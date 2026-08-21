/धमाकेदार 60W साउंड और दमदार बेस! Ui Party Pulse साउंडबार क्या आपके लिए है परफेक्ट? खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स

अगर आप अपने घर में थिएटर जैसा बेस और पार्टी वाला माहौल बनाना चाहते हैं, तो भारतीय टेक मार्केट में U&i ने अपना नया दांव खेला है. कंपनी ने भारतीय मार्केट में नया U&i Party Pulse Wireless Speaker (UiBS 5166) उतार दिया है. soundbar-style डिजाइन और 60W RMS आउटपुट के साथ आने वाले इस प्रोडक्ट की कीमत 4,899 रुपये रखी गई है. क्या यह आपकी जेब और कान दोनों को पसंद आएगा? आइए जानते हैं इस साउंड की फुल डिटेल्स...
U&i Party Pulse का लुक काफी मॉडर्न और स्लीक है. इसका साउंडबार स्टाइल डिजाइन आपके टीवी यूनिट या टेबल पर रखा हुआ काफी प्रीमियम लगता है. इसके साथ आने वाला वायर्ड सबवूफर कॉम्पैक्ट भी है, जिसे आप आसानी से कमरे के किसी भी कोने में सेट कर सकते हैं.
इस साउंडबार की सबसे बड़ी खासियत इसका पावरफुल साउंड आउटपुट है. इसमें दिया गया 5.25-इंच का सबवूफर, हाई-एक्सकर्शन डुअल ड्राइवर्स और 4-स्पीकर सेटअप मिलकर कमरे को आवाज से भर देते हैं.
बेस
अगर आप बीट्स और बेस वाले बॉलीवुड या EDM गानों को पसंद करते हैं, तो इसका सबवूफर आपको निराश नहीं करेगा.
क्लैरिटी
4-स्पीकर सेटअप की वजह से वोकल्स यानी आवाज बहुत ही क्लियर सुनाई देती है, जिससे फिल्में देखते समय डायलॉग्स क्लियर रहते हैं.
कनेक्टिविटी
U&i ने कनेक्टिविटी के मामले में कोई कमी नहीं की है. इसमें लेटेस्ट Bluetooth 5.3 + EDR का सपोर्ट दिया गया है, जिससे फोन या लैपटॉप से वायरलेस कनेक्शन तुरंत और बिना लैग के होता है.
HDMI (ARC)- टीवी से कनेक्ट करने के लिए यह सबसे बेहतरीन फीचर है.
USB & AUX- पेनड्राइव या डायरेक्ट केबल से गाने बजाने की सुविधा.
Bass Out- एक्स्ट्रा ऑडियो सेटिंग्स के लिए.
5000 से कम के बजट में 60W RMS का दमदार आउटपुट.
HDMI (ARC) और ब्लूटूथ 5.3 जैसे मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स.
5.25-इंच सबवूफर से मिलने वाला पंची बेस.
होम एंटरटेनमेंट और स्मॉल पार्टीज़ के लिए बेस्ट.
सबवूफर वायर्ड है, वायर-फ्री सेटअप चाहने वालों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा.
बहुत बड़े हॉल या ओपन-एयर ग्राउंड के लिए आवाज थोड़ी धीमी लग सकती है.
अगर आपका बजट 5,000 रुपये के अंदर है और आप अपने टीवी के बेसिक साउंड को अपग्रेड करना चाहते हैं या घर पर छोटी-मोटी पार्टियां होस्ट करते हैं, तो U&i Party Pulse (UiBS 5166) एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट साबित होता है. इस प्राइस रेंज में HDMI (ARC) और 60W RMS आउटपुट मिलना इसे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है.