Budget 2026: चीन और ताइवान की बढ़ी टेंशन! भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन के लिए झोंके ₹40,000 करोड़, जानें आपका क्या फायदा?

Union Budget 2026: यूनियन बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ लॉन्च करने का ऐलान किया. इस मिशन के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट तय किया है. इसका मकसद देश में सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण को तेज करना और भारत को इस सेक्टर में मजबूत बनाना है.

आज के दौर में मोबाइल, लैपटॉप, कार, टीवी, एआई डिवाइस और लगभग हर स्मार्ट गैजेट में चिप्स की जरूरत होती है. ऐसे में भारत का अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तैयार करना रणनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

पहले चरण से क्या मिला फायदा

वित्त मंत्री ने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण ने भारत की क्षमताओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. इससे देश में इस सेक्टर की नींव तैयार हुई और निवेश व इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला. यानी भारत ने चिप इंडस्ट्री में शुरुआती कदम मजबूती से रख दिए हैं. अब सरकार उसी आधार पर दूसरा चरण शुरू कर रही है, ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके.

ISM 2.0 में क्या होगा खास

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का फोकस सिर्फ चिप बनाने तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें चिप निर्माण से जुड़ी मशीनें, उपकरण और जरूरी मटेरियल्स तैयार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा. इससे भारत को दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा. साथ ही, ‘फुल-स्टैक चिप डिजाइन’ को बढ़ावा दिया जाएगा. इसका मतलब है कि चिप की डिजाइनिंग से लेकर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया भारत में ही हो सके. इससे घरेलू बौद्धिक संपदा यानी अपने पेटेंट और टेक्नोलॉजी डेवलप करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा सप्लाई चेन को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि कच्चे माल से लेकर तैयार चिप तक का पूरा सिस्टम देश के अंदर ही बेहतर तरीके से काम करे.

रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर जोर

सरकार इस मिशन के तहत इंडस्ट्री द्वारा चलाए जाने वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स को भी सपोर्ट करेगी. इसका मकसद नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना और युवाओं को इस सेक्टर के लिए तैयार करना है. जब रिसर्च मजबूत होगी और स्किल्ड इंजीनियर व टेक्निकल एक्सपर्ट्स तैयार होंगे, तभी भारत ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर पाएगा. यह कदम भविष्य में रोजगार के नए मौके भी पैदा कर सकता है.

‘शक्ति’ पहल से मिलेगा और बूस्ट

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के साथ वित्त मंत्री ने ‘शक्ति’ नाम की एक नई पहल का भी ऐलान किया. इसके तहत अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस फंड का इस्तेमाल देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और गहरा और मजबूत बनाने में होगा. यानी स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थान और इंडस्ट्री प्लेयर्स सभी को इसका फायदा मिल सकता है. इससे पूरा नेटवर्क एक साथ आगे बढ़ेगा.

भारत के लिए क्यों है यह बड़ा कदम

दुनिया में चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और सप्लाई चेन पर निर्भरता कई बार संकट भी पैदा कर देती है. ऐसे में भारत का अपना सेमीकंडक्टर बेस बनाना आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. अगर मिशन 2.0 सफल होता है, तो आने वाले समय में ‘मेड इन इंडिया’ चिप्स स्मार्टफोन से लेकर एआई डिवाइस तक हर जगह दिख सकते हैं. इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर मजबूत होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.