Aadhaar सुरक्षा का नया तरीका: ऐसे मिनटों में लॉक करें अपनी 'उंगली', स्कैमर्स कभी नहीं चुरा पाएंगे आपका पैसा!

Aadhaar Biometric Lock: आज के इस डिजिटल युग में Aadhaar कार्ड न सिर्फ हमारी पहचान बल्कि बैंकिंग से लेकर सिम वेरिफिकेशन तक हर बड़े काम की चाबी बन गया है. ऐसे में जरा‑सी लापरवाही भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है. आधार को लेकर जरा सी चूक आपके नाम पर फर्जी ट्रांजेक्शन या फ्रॉड का खतरा बढ़ा सकती है. फ्रॉड करने वाले सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट का गलत यूज करके लोन, सिम या बैंक से जुड़े लेनदेन तक कर लेते हैं हैरानी की बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता है. लेकिन राहत की बात यह है कि UIDAI ने एक ऐसा फीचर दिया है जिससे आप सिर्फ एक क्लिक में अपना फिंगरप्रिंट लॉक कर सकते हैं. ऐसा करते ही कोई भी आपकी बायोमेट्रिक पहचान का गलत यूज नहीं हो पाएगा और आपका बैंक खाता भी 100% सेफ रहेगा.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बायोमेट्रिक्स यानी आपकी फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन का अक्सर आधार आधारित पेमेंट यानी (AePS) फ्रॉड में इस्तेमाल होती हैं. इन्हें लॉक करने से कोई भी आपकी फिंगर या आईरिस का इस्तेमाल कर बैंक खाते में धोखाधड़ी नहीं कर सकता. लॉक करने से Aadhaar ऑथेंटिकेशन और सेफ हो जाता है और स्कैमर्स को रोकने में सहायता मिलती है.

पहले जानिए आपके Aadhaar से कैसे होता है फ्रॉड?

आजकल आधार का गलत यूज खूब हो रहा है. सबसे ज्यादा AePS (Aadhaar Enabled Payment System) में देखा जा रहा है जहां सिर्फ फिंगरप्रिंट से बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं. स्कैमर्स कई तरीकों से इसका गलत इस्तेमाल करते हैं. आइए जानते हैं उन्हें-

फिंगरप्रिंट क्लोन

फ्रॉड या स्कैम करने वाले दुकानों, बैंक CSP या दूसरे जगहों पर लगे biometric devices से आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन कॉपी कर लेते हैं. इन फिंगरप्रिंट को कॉपी कर के नकली उंगलियां बनाते हैं और AePS मशीन पर यूज करके आपके खाते से पैसा निकाल लेते हैं.

e-KYC फ्रॉड

कई बार फॉर्म भरवाने, सिम खरीदने या बैंक अपडेट के नाम पर लोग Aadhaar नंबर और फिंगरप्रिंट ले लेते हैं. इसका गलत इस्तेमाल e-KYC प्रोसेस में करके फर्जी सिम एक्टिवेट, बैंक खाता खोलना, लोन लेना जैसे फ्रॉड कामों में करते हैं.

अब जानिए कैसे करें बायोमेट्रिक्स लॉक

UIDAI वेबसाइट के जरिए-

इसके लिए आपके सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Biometric Lock/Unlock पेज पर जाएं.

यहां Lock/Unlock Biometrics पर टैप करें.

अब अपना 12 अंकों का Aadhaar नंबर और कैप्चा भरें.

OTP प्राप्त करके एंटर करें.

अब आपको Enable Locking का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें.

अब आपकी बायोमेट्रिक्स लॉक हो गई हैं. जरूरत पड़ने पर आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं.

mAadhaar ऐप के जरिए-

mAadhaar ऐप के जरिए भी आप अपनी बायोमेट्रिक्स लॉक कर सकते हैं.

इसके लिए अपने फोन में अपना mAadhaar ऐप ओपन करें.

इसमें Biometric Settings में जाकर बायोमेट्रिक लॉक ऑन करें.

OTP के साथ ऑथेंटिकेशन कर लें.

Virtual ID बनाना भी जानें

Virtual ID एक 16 अंकों की संख्या होती है जिसे Aadhaar नंबर की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे बनाने के लिए-

UIDAI VID Generator पेज पर जाएं.

Aadhaar नंबर और कैप्चा डालें.

OTP भरें और Generate VID पर क्लिक करें.

आपका VID SMS के जरिए मिलेगा. इसे e-KYC और दूसरे सेवाओं में बिना Aadhaar नंबर दिखाए इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि VID समय-समय पर बदल सकता है, लेकिन Aadhaar नंबर हमेशा वही रहता है.

