Budget 2026: क्या है 'AI कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन'? निर्मला सीतारमण ने 25 करोड़ लोगों के लिए किया बड़ा ऐलान, जानिए क्या है ये स्कीम

यूनियन बजट 2026 के दौरान वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है. अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार अब उभरती तकनीकों, खासकर एआई, को देश के विकास का बड़ा आधार मान रही है. उनका मानना है कि नई टेक्नोलॉजी न सिर्फ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी, बल्कि आम लोगों को भी बराबर अवसर देगी. सरकार का लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ बड़े शहरों या कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचे. इसी सोच के साथ कई राष्ट्रीय मिशन शुरू किए गए हैं.

25 करोड़ लोगों के लिए AI क्षमता निर्माण मिशन

इस बार के बजट में सबसे बड़ी घोषणा ‘कैपेसिटी बिल्डिंग एआई मिशन’ को लेकर की गई. इस मिशन के तहत करीब 25 करोड़ लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी ट्रेनिंग और स्किल्स देने की योजना है. इसका मकसद युवाओं, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और वर्कर्स को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना है. सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ एआई का इस्तेमाल ही न करें, बल्कि उसे समझें, डेवलप करें और नए इनोवेशन भी लाएं. इससे रोजगार के नए मौके खुलेंगे और देश में डिजिटल टैलेंट की मजबूत फौज तैयार होगी.

उभरती तकनीकों को विकास का इंजन मान रही सरकार

वित्त मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी उभरती तकनीकें देश की तरक्की के लिए बेहद जरूरी हैं. एआई हेल्थकेयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नेंस जैसे कई सेक्टरों में बड़ा बदलाव ला सकती है. अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह टेक्नोलॉजी काम को आसान, तेज और सस्ता बना सकती है. इससे आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है और देश को ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी.

कई टेक्नोलॉजी मिशनों को मिलेगा सपोर्ट

एआई मिशन के अलावा सरकार ने कई और टेक्नोलॉजी और रिसर्च से जुड़े मिशनों को भी समर्थन देने की बात कही है. इनमें नेशनल क्वांटम मिशन शामिल है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस साइंस रिसर्च को बढ़ावा देगा. यह टेक्नोलॉजी भविष्य में साइबर सिक्योरिटी और हाई-स्पीड कंप्यूटिंग में क्रांति ला सकती है. साथ ही ‘अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड’ के जरिए देश में रिसर्च और इनोवेशन को मजबूत किया जाएगा. इससे यूनिवर्सिटी, स्टार्टअप्स और साइंटिस्ट्स को नए आइडिया पर काम करने के लिए फंड और सपोर्ट मिलेगा.

R&D और इनोवेशन को मिलेगा बूस्ट

सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड का भी जिक्र किया है. इसका मकसद नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना और इंडस्ट्री को रिसर्च में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है. जब देश में मजबूत रिसर्च इकोसिस्टम बनेगा, तभी भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा. इससे स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें नए प्रोजेक्ट्स और प्रयोग करने के ज्यादा मौके मिलेंगे.

भविष्य की तैयारी की दिशा में बड़ा कदम

कुल मिलाकर, बजट 2026 में सरकार का साफ संदेश है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी और एआई पर टिकी होगी. इसलिए आज से ही लोगों को स्किल्ड बनाना जरूरी है. 25 करोड़ लोगों को एआई से जोड़ने की योजना दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल स्किल प्रोग्राम्स में से एक हो सकती है.