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रात 12 बजते ही बंद हो जाएगा सोशल मीडिया! अब यह देश बनाने जा रहा कानून, बच्चों के फोन में लगेगा 'डिजिटल कर्फ्यू'!

Social Media Ban: बच्चों को मोबाइल के खतरनाक लत से बचाने के लिए, अब ब्रिटेन भी एक अनोखा कानून ला रहा है. इसके तहत रात 12 बजते ही 16-17 साल के बच्चों के फोन में ऐप्स अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे. जानिए क्या है यह डिजिटल कर्फ्यू और इसके नियम.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 15, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:24 AM IST
रात 12 बजते ही बंद हो जाएगा सोशल मीडिया! अब यह देश बनाने जा रहा कानून, बच्चों के फोन में लगेगा 'डिजिटल कर्फ्यू'!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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