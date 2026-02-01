Union Budget 2026: आपकी जेब पर क्या असर डालेगा बजट 2026? जानिए कहां देखें निर्मला सीतारमण की पूरी स्पीच

Union Budget 2026 Live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी. यह बजट सुबह 11 बजे संसद में प्रस्तुत किया जाएगा. पिछले कुछ सालों से बजट पेश करने का समय यही रखा गया है. इस बार की खास बात यह है कि यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा. भारत के इतिहास में किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार इतने बजट पेश नहीं किए हैं, इसलिए यह एक रिकॉर्ड भी माना जा रहा है.

बजट प्रस्तुति का शेड्यूल क्या है

इस साल बजट भाषण रविवार को होगा, जो थोड़ा अलग है क्योंकि आमतौर पर कामकाजी दिनों में बजट पेश किया जाता है. साल 2017 से पहले बजट शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया. ऐसा इसलिए किया गया ताकि बजट की प्रक्रिया नए वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठा सके. संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो चुका है. बजट से एक दिन पहले, 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया. यह सर्वे सरकार की आर्थिक स्थिति का आकलन बताता है और बजट प्रस्तावों की पृष्ठभूमि तैयार करता है.

बजट 2026 लाइव कहां देखें

अगर आप बजट भाषण लाइव देखना चाहते हैं तो इसके कई विकल्प मौजूद हैं. टीवी पर इसका सीधा प्रसारण संसद टीवी और डीडी न्यूज़ पर सुबह 11 बजे से किया जाएगा. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसे आसानी से देखा जा सकता है. आधिकारिक बजट वेबसाइट indiabudget.gov.in पर भी लाइव स्ट्रीम उपलब्ध होगी. इसके अलावा संसद टीवी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अपने यूट्यूब चैनलों पर भी भाषण का सीधा प्रसारण करेंगे. लगभग सभी बड़े न्यूज़ चैनल और उनकी वेबसाइट्स भी लाइव अपडेट और कवरेज देंगी, जिससे आप हर बड़ी घोषणा तुरंत जान सकें.

बजट के बाद क्या मिलेगा

जब बजट भाषण खत्म हो जाएगा, तब बजट से जुड़े सभी आधिकारिक दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. इनमें टैक्स से जुड़े बदलाव, सरकार कितना खर्च करेगी, किन सेक्टरों को फंड मिलेगा और बाकी अहम घोषणाओं की पूरी जानकारी शामिल होगी. इससे लोगों और कंपनियों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद मिलती है.

बजट 2026 क्यों है खास

बजट 2026 मोदी सरकार 3.0 का दूसरा फुल बजट होगा. इससे पहले 2024 में अंतरिम बजट और 2025 में पूर्ण बजट पेश किया गया था. लगातार नौवीं बार बजट पेश करना यह दिखाता है कि वित्त मंत्रालय में नीतियों की निरंतरता बनी हुई है. हालांकि रविवार को बजट पेश होना आम बात नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा. 2025 में भी निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया था.

यूनियन बजट में क्या-क्या शामिल होता है

यूनियन बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है. इसमें सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कमाई और खर्च की पूरी योजना बताती है. इसमें टैक्स, सरकारी खर्च और नई नीतियों से जुड़े प्रस्ताव शामिल होते हैं.

बजट को दो हिस्सों में बांटा जाता है. पहला है रेवेन्यू बजट, जिसमें रोजमर्रा के सरकारी खर्च और आय का हिसाब होता है. दूसरा है कैपिटल बजट, जिसमें ऐसे खर्च शामिल होते हैं जो लंबे समय तक काम आते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और संपत्ति निर्माण.