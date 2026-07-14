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करोड़ों भारतीयों का डेटा दांव पर! UMANG पोर्टल में आई बड़ी सुरक्षा खामी, PF और आधार पर मंडराया खतरा

सरकारी सर्विस UMANG पोर्टल में बड़ी सुरक्षा चूक का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. रिसर्चर्स का दावा है कि इस खामी से करोड़ों भारतीयों का आधार और PF डेटा सीधे तौर पर हैकर्स के निशाने पर आ गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 14, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:57 PM IST
करोड़ों भारतीयों का डेटा दांव पर! UMANG पोर्टल में आई बड़ी सुरक्षा खामी, PF और आधार पर मंडराया खतरा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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