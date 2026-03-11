Advertisement
UMANG App में एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसका नाम ‘Mera Ration’ है. पहले कई बार लोगों को छोटी-छोटी जानकारी के लिए सरकारी कार्यालयों या राशन दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह जानकारी सीधे मोबाइल ऐप पर मिल सकेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:22 PM IST
राशन कार्ड खो गया या दफ्तर के चक्कर काट के थक गए? अब UMANG ऐप पर एक क्लिक में मिलेगा सारा हिसाब

सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने के प्रयास के तहत UMANG App में एक नया फीचर जोड़ा गया है, जिसका नाम ‘Mera Ration’ है. इस फीचर की मदद से अब राशन कार्ड धारक अपने मोबाइल फोन पर ही राशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देख सकते हैं. इस नई सुविधा का उद्देश्य लोगों को सरकारी राशन सेवाओं तक आसान पहुंच देना है. पहले कई बार लोगों को छोटी-छोटी जानकारी के लिए सरकारी कार्यालयों या राशन दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह जानकारी सीधे मोबाइल ऐप पर मिल सकेगी.

राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी मिलेगी तुरंत
‘Mera Ration’ फीचर के जरिए यूजर्स अपने राशन कार्ड से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देख सकते हैं. इसमें यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को सरकारी योजना के तहत कितना राशन मिलने का अधिकार है. इसके अलावा ऐप यह भी दिखाता है कि गेहूं, चावल या अन्य अनाज की कितनी मात्रा सरकार द्वारा आवंटित की गई है. यूजर को बस अपने राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर की जानकारी दर्ज करनी होती है. इसके बाद ऐप स्क्रीन पर उससे जुड़ी सभी जानकारी दिखा देता है.

राशन वितरण का रिकॉर्ड भी मिलेगा
इस फीचर की एक और खासियत यह है कि यह पिछले राशन वितरण का रिकॉर्ड भी दिखाता है. इससे लाभार्थियों को यह पता चल सकता है कि उन्होंने कब राशन लिया था और उन्हें कितनी मात्रा में अनाज मिला था. इस जानकारी से लोग आसानी से यह भी जांच सकते हैं कि उन्हें सरकारी योजना के तहत पूरा राशन मिल रहा है या नहीं. यह सुविधा Public Distribution System (PDS) के लाभार्थियों के लिए खास तौर पर उपयोगी साबित हो सकती है.

पास की राशन दुकान ढूंढना हुआ आसान
‘Mera Ration’ फीचर का एक और महत्वपूर्ण काम है आसपास की राशन दुकानों का पता लगाना. ऐप की मदद से यूजर्स अपने आसपास मौजूद सरकारी अधिकृत राशन दुकानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इससे लोगों को यह जानने में आसानी होगी कि उन्हें राशन लेने के लिए किस दुकान पर जाना है. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें अपनी निर्धारित राशन दुकान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती.

प्रवासी मजदूरों के लिए भी मददगार
यह फीचर खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है. भारत में कई लोग काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं. सरकार की One Nation One Ration Card योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी राज्य से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं. UMANG ऐप का ‘Mera Ration’ फीचर ऐसे लोगों को नए शहर या राज्य में पास की राशन दुकान ढूंढने में मदद करेगा, जिससे उन्हें राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी.

इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करें
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में UMANG ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर और OTP के जरिए ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. लॉगिन करने के बाद ऐप में “Mera Ration” सर्च करना होगा. इसके बाद राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करके यूजर अपनी राशन से जुड़ी सभी जानकारी देख सकते हैं. इस तरह यह फीचर सरकारी राशन सेवाओं को और ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

UmangUMANG AppMera Ration feature

