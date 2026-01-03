Advertisement
trendingNow13062388
Hindi Newsटेकघर बैठे जीत सकेंगे 2 लाख! आधार बनाने वाली संस्था UIDAI दे रही है मौका, जल्द होगा रजिस्ट्रेशन शुरू

घर बैठे जीत सकेंगे 2 लाख! आधार बनाने वाली संस्था UIDAI दे रही है मौका, जल्द होगा रजिस्ट्रेशन शुरू

UIDAI Data Hackathon 2026: सरकारी एजेंसी UIDAI और एनआईसी की ओर से देश में नेशनल डेटा हैकथॉन (National Data Hackathon) का आयोजन होने जा रहा है. यह हैकाथॉन आपको 2 लाख तक रुपये और सर्टिफिकेट जीतने का मौका देने जा रहा है. इसके लिए आप 5 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां हम आपको इस हैकाथॉन के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर बैठे जीत सकेंगे 2 लाख! आधार बनाने वाली संस्था UIDAI दे रही है मौका, जल्द होगा रजिस्ट्रेशन शुरू

UIDAI Data Hackathon 2026: आधार जारी करने वाली देश की सरकारी एजेंसी UIDAI नेशनल डेटा हैकथॉन (National Data Hackathon) का आयोजन करने जा रही है. इस हैकथॉन में भाग लेने वालों के लिए UIDAI ने 5 लाख रुपये की प्राइस मनी तय कर रखी है. इस इस हैकथॉन में पांचवे स्थान तक आने वाले विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार तय किए गए हैं. साथ ही सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र देने की बात कही गई हैं.   

कब से शूरू हो रहा यूआईडीएआई का हैकथॉन
UIDAI द्वारा आयोजित इस हैकाथॉन के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होने वाला है. इसमें आप 5 जनवरी 2026 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इस हैकाथॉन को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. यह प्रतियोगिता आधार नामांकन और अपडेट से जुड़े डेटा पर आधारित होगी. 

इस हैकथॉन में क्या होगा खास?
इस हैकथॉन में भाग लेने वाले टेक सेवी युवाओं को आधार कार्ड के लिए डेटा ड्रिवन सुझाव देने होंगे. इसमें आपको यूआईडीएआई की ओर से आधार नामांकन और अपडेट से जुड़े एनोनिमस डेटा सेट उपलब्ध कराए जाएंगे. आपको इन डेटा सेट्स का विश्लेषण कर महत्वपूर्ण रुझान, असामान्यताएं या भविष्य से जुड़े संकेतों की पहचान करनी होगी. साथ ही लोगों में इसे लेकर जागरुकता फैलाने के लिए उठाए जाने वाले कदम के बारे में बताना होगा. ऐसे में अगर आपके सुझाव UIDAI को पसंद आते हैं, तो आपको कैश प्राइज के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. इसकी जानकारी UIDAI ने अपने आधिकारिक X हैंडल से साझा की है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कर सकता है आवेदन?
इस प्रतियोगिता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ने वाले छात्र शामिल हो सकते हैं. इन सभी प्रतिभागियों की आयु 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. हैकाथॉन में छात्र अकेले या अधिकतम पांच सदस्यों की टीम बनाकर हिस्सा ले सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- ये चश्मा है या पूरा स्मार्टफोन! Lenovo लाया Meta को टक्कर देने वाला स्मार्ट ग्लास

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
इस हैकथॉन में आप इन आसान स्टेप्स का पालन कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

स्टेप 1. हैकथॉन के लिए सबसे पहले आपको JanParichay पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा.
स्टेप 2. इसके बाद आप event.data.gov.in पोर्टल पर जाएं.
स्टेप 3. यहां आपको Online hackathon on data-driven innovation on Aadhaar- 2026 लिखा हुआ दिखेगा. 
स्टेप 4. इस पर जाकर आप हैकेथॉन से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं. 

पुरस्कार समारोह दिल्ली या बेंगलुरु में आयोजित हो सकता है
यह हैकेथॉन पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा. इसमें लॉन्च के बाद 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन और अपना आइडिया सबमिट करना होगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को यूआईडीएआई अधिकारियों और जूरी पैनल के सामने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा. हैकेथॉन विजेता के लिए पुरस्कार समारोह दिल्ली या बेंगलुरु में हो सकते हैं. इस दौरान चयनित टीमों की यात्रा का खर्च यूआईडीएआई द्वारा दिया जाएगा.
 
नकद पुरस्कार की राशि कितनी है?
इस हैकाथॉन में प्रथम स्थान प्राप्ल करने वाले को 2,00,000 रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले को 1,50,000 रुपये, तीसरे स्थान पर आने वाले को 75,000 रुपये, चौथे स्थान पर आने वाले को 50,000 रुपये और पांचवे स्थान पर आने वाले को 25,000 रुपये का कैश प्राइस दिया जाएगा. एजेंसी द्वारा सबमिट किए गए आइडिया में से 5 सबसे बेहतर आइडियाज को यह ईनामी राशि दी जाएगी.

यह भी पढ़ें:- बैंक कर्मचारियों की उड़ी नींद! 2030 तक 2 लाख नौकरियां खत्म कर देगा AI, आपकी भी...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Uidai hackathon 2026aadhaar uidaidata hackathon

Trending news

बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM ममता बनर्जी पर भड़के BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले- TMC को महाकाल देंगे सजा
bengal elections
CM ममता बनर्जी पर भड़के BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले- TMC को महाकाल देंगे सजा
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
Mohan Bhagwat
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान