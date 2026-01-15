बिहार के गांव में 'मिनी पाकिस्तान'! कैसे एक मशीन से लूटे जा रहे थे आप जैसे मासूमों के पैसे? जानिए क्या है VoIP Exchange

भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब जांच एजेंसियों के रडार पर एक नया शब्द बार-बार सामने आ रहा है- VoIP एक्सचेंज. बिहार के नारायणपुर गांव से सामने आए ताजा मामले में CBI ने एक अवैध फोन एक्सचेंज की जांच अपने हाथ में ली है, जो इंटरनेट कॉल्स को लोकल मोबाइल कॉल में बदलकर बड़े स्तर पर साइबर अपराध में इस्तेमाल किया जा रहा था. यह मामला सिर्फ ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बताए जा रहे हैं.

नारायणपुर का ‘सीक्रेट’ सेटअप कैसे पकड़ा गया?

इस पूरे केस की शुरुआत बिहार पुलिस की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट से हुई. जांच के दौरान पुलिस को नारायणपुर गांव में एक हाई-टेक “SIM बॉक्स” सेटअप मिला. SIM बॉक्स एक ऐसा डिवाइस होता है, जिसमें कई मोबाइल SIM कार्ड लगाए जाते हैं और इनके जरिए इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कॉल की तरह देश के अंदर रूट किया जाता है. बाहर से आने वाली कॉल जब किसी भारतीय नंबर से आती दिखती है, तो सामने वाला आसानी से भरोसा कर लेता है. यही वजह है कि स्कैम कॉल्स में इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है.

20 हजार से ज्यादा कॉल और बड़ा नेटवर्क

जांच में सामने आया कि इस एक सेटअप के जरिए देशभर में 20,000 से ज्यादा कॉल्स की गईं. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड ही नहीं, बल्कि विदेशी आतंकी संगठन और स्लीपर सेल्स से संपर्क करने के लिए भी किया जाता है. क्योंकि कॉल लोकल दिखती है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए असली सोर्स तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है.

VoIP एक्सचेंज आखिर काम कैसे करता है?

VoIP यानी Voice Over Internet Protocol एक ऐसी तकनीक है, जिससे इंटरनेट के जरिए वॉयस कॉल की जाती है. VoIP एक्सचेंज एक डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज की तरह काम करता है, जो दुनिया भर से आने वाली और जाने वाली कॉल्स को मैनेज करता है. अवैध सेटअप में यही सिस्टम इंटरनेट कॉल को मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल में बदल देता है. इसके लिए एक्टिव SIM कार्ड की जरूरत होती है, जो कॉल को लोकल सेलुलर नेटवर्क पर डाल देता है. इसके बाद टेलीकॉम कंपनी को भी यह कॉल एक नॉर्मल मोबाइल-टू-मोबाइल कॉल जैसी ही लगती है.

टेक्नोलॉजी की ओपननेस बनी कमजोरी

मोबाइल और टेलीकॉम नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी सभी नेटवर्क एक-दूसरे से आसानी से कनेक्ट हो सकें. लेकिन यही ओपन सिस्टम साइबर अपराधियों के लिए मौका भी बन जाता है. टेक्नोलॉजी सीक्रेट नहीं होने की वजह से अपराधी ऐसे हार्डवेयर बना लेते हैं, जो दिखने में वैध लेकिन इस्तेमाल में पूरी तरह गैरकानूनी होते हैं.

मालदा कनेक्शन और मास्टरमाइंड कौन?

पुलिस के मुताबिक नारायणपुर में इस्तेमाल हुई अवैध SIM कार्ड्स पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक्टिवेट की गई थीं. ये SIM दो PoS ऑपरेटर्स- रेजाउल हक और मुक्तादिर हुसैन- से जुड़ी पाई गईं. कुल 67 संदिग्ध SIM कार्ड इस पूरे नेटवर्क में इस्तेमाल हुए. इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मुकेश कुमार बताया जा रहा है, जो भोजपुर में अपने घर की अटारी से पूरा VoIP एक्सचेंज चला रहा था.

अब CBI क्यों कर रही है जांच?

यह मामला जुलाई 2023 में सामने आया था, लेकिन इसके दायरे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए बिहार सरकार ने केंद्र से जांच की मांग की. इसके बाद केंद्र सरकार की अधिसूचना पर CBI ने केस को अपने हाथ में लिया. दिलचस्प बात यह है कि FIR में यह भी दर्ज है कि तेलंगाना पुलिस पहले ही नारायणपुर को संदिग्ध गतिविधियों का सोर्स बता चुकी थी. इससे साफ है कि एक छोटे से गांव में बैठा यह सिस्टम पूरे देश में साइबर क्राइम का नेटवर्क चला रहा था.