UIDAI New Guideline: पेरेंट्स ध्यान दें... बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी, वरना नहीं मिलेगा स्कूल में एडमिशन

UIDAI new guidelines: आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर नागरिक के लिए बेहद अहम दस्तावेज बन चुका है. यह न सिर्फ पहचान पत्र के रूप में काम आता है, बल्कि सरकारी योजनाओं, एडमिशन, परीक्षा और अन्य कई जरूरी कामों के लिए भी अनिवार्य हो गया है. ऐसे में बच्चों का आधार भी समय-समय पर अपडेट कराना जरूरी है. UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि बच्चों के लंबित बायोमैट्रिक अपडेट (Biometric Update) जल्द पूरे किए जाएं.

बच्चों का आधार दो बार अपडेट करना क्यों जरूरी है?

UIDAI की गाइडलाइन के मुताबिक, बच्चों के आधार कार्ड को दो बार अपडेट करना अनिवार्य है.

• पहली बार: जब बच्चा 5 साल का हो जाता है.

• दूसरी बार: जब बच्चा 15 साल का हो जाता है.

इन दोनों उम्र पर बायोमैट्रिक अपडेट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस समय के साथ बदलते हैं. अगर यह अपडेट नहीं किया गया तो आधार डाटा गलत हो सकता है, जिससे भविष्य में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूलों में लगेंगे आधार अपडेट कैम्प

UIDAI प्रमुख भवेश कुमार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे स्कूलों में कैम्प लगाकर बच्चों के आधार में लंबित बायोमैट्रिक अपडेट पूरे कराएं. इसके लिए UIDAI ने स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप की है. अब UDISE+ एप्लिकेशन के जरिए स्कूलों को यह जानकारी मिलेगी कि किन बच्चों का बायोमैट्रिक अपडेट बाकी है. इससे पैरेंट्स और बच्चों को आधार अपडेट कराने के लिए अलग से दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

अपडेट न कराने पर क्या होगी दिक्कत?

अगर समय पर आधार कार्ड अपडेट नहीं किया गया तो बच्चों और उनके पेरेंट्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

• सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा.

• NEET, JEE, CUET जैसी एंट्रेंस परीक्षाओं में आवेदन करने में परेशानी होगी.

• स्कूल और कॉलेज एडमिशन में भी अड़चन आ सकती है.

UIDAI का कहना है कि अक्सर पैरेंट्स और छात्र आखिरी समय पर आधार अपडेट कराने के लिए भागदौड़ करते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है. इसे समय पर पूरा करना ही सबसे बेहतर तरीका है.

क्यों जरूरी है बायोमैट्रिक अपडेट?

UIDAI के मुताबिक, बायोमैट्रिक अपडेट से आधार डाटा सही और भरोसेमंद बना रहता है. पूरे देश में अभी करीब 17 करोड़ बच्चों के आधार नंबर ऐसे हैं जिनमें अपडेट पेंडिंग है. इसलिए UIDAI ने स्कूलों में कैम्प लगाने का फैसला किया है ताकि यह काम जल्दी और आसानी से पूरा हो सके.

5 और 15 साल की उम्र में अनिवार्य अपडेट

UIDAI ने साफ किया है कि हर बच्चे के लिए 5 साल और 15 साल की उम्र में आधार बायोमैट्रिक अपडेट करना अनिवार्य है. अब जब स्कूलों में कैम्प लगाए जाएंगे तो पैरेंट्स को अलग से आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे बच्चों और माता-पिता दोनों को राहत मिलेगी.

क्या होगा फायदा

नई व्यवस्था से स्कूलों को सीधे पता चल सकेगा कि किन बच्चों का बायोमैट्रिक अपडेट नहीं हुआ है. इससे टारगेटेड तरीके से कैम्प लगाए जा सकेंगे और बच्चों को लाइन लगाने या इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मंत्रालय का मानना है कि इस जॉइंट इनिशिएटिव से करोड़ों बच्चों को आधार अपडेट कराने में आसानी होगी.

FAQs

Q1. बच्चों का आधार कब अपडेट कराना जरूरी है?

5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमैट्रिक अपडेट करना अनिवार्य है.

Q2. क्या आधार अपडेट के लिए नया कार्ड बनेगा?

नहीं, आधार नंबर वही रहेगा, केवल बायोमैट्रिक और जानकारी अपडेट होगी.

Q3. अपडेट न कराने पर क्या होगा?

बच्चों को सरकारी योजनाओं और प्रवेश परीक्षाओं में परेशानी हो सकती है.

Q4. आधार अपडेट कहां होगा?

UIDAI स्कूलों में कैम्प लगाकर अपडेट करवाएगा.

Q5. कितने बच्चों का अपडेट पेंडिंग है?

करीब 17 करोड़ आधार नंबरों में बच्चों का अपडेट पेंडिंग है.