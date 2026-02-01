Advertisement
Budget 2026: 2047 तक टैक्स की छुट्टी! विदेशी कंपनियों को 2047 तक Tax Holiday, जानें क्या है सरकार की सीक्रेट शर्त?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो विदेशी कंपनियां भारतीय रिसेलर के जरिए भारतीय ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देंगी, उन्हें साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा.

Feb 01, 2026
Budget 2026: यूनियन बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो विदेशी कंपनियां भारतीय रिसेलर के जरिए भारतीय ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देंगी, उन्हें साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा. यानी इन कंपनियों को लंबे समय तक टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि वे भारत में ज्यादा निवेश कर सकें. सरकार का मानना है कि इससे भारत में डेटा सेंटर और क्लाउड इंडस्ट्री तेजी से बढ़ेगी और देश ग्लोबल डिजिटल हब के तौर पर उभर सकेगा.

इंडियन रिसेलर मॉडल क्यों जरूरी
इस नीति के तहत विदेशी कंपनियां सीधे भारतीय ग्राहकों को सेवा देने के बजाय एक भारतीय रिसेलर यूनिट के जरिए काम करेंगी. इससे लोकल कंपनियों को बिजनेस का मौका मिलेगा और नियमों का पालन करना भी आसान होगा. सरकार चाहती है कि ग्लोबल टेक कंपनियां भारत में आएं, लेकिन साथ ही देश के अंदर एक मजबूत लोकल नेटवर्क भी बने. इससे क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल सर्विसेज भारत की घरेलू बाजार संरचना के साथ तालमेल में रहेंगी.

डेटा सेंटर कंपनियों को ‘सेफ हार्बर’ फायदा
वित्त मंत्री ने डेटा सेंटर सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए लागत पर 15 प्रतिशत का ‘सेफ हार्बर’ प्रस्तावित किया है. इसका मतलब है कि टैक्स कैलकुलेशन को लेकर उन्हें स्पष्टता और सुरक्षा मिलेगी, जिससे टैक्स विवाद कम होंगे. यह कदम खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ‘जस्ट-इन-टाइम लॉजिस्टिक्स’ जैसी प्रक्रियाओं को सपोर्ट करेगा. यानी सामान समय पर पहुंचे और ऑपरेशन तेज और सस्ता बने.

वेयरहाउस और मैन्युफैक्चरिंग को भी राहत
सरकार ने बॉन्डेड वेयरहाउस में कंपोनेंट स्टोरेज करने वाली गैर-निवासी कंपनियों के लिए भी सेफ हार्बर देने का प्रस्ताव रखा है. यहां उन्हें सिर्फ 2 प्रतिशत प्रॉफिट मार्जिन पर टैक्स देना होगा, जिससे प्रभावी टैक्स करीब 0.7 प्रतिशत रह जाएगा. यह दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है. इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ाने में मदद मिलेगी और कंपनियां यहां ज्यादा उत्पादन करने के लिए आकर्षित होंगी.

पूंजीगत सामान सप्लायर्स के लिए टैक्स छूट
अगर कोई गैर-निवासी कंपनी बॉन्डेड जोन में काम कर रहे मैन्युफैक्चरर को मशीनरी, उपकरण या टूलिंग सप्लाई करती है, तो उसे पांच साल तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. इससे नई फैक्ट्रियां लगाने और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में तेजी आएगी.

ग्लोबल एक्सपर्ट्स को भी मिलेगा फायदा
सरकार विदेशी विशेषज्ञों और टैलेंट को भारत लाने पर भी जोर दे रही है. इसके तहत गैर-निवासी एक्सपर्ट्स की भारत से बाहर की कमाई पर पांच साल तक टैक्स छूट दी जाएगी. साथ ही, जो लोग अनुमानित आधार पर टैक्स देते हैं, उन्हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी MAT से भी राहत मिलेगी. इससे दुनिया भर के टेक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भारत में काम करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं.

टैक्स सिस्टम में सुधार की तैयारी
टैक्स प्रशासन को आसान बनाने के लिए सरकार ने कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की एक संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है. यह समिति इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने पर काम करेगी, जिससे नियम और ज्यादा स्पष्ट और सरल बन सकें.

भारत बनेगा डिजिटल पावरहाउस
कुल मिलाकर, बजट 2026 की ये घोषणाएं साफ दिखाती हैं कि सरकार भारत को क्लाउड, डेटा सेंटर और डिजिटल सर्विसेज का बड़ा ग्लोबल सेंटर बनाना चाहती है. टैक्स राहत, आसान नियम और निवेश को बढ़ावा देकर भारत टेक कंपनियों के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बन सकता है.

