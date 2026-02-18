भारत मंडपम में छाई यह 'जादुई' बाइक! अंधे मोड़ के पार भी है इसकी नजर, एक्सीडेंट होने पर खुद बचाएगी आपकी जान

AI Smart Bike: दिल्ली में चल रही AI समिट में इस समय ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट और AI सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों के रोजमर्रा के कामों में बड़े सहायक हो सकते हैं. ऐसा ही एक प्रोडक्ट बेंगलुरु की जानी-मानी ईवी कंपनी अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव (Ultraviolette Automotive) ने पेश किया है. इस कंपनी ने AI एक्सपो में अपनी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक पेश की है, जो न सिर्फ बिजली की रफ्तार से चलती है, बल्कि किसी एक्सीडेंट में आपको एक 'सुरक्षा कवच' की तरह बचाती भी है. यह एक AI के साथ आने वाली रडार सेफ्टी बाइक है. इसके फीचर को देखकर हर दंग रह गया. ह बाइक अपनी AI से यह पता लगा लेती है कि मोड़ के उस पार कौन सी गाड़ी कितनी गति से आ रही है.

क्या है इस बाइक के खास फीचर्स?

इस बाइक की सबसे बड़ी खूबी इसमें लगा एडवांस्ड रडार सिस्टम है. जो आपको पहाड़ों के घुमावदार रास्ते या शहरों के खतरनाक अंधे मोड़ पर पहले ही अलर्ट कर देती है. अल्ट्रावायलेट की यह बाइक एआई (AI) का इस्तेमाल कर उन हिस्सों पर नजर रखती है जो राइडर की आंखों से दिखाई नहीं देते है. अक्सर जब हम किसी मोड़ पर होते हैं तो दूसरी तरफ से आ रही कोई तेज रफ्तार ट्रक या कार हमको पहले से नहीं दिखती है. लेकिन इस बाइक के स्मार्ट डैशबोर्ड में आपको पहले से ही विजुअल अलर्ट मिल जाता है. इसके साथ ही यह बाइक राइडर को वाइब्रेशन या बीप के जरिए भी अलर्ट करती है. जिससे वह समय रहते आप अपनी स्पीड कम कर सकते हैं.

हादसा हुआ तो खुद मांगेगी मदद

इस स्मार्ट बाइक की दूसरी सबसे खास खूबी इसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है. भारत में कई बार सड़क हादसों में लोगों की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि समय पर एंबुलेंस या परिवार को सूचना नहीं मिल पाती. लेकिन अब इस बाइक में लगे सेंसर्स एक्सीडेंट को भांप कर ऑटो-मैसेजिंग फीचर को अपने आप एक्टिव कर देते हैं. जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर राइडर की पूरी इंफॉर्मेशन जीपीएस लोकेशन के साथ उसके परिवार लोगों और नजदीकी आपातकालीन सेवाओं के पास पहुंच जाती है. यह फीचर सुनसान रास्तों या रात के सफर में किसी वरदान से कम नहीं है.

फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और सुपर पावर

यह बाइक देखने में किसी हॉलीवुड फिल्म के गैजेट जैसी लगती है. यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी स्पोर्ट्स बाइक 'मेक इन इंडिया' का एक शानदार उदाहरण है. कंपनी का दावा है कि इसका एआई सिस्टम समय के साथ राइडर की ड्राइविंग स्टाइल को सीखता है और उसे सिक्योर ड्राइविंग के लिए टिप्स भी देता है.

