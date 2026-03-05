1.2 करोड़ बच्चों ने लिया फायदा! UIDAI का मिशन मोड धमाका, 15 साल के बच्चे हैं तो तुरंत करें ये काम

UIDAI Mission Mode MBU: डिजिटल इंडिया के दौर में आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल पहचान भी बन गया है. इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए UIDAI ने देश के 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में मिशन मोड चलाकर लगभग 1.2 करोड़ बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट यानी MBU पूरा कर लिया है. अगर आपके घर में भी 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, भारत में बच्चों के आधार को अपडेट करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. आधार अपडेट न होने पर स्कॉलरशिप से लेकर NEET और JEE जैसी बड़ी परीक्षाओं में भी बच्चों के बैठने में रुकावट आ सकती है.

छात्रों के लिए 1 साल तक फ्री

UIDAI ने छात्रों के लिए विशेष सुविधा शुरू करते हुए 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह से फ्री किया है. यह सुविधा 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर पूरे एक साल तक चलेगी. छात्र अपने स्कूल कैंपस में या किसी भी नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर डेटा अपडेट करा सकते हैं.

टेक इंटीग्रेशन से मिली रफ्तार

UIDAI की इस सफलता के पीछे टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है. UIDAI ने शिक्षा मंत्रालय के UDISE+ पोर्टल के साथ हाथ मिलाया है. इसकी सहायता से अधिकारियों को यह ट्रैक करना भी आसान हो गया है कि किन बच्चों का बायोमेट्रक अपडेट पूरा हो गया है और किनका पेंडिंग है.

अभी इस अभियान में 4,000 से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी जिससे इस प्रक्रिया को और तेज किया जा सके.

क्यों जरूरी है बायोमेट्रिक अपडेट?

बच्चों के लिए आधार अपडेट कराना केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए अनिवार्य है.

NEET, JEE और CUET जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड का अपडेट होना बहुत ही जरूरी है.

सरकारी योजनाओं के साथ-साथ स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए सही बायोमेट्रिक डेटा होना बहुत ही जरूरी है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 साल से कम उम्र में बच्चों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियां पूरी तरह विकसित नहीं होतीं. इसलिए 5 और 15 साल की उम्र पार करने के बाद इन्हें अपडेट करना अनिवार्य होता है.

