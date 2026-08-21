Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /धमाकेदार 60W साउंड और दमदार बेस! Ui Party Pulse साउंडबार क्या आपके लिए है परफेक्ट? खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स

धमाकेदार 60W साउंड और दमदार बेस! Ui Party Pulse साउंडबार क्या आपके लिए है परफेक्ट? खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स

क्या आप भी बजट में थिएटर जैसा बेस और पार्टी वाइब्स चाहते हैं? अगर हां, तो भारतीय टेक ब्रांड U&i ने ₹4,899 में Party Pulse (UiBS 5166) साउंडबार लॉन्च किया है. 60W RMS आउटपुट, सबवूफर और HDMI (ARC) फीचर्स से यह लैस है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 21, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:06 PM IST
धमाकेदार 60W साउंड और दमदार बेस! Ui Party Pulse साउंडबार क्या आपके लिए है परफेक्ट? खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स
Image Credit: कैसा है Ui Party Pulse साउंडबार?

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झरने, पहाड़ और हरियाली... मानसून में और भी खूबसूरत हो जाती है महाराष्ट्र की ये जगह
2
3
4
5