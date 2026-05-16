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Hindi Newsटेकबॉस हो तो ऐसा! दुकान बेचते ही 300 कर्मचारियों को बना दिया करोड़पति, चौंक उठीं दुनियाभर की कंपनियां

बॉस हो तो ऐसा! 'दुकान' बेचते ही 300 कर्मचारियों को बना दिया करोड़पति, चौंक उठीं दुनियाभर की कंपनियां

दिग्गज अमेरिकी बिजनेसमैन मार्क क्यूबन ने 1999 में अपनी कंपनी Broadcast.com को याहू (Yahoo) को $5.7 बिलियन में बेचा था, जिसके बाद उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए अपने 330 में से लगभग 300 कर्मचारियों को रातों-रात करोड़पति बना दिया था.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 16, 2026, 09:09 AM IST
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मार्क क्यूबन ने 1999 में अपनी कंपनी Broadcast.com को याहू (Yahoo) को $5.7 बिलियन में बेचा था
मार्क क्यूबन ने 1999 में अपनी कंपनी Broadcast.com को याहू (Yahoo) को $5.7 बिलियन में बेचा था

Mark Cuban आज दुनिया के सबसे मशहूर अरबपतियों में गिने जाते हैं. लेकिन उनकी असली सफलता इंटरनेट स्ट्रीमिंग कंपनी Broadcast.com से शुरू हुई थी. साल 1999 में जब यह कंपनी Yahoo को 5.7 बिलियन डॉलर के बड़े सौदे में बेची गई, तब सिर्फ Mark Cuban ही अमीर नहीं बने, बल्कि कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी भी करोड़पति बन गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के करीब 330 कर्मचारियों में से लगभग 300 लोग इस डील के बाद मिलियनेयर बन गए थे. Cuban ने बाद में कहा कि यह उनकी जिंदगी के सबसे गर्व वाले पलों में से एक था.

Broadcast.com ने कैसे बदली किस्मत?

Broadcast.com की शुरुआत AudioNet नाम से हुई थी. यह इंटरनेट पर ऑडियो स्ट्रीमिंग करने वाला शुरुआती प्लेटफॉर्म था. 1990 के दशक में जब इंटरनेट अभी नया था, तब बहुत से लोगों को भरोसा नहीं था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कभी बड़ा बिजनेस बन पाएगा. लेकिन Mark Cuban ने इस टेक्नोलॉजी की क्षमता को जल्दी पहचान लिया. उन्होंने कंपनी में निवेश किया और धीरे-धीरे इसे तेजी से बढ़ाया. डॉट-कॉम बूम के दौरान Broadcast.com बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई. साल 1999 में Yahoo ने इस कंपनी को खरीद लिया. उस समय यह टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक मानी गई थी. कंपनी के कई कर्मचारियों के पास शेयर थे या उन्हें डील से जुड़ा भुगतान मिला था. इसी वजह से सैकड़ों कर्मचारी रातोंरात करोड़पति बन गए.

कर्मचारियों को पैसा बांटना बना आदत

Mark Cuban का कहना है कि कर्मचारियों को कंपनी की सफलता का हिस्सा देना उनके करियर की शुरुआत से ही आदत रही है. इससे पहले उन्होंने अपनी पहली कंपनी MicroSolutions को 1990 में CompuServe को 6 मिलियन डॉलर में बेचा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस डील के बाद Cuban ने अपनी कमाई का करीब 20 प्रतिशत कर्मचारियों में बोनस के तौर पर बांट दिया था. उन्होंने उन कर्मचारियों को खास इनाम दिया जो लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहे. बाद में उन्होंने AXS TV और Dallas Mavericks से जुड़े हिस्सेदारी सौदों में भी इसी तरह कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया. Cuban का मानना है कि अगर किसी कंपनी की सफलता में कर्मचारियों का योगदान है, तो कंपनी बिकने पर उन्हें आर्थिक फायदा जरूर मिलना चाहिए.

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Yahoo डील से मिला बड़ा सबक

Yahoo के साथ हुई डील ने Mark Cuban को बेहद अमीर बना दिया था. लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी दौलत को और सुरक्षित कर दिया. डॉट-कॉम बूम के दौरान टेक कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ रहे थे. हालांकि Cuban को लगा कि बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है. इसलिए उन्होंने Yahoo से मिले ज्यादातर शेयर जल्दी बेच दिए. कुछ ही महीनों बाद डॉट-कॉम बबल फूट गया और Yahoo समेत कई बड़ी टेक कंपनियों के शेयर बुरी तरह गिर गए. Cuban ने बाद में कहा कि इस घटना ने उन्हें लालच और जोखिम के बारे में बड़ा सबक सिखाया. उनके इस फैसले ने उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखा और उन्हें समझदार बिजनेसमैन के तौर पर पहचान दिलाई.

खेल और निवेश की दुनिया में भी बनाया नाम

Broadcast.com की सफलता के बाद Mark Cuban ने निवेश, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स बिजनेस में कदम रखा. साल 2000 में उन्होंने Dallas Mavericks टीम में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी. उनकी मालिकाना हक के दौरान टीम NBA की सबसे वैल्यूएबल टीमों में शामिल हो गई और 2011 में पहला NBA चैंपियनशिप खिताब भी जीता. साल 2023 में Cuban ने टीम की बड़ी हिस्सेदारी Adelson और Dumont परिवार को बेच दी. हालांकि उन्होंने टीम में अपनी छोटी हिस्सेदारी बरकरार रखी और बास्केटबॉल ऑपरेशंस से जुड़े रहे. आज भी Mark Cuban दुनिया के सबसे चर्चित उद्यमियों में शामिल हैं और उनकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर में आंकी जाती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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