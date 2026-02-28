आधार सेंटर ढूंढने का झंझट खत्म! UIDAI और Google ने मिलाया हाथ, अब Maps से एक क्लिक में पहुंचे सीधे सही पते पर

UIDAI Google Maps Partnership: UIDAI और गूगल ने हाथ मिलाया है, जिससे अब 'गूगल मैप्स' पर आपके घर के पास के वेरिफाइड आधार केंद्र आसानी से दिखेंगे. मैप्स पर आपको न केवल सही पता मिलेगा, बल्कि वहां की टाइमिंग और सुविधाओं की जानकारी भी मिल जाएगी. इस कदम से फर्जी सेंटर्स और दलालों की दुकान बंद होगी.
UIDAI Google Maps Partnership: क्या आपको भी अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाना है या एड्रेस अपडेट करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि पास में असली आधार केंद्र कहां है? तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि अभी तक जब लोग गूगल पर सर्च करके असली आधार सेंटर खोजते थे, तो वे गलत पते पर पहुंच जाते थे. इसके बाद दलालों के चक्कर में फंसकर पैसा और समय दोनों बर्बाद होते थे. लेकिन अब आपकी यह टेंशन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है. UIDAI ने Google के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है, जिससे अब सीधे गूगल मैप्स पर आपको वेरिफाइड आधार केंद्रों की जानकारी मिल जाएगी.
इस नई सुविधा के बाद UIDAI ने अपना पूरा डेटाबेस गूगल मैप्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया है. अब जब आप गूगल मैप्स पर 'Aadhaar Centre' सर्च करेंगे, तो आपको सिर्फ वही केंद्र दिखाई देंगे, जो सरकार द्वारा अधिकृत हैं. यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, जिससे आम आदमी का समय और पैसा दोनों बचेंगे.
इस नए फीचर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
स्टेप 1. सबसे पहले अपने फोन में गूगल मैप्स खोलें.
स्टेप 2. अब इसके सर्च बार में 'Aadhaar Centre near me' लिखें.
स्टेप 3. यहां आपको मैप पर कई पिन दिखाई देंगे.
स्टेप 4. यहां से आपको 'Authorised' या 'Verified' मार्क वाले केंद्रों को चुनना होगा.
स्टेप 5. सेंटर के पते के साथ-साथ आपको वहां की टाइमिंग, वर्किंग डेज और वहां दी जाने वाली सुविधाओं की लिस्ट भी दिख जाएगी.
स्टेप 6. 'Start' पर क्लिक करते ही गूगल आपको सीधे उस सेंटर के दरवाजे तक पहुंचा देगा.
इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब फर्जी आधार केंद्रों की दुकान बंद हो जाएगी. अक्सर इंटरनेट पर कई ऐसे पते मौजूद होते हैं, जो असली नहीं होते, और वहां जाने पर लोगों से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं. गूगल मैप्स पर केवल सरकारी मान्यता प्राप्त बैंक, पोस्ट ऑफिस और सरकारी दफ्तरों में चल रहे केंद्रों की ही सही लोकेशन दिखाई जाएगी.
UIDAI और गूगल ने साफ किया है कि इस प्रोसेस में यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है. मैप्स केवल लोकेशन दिखाने का जरिया बनेगा, आपका कोई भी निजी डेटा (आधार नंबर या बायोमेट्रिक्स) गूगल के साथ साझा नहीं किया जाएगा.
भारत में करोड़ों लोग हर महीने आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए केंद्रों पर जाते हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों या नए शहरों में आए लोगों के लिए सही केंद्र ढूंढना एक बड़ी चुनौती होती है. क्योंकि आज के समय में गूगल मैप्स की पहुंच घर-घर तक है, इसलिए UIDAI ने इसे सबसे बेहतर जरिया माना है.
