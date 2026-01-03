घर बैठे जीत सकेंगे 2 लाख! आधार बनाने वाली संस्था UIDAI दे रही है मौका, जल्द होगा रजिस्ट्रेशन शुरू

UIDAI Data Hackathon 2026: आधार जारी करने वाली देश की सरकारी एजेंसी UIDAI नेशनल डेटा हैकथॉन (National Data Hackathon) का आयोजन करने जा रही है. इस हैकथॉन में भाग लेने वालों के लिए UIDAI ने 5 लाख रुपये की प्राइस मनी तय कर रखी है. इस इस हैकथॉन में पांचवे स्थान तक आने वाले विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार तय किए गए हैं. साथ ही सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र देने की बात कही गई हैं.

कब से शूरू हो रहा यूआईडीएआई का हैकथॉन

UIDAI द्वारा आयोजित इस हैकाथॉन के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होने वाला है. इसमें आप 5 जनवरी 2026 से लेकर 20 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इस हैकाथॉन को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. यह प्रतियोगिता आधार नामांकन और अपडेट से जुड़े डेटा पर आधारित होगी.

इस हैकथॉन में क्या होगा खास?

इस हैकथॉन में भाग लेने वाले टेक सेवी युवाओं को आधार कार्ड के लिए डेटा ड्रिवन सुझाव देने होंगे. इसमें आपको यूआईडीएआई की ओर से आधार नामांकन और अपडेट से जुड़े एनोनिमस डेटा सेट उपलब्ध कराए जाएंगे. आपको इन डेटा सेट्स का विश्लेषण कर महत्वपूर्ण रुझान, असामान्यताएं या भविष्य से जुड़े संकेतों की पहचान करनी होगी. साथ ही लोगों में इसे लेकर जागरुकता फैलाने के लिए उठाए जाने वाले कदम के बारे में बताना होगा. ऐसे में अगर आपके सुझाव UIDAI को पसंद आते हैं, तो आपको कैश प्राइज के साथ-साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. इसकी जानकारी UIDAI ने अपने आधिकारिक X हैंडल से साझा की है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन कर सकता है आवेदन?

इस प्रतियोगिता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ने वाले छात्र शामिल हो सकते हैं. इन सभी प्रतिभागियों की आयु 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. हैकाथॉन में छात्र अकेले या अधिकतम पांच सदस्यों की टीम बनाकर हिस्सा ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- ये चश्मा है या पूरा स्मार्टफोन! Lenovo लाया Meta को टक्कर देने वाला स्मार्ट ग्लास

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

इस हैकथॉन में आप इन आसान स्टेप्स का पालन कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

स्टेप 1. हैकथॉन के लिए सबसे पहले आपको JanParichay पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा.

स्टेप 2. इसके बाद आप event.data.gov.in पोर्टल पर जाएं.

स्टेप 3. यहां आपको Online hackathon on data-driven innovation on Aadhaar- 2026 लिखा हुआ दिखेगा.

स्टेप 4. इस पर जाकर आप हैकेथॉन से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं.

पुरस्कार समारोह दिल्ली या बेंगलुरु में आयोजित हो सकता है

यह हैकेथॉन पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा. इसमें लॉन्च के बाद 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन और अपना आइडिया सबमिट करना होगा. इसके बाद शॉर्टलिस्ट की गई टीमों को यूआईडीएआई अधिकारियों और जूरी पैनल के सामने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा. हैकेथॉन विजेता के लिए पुरस्कार समारोह दिल्ली या बेंगलुरु में हो सकते हैं. इस दौरान चयनित टीमों की यात्रा का खर्च यूआईडीएआई द्वारा दिया जाएगा.



नकद पुरस्कार की राशि कितनी है?

इस हैकाथॉन में प्रथम स्थान प्राप्ल करने वाले को 2,00,000 रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले को 1,50,000 रुपये, तीसरे स्थान पर आने वाले को 75,000 रुपये, चौथे स्थान पर आने वाले को 50,000 रुपये और पांचवे स्थान पर आने वाले को 25,000 रुपये का कैश प्राइस दिया जाएगा. एजेंसी द्वारा सबमिट किए गए आइडिया में से 5 सबसे बेहतर आइडियाज को यह ईनामी राशि दी जाएगी.

यह भी पढ़ें:- बैंक कर्मचारियों की उड़ी नींद! 2030 तक 2 लाख नौकरियां खत्म कर देगा AI, आपकी भी...