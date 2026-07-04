/Aadhaar App: UIDAI का बड़ा तोहफा! अब घर बैठे फ्री में अपडेट करें अपना ईमेल ID, यहां जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

आधार कार्ड आज के समय में हमारे सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. इसकी सुरक्षा और इसे अपडेट रखना बेहद महत्वपूर्ण है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड धारकों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी दी है.
अब आपको अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी लिंक करने या उसे बदलने के लिए किसी आधार सेवा केंद्र पर जाकर लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है. UIDAI ने अपने मोबाइल ऐप पर एक नया फीचर जोड़ा है, जिसके जरिए आप घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हैं.
UIDAI की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, आधार धारक अब बिना किसी शुल्क के अपने ईमेल एड्रेस को आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं. यह खास सुविधा 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुकी है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेवा केवल सीमित समय यानी अगले छह महीनों के लिए ही मुफ्त रहेगी. इस कदम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए आधार से जुड़ी जानकारियों को अपडेट रखना आसान बनाना है.
इस नए फीचर को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. रोलआउट होने के महज दो दिनों के भीतर ही 2.5 लाख से अधिक लोग इस ऐप के जरिए अपना ईमेल पता अपडेट कर चुके हैं. इस फीचर के आने से अब लोगों को छोटी-छोटी चीजों के लिए आधार सेवा केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है.
आधार के साथ ईमेल आईडी लिंक करने का सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा से जुड़ा है. जब भी आपके आधार नंबर का उपयोग करके कहीं भी ऑथेंटिकेशन (सत्यापन) की कोशिश की जाएगी, तो आपके पास तुरंत रीयल-टाइम ईमेल अलर्ट आएगा. इससे आधार के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और आपकी सुरक्षा मजबूत होगी.
संशोधित और नए फीचर्स वाले आधार ऐप को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. लॉन्च होने के महज 5 महीनों के भीतर इस ऐप को 31 मिलियन (3.1 करोड़) से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. इसके अलावा, अब तक 40 लाख से अधिक लोग ऐप के जरिए अपना मोबाइल नंबर और लगभग 10 लाख लोग अपना पता बदल चुके हैं.
यह ऐप न केवल ईमेल अपडेट करने की सुविधा देता है, बल्कि इसमें सुरक्षा के कई और बेहतरीन टूल्स भी शामिल हैं:
फेस ऑथेंटिकेशन: अब बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट के चेहरे से सत्यापन किया जा सकता है.
सुरक्षित QR कोड: फोटोकॉपी शेयर करने के बजाय आप एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड के जरिए सीमित जानकारी साझा कर सकते हैं.
बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक: यूजर सिर्फ एक टैप से अपने फिंगरप्रिंट और आईरिस डेटा को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं ताकि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके.
ऑफलाइन वेरिफिकेशन: होटल चेक-इन, अस्पताल में भर्ती होने या गग वर्कर्स के ऑनबोर्डिंग के समय इस ऐप के जरिए तुरंत ऑफलाइन पहचान सत्यापन किया जा सकता है.