बच्चों के हाथ से छूटेगा स्मार्टफोन? इकोनॉमिक सर्वे में सोशल मीडिया के लिए 'Age Limit' तय करने की सलाह, जानिए क्यों पड़ी जरूरत

देश में बच्चों के बीच सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंता गहराती जा रही है. हाल में सामने आए रिसर्च में यह बात निकलकर आई है कि कम उम्र के यूजर्स तेजी से मोबाइल और ऐप्स पर निर्भर होते जा रहे हैं. घंटों स्क्रीन पर समय बिताने के कारण उनकी पढ़ाई और मानसिक सेहत पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है. इसके लिए भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) में इस बार सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई गई है.
Union Budget 2026: क्या आपके घर के छोटे बच्चे भी दिन भर इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में डूबे रहते हैं? अगर हां, तो आने वाले समय में यह बदल सकता है. भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) में इस बार सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई गई है. सर्वे में सिफारिश की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए 'एज-लिमिट' (उम्र सीमा) तय की जाए और बच्चों के लिए खास सुरक्षा नियम लागू किए जाएं.
क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
आज के समय में बच्चों में घंटों स्क्रीन पर बिताने की आदत'डिजिटल लत' का रूप लेती दिख रही है. इसका असर सीधे उनकी पढ़ाई और मानसिक सेहत पर पड़ रहा है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उम्र के हिसाब से सख्त नियम बनाना ज्यादा सही होगा. आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे केवल पैसों का हिसाब-किताब नहीं होता, बल्कि देश की सेहत और भविष्य का आईना भी होता है. इस साल के सर्वे में कहा गया है कि कम उम्र में अनफिल्टर्ड कंटेंट तक पहुंच बच्चों के व्यवहार और उनके विचार या लक्ष्य पर पूरी तरह स्थिरता (Concentration) को प्रभावित कर रही है.
सर्वे की 3 बड़ी सिफारिशें क्या है?
सर्वे में सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक तय उम्र से कम के बच्चे इन ऐप्स का इस्तेमाल न कर सकें. इसके साथ अगर कोई टीनएज बच्चा सोशल मीडिया चलाता है तो उसके ऐप की सेटिंग्स पहले से ही ऐसी होनी चाहिए जो उसे सिक्योर रखे. साथ ही सर्वे में कंटेंट फिल्टरिंग की बात भी कहीं गई है. इसके अनुसार कहा गया है कि प्लेटफॉर्म्स को ऐसे एल्गोरिदम बनाने चाहिए जो बच्चों को हिंसक या आपत्तिजनक कंटेंट न दिखाएं.
टेक कंपनियों की बढ़ेगी जिम्मेदारी
आर्थिक सर्वे में साफ कहा गया है कि अब जिम्मेदारी केवल माता-पिता की नहीं, बल्कि टेक कंपनियों की भी होगी. सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद आगे आकर ऐसे टूल विकसित करें जो यूजर्स की उम्र को सही तरीके से वेरिफाई कर सकें. कई देशों में पहले से ही 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने या माता-पिता की अनुमति अनिवार्य करने जैसे कानून बन रहे हैं, और भारत भी अब इसी दिशा में सोच रहा है.
एक्सपर्ट्स की क्या है राय?
जानकारों का मानना है कि लगातार फोन पर रहने से बच्चों में चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, तनाव और ध्यान भटकने जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं. साइबर बुलिंग और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी कम उम्र में ज्यादा होता है. क्योंकि बच्चे हर चीज को आसानी से सच मान लेते हैं. पढ़ाई के समय में कटौती और खेलकूद से दूरी भी एक बड़ी चिंता का विषय बनकर सामने आ रहा है. हालांकि, कंपनियों के सामने यह बड़ी चुनौती होगी की वह बच्चों की उम्र बिल्कुल सही कैसे पहचान सकते हैं. क्योंकि कई बच्चें अपनी गलत उम्र बताकर अकाउंट बना लेते हैं.
माता-पिता की भूमिका भी बेहद अहम
सिर्फ नियम बना देने से समस्या हल नहीं होने वाली है. इसके लिए बच्चों के घर पर भी उनके माता-पिता को ध्यान रखना होगा. बच्चों पर घर में स्क्रीन टाइम को लेकर सख्त नियम बनाने होंगे. बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे सिक्योर तरीके से किया जाए. स्कूलों में डिजिटल समझ बढ़ाने की पहल को भी उपयोगी माना जा रहा है. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बहुत सख्ती से बच्चे छुपकर या अनजान ऐप्स की तरफ जा सकते हैं. ऐसे में खतरा और ज्यादा हो सकता है. इसलिए संतुलन जरूरी है. इसमें न पूरी छूट होनी चाहिए न पूरी तरह से पाबंदी हो.
