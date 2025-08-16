उठा-उठाकर पटकने पर भी नहीं टूटेगा ये Smartphone, लगा है 'लाउड स्पीकर'; बैटरी चलेगी 10 दिन तक

अगर आप ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो बैटरी लाइफ में बेमिसाल हो और हर हालात में टिक सके, तो Ulefone आपके लिए लेकर आया है एक नया सरप्राइज. कंपनी ने अपने नए रग्ड स्मार्टफोन – Ulefone Armor 33 Series और Armor 29 Ultra– की पहला ग्लोबल सेल 18 अगस्त से शुरू करेगा. ये फोन AliExpress, Amazon और Ulefone की ऑफिशियल स्टोर पर उपलब्ध होंगे. खास बात यह है कि इन स्मार्टफोन में 20,000mAh से भी ज्यादा बैटरी दी गई है, जो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया रिकॉर्ड माना जा रहा है. कंपनी इसके साथ एक स्वीपस्टेक्स ऑफर भी लेकर आई है. इसमें यूजर्स Ulefone की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Armor 33 Pro या Armor 33 जीतने का मौका पा सकते हैं.

Ulefone Armor 29 Ultra: फ्लैगशिप फीचर्स वाला पावरहाउस



Armor 29 Ultra उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें परफॉर्मेंस और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी चाहिए. इसमें MediaTek Dimensity 9300+ प्रोसेसर दिया गया है और साथ ही 21200mAh की बैटरी मिलती है जो 120W फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसका मतलब है कि एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक बैटरी चल सकती है.

फोन में 6.67-इंच AMOLED मेन डिस्प्ले और साथ में 1.04-इंच का AMOLED सब-स्क्रीन है, जिससे नोटिफिकेशन और क्विक कंट्रोल्स आसानी से किए जा सकते हैं. कैमरा सेटअप भी काफी जबरदस्त है – इसमें Sony IMX989 का 1-इंच मेन सेंसर, 64MP नाइट विजन कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है. इसके अलावा फोन में 1TB इंटरनल स्टोरेज, WiFi 7, Bluetooth 5.4 और पूरा GNSS नेविगेशन सपोर्ट भी मिलता है.

लॉन्च प्राइस: $849.99 (पहले $1699.98 था).

Ulefone Armor 33 Pro: ड्यूल-स्क्रीन वाला दमदार फोन



Armor 33 Pro का फोकस ड्यूल-स्क्रीन एक्सपीरियंस पर है. इसमें MediaTek Dimensity 7300X प्रोसेसर और 25500mAh बैटरी दी गई है जो 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह फोन खासतौर पर आउटडोर एडवेंचर और लंबे इस्तेमाल के लिए बनाया गया है. फोन में आगे की तरफ 6.95-इंच का बड़ा डिस्प्ले और पीछे की तरफ 3.4-इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है.

कैमरा सेटअप में 50MP मेन सेंसर, 64MP नाइट विजन कैमरा और 50MP अल्ट्रा-वाइड मैक्रो लेंस शामिल हैं. इसमें 16GB RAM, 512GB स्टोरेज और 118dB Halo HiFi ऑडियो सिस्टम मिलता है, जिससे किसी भी माहौल में जोरदार साउंड मिलता है.

लॉन्च प्राइस: $399.99 (पहले $666.65 था).

Ulefone Armor 33: LED लाइट वाला स्मार्टफोन



अगर आपको बैक स्क्रीन की बजाय LED और वॉर्निंग लाइट चाहिए तो Armor 33 आपके लिए है. इसमें LED लाइट + वॉर्निंग लाइट मॉड्यूल दिया गया है, जो इमरजेंसी सिचुएशन या वर्कसाइट के लिए परफेक्ट है. यह फोन MediaTek Helio G100 प्रोसेसर, 12GB RAM और बाकी फीचर्स में Armor 33 Pro जैसा है.

लॉन्च प्राइस: $299.99 (पहले $599.98 था).

क्यों खरीदें ये स्मार्टफोन?

Ulefone की यह नई सीरीज सिर्फ बैटरी पावर ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी में भी बेमिसाल है. इतनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी आज की तारीख में किसी और स्मार्टफोन में नहीं मिलती. कंपनी ने लॉन्च डिस्काउंट में 50% तक की छूट भी दी है, जो इसे खरीदने का एक बेहतरीन मौका बनाता है.

FAQs

Q1. Ulefone Armor 29 Ultra की सबसे खास बात क्या है?

इसकी 21200mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग, जो कई दिनों तक बैकअप देती है.

Q2. Armor 33 Pro और Armor 33 में क्या फर्क है?

Armor 33 Pro में ड्यूल-स्क्रीन है, जबकि Armor 33 में LED और वॉर्निंग लाइट मॉड्यूल मिलता है.

Q3. क्या ये फोन इंडिया में खरीद सकते हैं?

हां, ये AliExpress और Amazon के जरिए ग्लोबल सेल में उपलब्ध होंगे.