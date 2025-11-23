Advertisement
AI बनी विषकन्या 2.0! गर्लफ्रेंड बनकर रचा खतरनाक जाल, गिफ्ट में भेजी मौत वाली बियर

AI Attack: हमारे मन में आने वाले हर सवालों का जवाब देने वाली AI जान भी ले सकती है! जानकर हैरानी होगी लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है रूस के अधिकारी के साथ. जहां एआई के साथ उसे मारने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक AI-जनरेटेड वर्चुअल गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल कर एक रूसी अधिकारी को फंसाने और उसे जहरीली बियर भेजकर हत्या करने की कोशिश की गई. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:41 AM IST
Russian Officer Poison Attempt: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अब इस संघर्ष ने एक खतरनाक हाई-टेक मोड़ ले लिया है. जहां जासूसी और साइबर की नई चालें युद्ध के नए हथियार बन रहे हैं. रूस-यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक नए मामले में यूक्रेन की खुफिया एजेंसी पर आरोप है कि उसने एक रूसी अधिकारी को मारने के लिए AI से बनाई गई विषकन्या यानी वर्चुअल गर्लफ्रेंड और जहरीली बियर का इस्तेमाल किया. रूस की FSB ने इस साजिश को नाकाम करने का दावा किया है जिससे पूरे मामले ने टेक जगत में हलचल मचा दी है.

रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB ने एक डरा देने वाले षड्यंत्र का खुलासा किया है. FSB के अनुसार यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा (GUR) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल कर एक ऑनलाइन लव इंटरेस्ट का प्रोफाइल तैयार किया और इसके जरिए एक रूस सेना के बड़े अधिकारी को जहर देकर मारने की कोशिश की.

कहानी पोलीना और जहरीली बियर की
FSB की जांच के मुताबिक यह साजिश कुछ महीने पहले शुरू हुई जब रूसी अधिकारी एक ऑनलाइन डेटिंग एप्लिकेशन पर पोलीना नाम की एक महिला के संपर्क में आया. दोनों की बातचीत जल्द ही डेटिंग ऐप से टेलीग्राम पर होने लगी. पोलीना रूसी ऑफिसर को बराबर अपनी इमेज और वीडियो भेजती थी.

यहां से शुरू होता है असली 'खेल'
अधिकारी ने रूसी मीडिया को बताया कि बातचीत शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद पोलीना ने उसे एक गिफ्ट देने की बात कही, जिसे वह एक दोस्त के जरिए भेजेगी. 
इस मामले को लेकर जांच करने वाली टीम का कहना है कि यह पोलीना नाम की महिला असल में कभी मौजूद ही नहीं थी. यह प्रोफाइल यूक्रेन की GUR द्वारा AI का इस्तेमाल करके अधिकारी को फंसाने के लिए बनाई गई एक चाल थी.

बोतल में था जहर
यह गिफ्ट ब्रिटिश बियर की दो बोतलें थीं. FSB ने इन बोतलों को अधिकारी के पीने से पहले ही जब्त कर लिया. जांच में सामने आया कि बियर में खतरनाक जहर मिलाया गया था, जिसमें कोलचिसिन और टर्ट-ब्यूटिल बाईसाइक्लोफॉस्फेट था. FSB ने नोट किया है कि यह जहर सैन्य-ग्रेड नर्व एजेंट VX का एक एनालॉग है जो ब्रिटेन में बनता है. इसे पीने के 20 मिनट के अन्दर मौत हो जा सकती है.

दोस्त गिरफ्तार और साजिश नाकाम
गिफ्ट पहुंचाने वाला दोस्त डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक का रहने वाला था जिसे GUR ने डिलीवरी के लिए 5,000 डालर देने का वादा किया था.

रूसी ऑफिशर से मुलाकात कर जैसे ही उस व्यक्ति ने गिफ्ट दिया FSB कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी को बताया गया कि पोलीना का अकाउंट यूक्रेनी खुफिया अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और पैकेज में मौजूद बियर में खतरनाक जहर था. इस घटना को देखते हुए दुनिया भर के AI एक्सपर्ट्स हैरान हैं. 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

