैंक लेने की तलाश कर रहे हैं, तो इन ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं.
Partybox Series
U&i का यह एक हाई-पावर पार्टी स्पीकर है, जो 180W आउटपुट, ड्यूल वॉयस कॉइल वूफर और RGB लाइटिंग के साथ आता है. इसमें ब्लूटूथ v5.0, TWS फंक्शन और आसान मूवमेंट के लिए पहिए दिए गए हैं. इसकी लॉन्चिंग कीतम ₹8,199 है.
Party Pulse
यह होम थियेटर साउंडबार 60W RMS आउटपुट और 5.25-इंच सबवूफर के साथ आता है. इसमें ब्लूटूथ 5.3 और HDMI (ARC) कनेक्टिविटी मिलती है. बात करें इसकी कीमत तो ₹4,899 है.
Bombass Series
यह 60W आउटपुट और 8-इंच सबवूफर वाला पोर्टेबल स्पीकर है. इसमें RGB लाइट्स, वायर्ड माइक और कैरी हैंडल दिया गया है. इसकी कीमत ₹2,049 है.
Carnival Series
य ह 50WCarnival का पार्टी स्पीकर है जो 6 घंटे का प्लेबैक टाइम, ब्लूटूथ v5.4 और कराओके माइक के साथ आता है. इसकी कीमत ₹1,999 है.
Paris Series
यह 30W का पोर्टेबल स्पीकर है जो 6 घंटे का बैकअप, वायर्ड माइक और रिमोट कंट्रोल के साथ आता है. कीमत इसकी ₹1,799 है.
Sonic 16
यह साउंड 16W आउटपुट के साथ 12 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹649 है.
Sonic 10
U&i का यह साउंड 12W आउटपुट, 1800mAh बैटरी के साथ आता है, जो दमदार साउंड के साथ 10 घंटे प्लेबैक और इन-बिल्ट मोबाइल होल्डर. इसके लिए आपको ₹499 खर्च करने होंगे.
Sonic 4
इस साउंड की कीमत ₹349 है, जिसमें आपको 5W आउटपुट, 800mAh बैटरी और 6 घंटे का प्लेबैक मिलता है.
Bigger Series
U&i के नए पावरबैंक में आपको 50,000mAh की लंबी बैटरी मिलती है, जो 33W QC + PD फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसमें 6 आउटपुट पोर्ट्स 2 Type-C और 4 USB मिलते हैं, जिससे एक साथ कई डिवाइस चार्ज हो सकते हैं. इसकी कीमत ₹3,099 है.
Empire Series Entry 180 Star
U&i का यह 10,000mAh पॉवर का कॉम्पैक्ट पावर बैंक है. यह वायरलेस मैगसेफ, एचडी डिजिटल डिस्प्ले और 22.5W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसकी कीमत ₹1,549 है.
U&i के नए ईयरबड्स History Series TWS 7209 60 घंटे का कुल म्यूजिक प्लेबैक देते हैं. इनमें क्लियर कॉलिंग के लिए ENC सपोर्ट के साथ सिलिकॉन क्वाड माइक दिया गया है. इसके साथ ही इसमें हाय-रेज ऑडियो सपोर्ट और IPX4 वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग मिलती है. इसकी कीमत ₹749 है.