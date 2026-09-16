/U&i ने लॉन्च किए नए ऑडियो प्रोडक्ट्स, 600W Speaker से लेकर ANC वाले ईयरबड्स तक, कीमत 349 रुपये से शुरू

अगर आप भी अच्छे साउंड क्वालिटी के शौकीन हैं और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपने लिए नए स्पीकर्स या ईयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए U&i ने नए ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं. U&i ने मास-मार्केट और मास-प्रिमियम सेगमेंट को टारगेट करते हुए बहुत ही कम दाम में एक से बढ़कर एक वायरलेस प्रोडक्ट्स पेश किए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत मात्र 349 रुपये से होती है. इस नई लाइनअप में 600W का भारी-भरकम पार्टी स्पीकर से लेकर स्टाइलिश पोर्टेबल स्पीकर्स और दमदार गेमिंग TWS ईयरबड्स शामिल हैं.
600W का Ultra Box स्पीकर
U&i के इस नए साउंड सीरीज में नई रेंज का सबसे खास प्रोडक्ट Ultra Box Wireless Speaker है. इसका मॉडल नंबर UiBS 5256 है. कंपनी के अनुसार यह स्पीकर 600W आउटपुट के साथ आता है. इसमें Bluetooth 5.0 कनेक्टिविटी मिलती है. इसके साथ ही स्पीकर में कई तरह के इनपुट मोड, LED लाइटिंग और मीडिया कंट्रोल भी मिलते हैं.
कंपनी का कहना है कि इसे घर पर एंटरटेनमेंट और दोस्तों के साथ पार्टी जैसे इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है. इसमें तेज आवाज के साथ LED लाइटिंग भी मिलती है, जिससे इसका लुक भी शानदार बनाया गया है.
U&i ने Sonic Series के तहत छह नए पोर्टेबल स्पीकर लॉन्च किए हैं. इनमें अलग अलग फीचर्स और पावर आउटपुट दिए गए हैं.
U&i ने Epic Series के तहत TWS 7335 ईयरबड्स भी लॉन्च किए हैं. इन्हें गेमिंग, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें लो लेटेंसी गेमिंग मोड दिया गया है, जिससे गेमिंग के दौरान ऑडियो और एक्शन के बीच देरी कम करने में मदद मिलती है.
ईयरबड्स में 32dB एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और चार माइक्रोफोन दिए गए हैं. कंपनी के अनुसार यह ईयरबड्स एक बार चार्ज करने पर कुल 50 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं. इसमें Bluetooth 6.0 कनेक्टिविटी भी मिलती है.
U&i के नए ऑडियो प्रोडक्ट्स की कीमत इस तरह है:
Ultra Box Wireless Speaker: 7,349 रुपये
Sonic 18- 349 रुपये
Sonic 19- 499 रुपये
Sonic 20- 349 रुपये
Sonic 21- 349 रुपये
Sonic 23- 349 रुपये
Sonic 24- 349 रुपये
Epic Series TWS Earbuds- 1,049 रुपये
इन प्रोडक्ट्स को आप रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए खरीदे जा सकते हैं.