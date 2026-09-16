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U&i ने लॉन्च किए नए ऑडियो प्रोडक्ट्स, 600W Speaker से लेकर ANC वाले ईयरबड्स तक, कीमत 349 रुपये से शुरू

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में धमाकेदार साउंड खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, तो लाइफस्टाइल टेक ब्रांड U&i ने आपकी परेशानी दूर कर दी है. U&i ने भारतीय मार्केट में 349 रुपये की शुरुआती कीमत पर शुरू होने वाले ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 16, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:50 PM IST
U&i ने लॉन्च किए नए ऑडियो प्रोडक्ट्स, 600W Speaker से लेकर ANC वाले ईयरबड्स तक, कीमत 349 रुपये से शुरू

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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