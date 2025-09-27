Advertisement
Smart TV Discount Offers: अगर आप घर में बड़े स्क्रीन पर फिल्मों, वेब सीरीज या गेमिंग का मजा लेना चाहते हैं तो अब सही समय है. इस फेस्टिव सीजन में कई स्मार्ट टीवी पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. 32 इंच से लेकर 40 इंच तक की स्क्रीन वाले टीवी अब बजट में मिल रहा हैं साथ ही आसान EMI ऑप्शन भी अलग से. तो अगर आप भी स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो यह शानदार मौका है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:44 PM IST
कम बजट में बड़ा धमाका! ₹15,000 से कम में खरीदें ब्रांडेड Smart TV, घर पर ही मिलेगा थिएटर वाला एक्सपीरियंस

Smart TV Discount Offers: अगर आप अपने घर में थियेटर जैसा एक्सपीरियंस चहाते हैं लेकिन बजट को लेकर परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. अब आप 15,000 रुपये से भी कम कीतम में ऐसे स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं जो पूरा थियेटर वाला फील देते हैं. इस फेस्टिव सीजन स्मार्ट टीवी पर बंपर ऑफर्स चल हे हैं कई टीवी पर तो 50% से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है. अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल पर यह ऑफर मिल रहा है. इससे न सिर्फ आपकी जेब पर हल्का असर पड़ेगा, बल्कि घर में फिल्मों, वेब सीरीज और गेमिंग का मजा दोगुना हो जाएगा. इस ऑफर के साथ आपको न सिर्फ अच्छी ब्रांड की टीवी मिलेगी बल्कि फीचर्स भी भर-भर के मिलेंगे, जो आपके घर को एक मिनी होम थिएटर में बदल सकते हैं.

VW 40 इंच स्मार्ट टीवी
अगर आप बड़ी स्क्रीन वाली टीवी लेना चाहते हैं तो VW की 40 इंच स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह टीवी अमेजन पर 48% की डिस्काउंट के साथ मात्र 10,999 रुपए में मिल रही है. नार्मल दिनों में इसी स्मार्ट टीवी की कीमत  20,999 रुपए होती है. इसके साथ ही अगर आप एक साथ पूरा पैसा नहीं देना चाहते तो इसे 24 महीने की आसान किस्तों में भी खरीद सकते हैं. इस ऑफर के साथ आपको हर महीने केवल 539 रुपए देने होंगे.

इस टीवी में 40 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलता है जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ साफ और स्मूद इमेज देती है. इसमें IPE टेक्नोलॉजी और Android OS सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप ऐप्स और गेम स्ट्रीमिंग आसानी से कर सकते हैं. इसके अलावा HDMI, USB और Wi-Fi कनेक्टिविटी भी है, और 24 वाट का साउंड आउटपुट आपको शानदार ऑडियो अनुभव देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung 32 inch HD Ready LED Smart Tizen TV

इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सैमसंग की स्मार्ट टीवी का . Samsung की 32 इंच HD Ready LED Smart Tizen TV भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. यह टीवी 11,990 रुपए में आप अमेजन से खरीद सकते हैं. साथ ही चुनिंदा कार्ड्स से पेमेंट करने पर आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा.सैमसंग के इस स्मार्ट टीवी में 32 इंच की LED स्क्रीन मिलती है जो 768p रिजॉल्यूशन को सपोर्ट करती है, जिससे पिक्चर क्वालिटी बेहतर होती है. 50Hz रिफ्रेश रेट के साथ वीडियो और गेमिंग एक्सपीरियंस को यह और बेहतर बनाता है. खास फीचर्स की बात करें तो इसमें Samsung Knox सिक्योरिटी, वॉइस सर्च रिमोट, HDR सपोर्ट, Samsung TV Plus और Tizen OS मिलते हैं जो इसे और भी ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं.

LG LR570 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart 

अगर आप एक थोड़ी और पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपके लिए LG की 32 इंच LED टीवी बढ़िया विकल्प है. यह टीवी 12,490 रुपए में आपको अमेजन पर मिल जाएगा, साथ ही कार्ड ऑफर आपको अलग से मिलेगा. इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप घर के छोटे कमरे या घर के किसी भी कोने में इसे आसानी से लगा सकते हैं. इसमें 32 इंच की स्क्रीन, 768p रिजॉल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट है, जो पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर बनाता है. स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें webOS, HDR-10, वाइड कलर सरगम और Sony Liv, Jio Hotstar, Zee5 और YouTube सपोर्ट शामिल हैं. इसमें HDMI, USB, Ethernet और Wi-Fi कनेक्टिविटी भी है. रिमोट कंट्रोल के साथ टीवी सेट आता है.

