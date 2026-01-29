Advertisement
trendingNow13089834
Hindi NewsटेकmAadhaar की होगी छुट्टी? UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar ऐप, अब घर बैठे बदलें मोबाइल नंबर और एड्रेस चुटकियों में

mAadhaar की होगी छुट्टी? UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar ऐप, अब घर बैठे बदलें मोबाइल नंबर और एड्रेस चुटकियों में

New Aadhaar App: आधार कार्ड से जुड़े काम के लिए अब लंबी लाइनों और झंझटों से आजादी मिलने वाली है. UIDAI ने डिजिटल सुविधाओं को और बेहतर बनाते हुए नया Aadhaar मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जो पुराने mAadhaar ऐप की जगह लेगा. इस नए ऐप के जरिए यूजर्स अब घर बैठे मोबाइल नंबर और एड्रेस जैसी जरूरी जानकारियां आसानी से अपडेट कर सकेंगे. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

mAadhaar की होगी छुट्टी? UIDAI ने लॉन्च किया नया Aadhaar ऐप, अब घर बैठे बदलें मोबाइल नंबर और एड्रेस चुटकियों में

New Aadhaar App: आधार कार्ड से जुड़े काम पहले की तुलना में अब कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होने वाले हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नया Aadhaar मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है. यह ऐप पुराने mAadhaar ऐप की जगह लेगा जिसे धीरे-धीरे बंद किया जा रहा है. नए ऐप में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और आसान इंटरफेस दिया गया है. नए आधार ऐप को लेकर UIDAI ने सभी आधार यूजर्स को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द नए Aadhaar ऐप पर स्विच कर लें जिससे डिजिटल आधार सर्विस में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

UIDAI ने करोड़ों आधार कार्ड धारकों के लिए नया और बेहतर मोबाइल ऐप Aadhaar लाया है. यह नया ऐप पुराने mAadhaar ऐप की जगह लेगा. UIDAI ने साफ किया है कि पुराने ऐप का सपोर्ट धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा इसलिए यूजर्स को जल्द से जल्द नए वर्जन पर शिफ्ट होने की सलाह दी गई है.

क्यों खास है नया Aadhaar ऐप?
नया आधार ऐप न सिर्फ दिखने में मॉडर्न है बल्कि यह पहले से कहीं ज्यादा सेफ और तेज काम करने वाला है. इस ऐप में यूजर्स को बेहतर इंटरफेक फेस, सिक्योरिटी के लिए बोयोमेट्रिक लॉक-अनलॉक  और डार्क मोड जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ ही आप बिना इंटरनेट के भी QR कोड के जरिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं.

पुराने ऐप से नए ऐप पर कैसे जाएं? 

पुराने आधार ऐप यानी mAadhaar से नए Aadhaar ऐप पर स्विच करना बहुत ही आसान है. इसका पूरा प्रोसेस ये रहा-

इसके लिए अपने स्मार्टफोन से सबसे पहले अपने पुराने आधार ऐप यानी mAadhaar ऐप को अनइंस्टॉल कर दें जिससे डेटा क्लैश न हो.

अब गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर पर जाकर UIDAI के द्वारा तैयार किया गया Aadhaar ऐप सर्च करें और डाउनलोड कर लें.

डाउनलोड हो जाने के बाद ऐप खोलें और अपना 12 अंकों का आधार नंबर या वर्चुअल आईडी VID लिखें.

इतना करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा

ओटीपी भरें और अगर आपका स्मार्टफोन सपोर्ट करता है तो आप फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं.

यहां आपको सुरक्षा के लिए 4 अंकों का एक नया ऐप PIN बनाना होगा.

लॉगिन होते ही आपकी प्रोफाइल, लॉक स्टेटस और पुरानी सेटिंग्स अपने आप नए ऐप में अपडेट हो जाएंगी.

इन बातों का रखें खास ख्याल
UIDAI के मुताबिक नए ऐप के लिए आपको फिर से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है. बस यह तय करें कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव हो जिससे OTP मिल सके. सुरक्षा के लिहाज से अपना PIN या आधार नंबर किसी के साथ शेयर न करें.

Aadhaar ऐप से मोबाइल नंबर और एड्रेस कैसे बदलें?
नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस ऐप के जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपना मोबाइल नंबर और घर का पता अपडेट कर सकते हैं. इसका प्रोसेस भी बहुत ही आसान है-

इसके लिए सबसे पहले आपके फोन में आधार ऐप खोलें और अपने आधार नंबर व OTP के जरिए लॉगिन करें.

अब होम स्क्रीन पर दिख रहे Update Aadhaar Details वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब सेलेक्ट करें कि आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या फिर एड्रेस.

अपना नया मोबाइल नंबर या नया एड्रेस लिखें और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें.

ये भी पढ़ेंः सैन फ्रांसिस्को-न्यूयॉर्क को पछाड़ देगा बेंगलुरु? Nvidia ने भारत के लिए की भविष्यवाणी

ऐप में दिए गए निर्देशों के मुताबिक अपनी पहचान वेरिफाई करें.

इस सर्विस के लिए आपको एक शुल्क जैसे ₹50 का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.

पेमेंट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी. UIDAI द्वारा वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपके आधार रिकॉर्ड में नई जानकारी अपडेट कर दी जाएगी.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर अब जासूसी करना नामुमकिन! कंपनी ने गुपचुप तरीके से जोड़ा नया फीचर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

new aadhaar appHow to update Address in Aadhaar

Trending news

अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...