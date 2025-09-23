Google, Microsoft को छोड़ इस देसी प्लेटफॉर्म पर स्विच हुए अश्विनी वैष्णव, जानिए क्या है Zoho और क्या करता है
टेक

Google, Microsoft को छोड़ इस देसी प्लेटफॉर्म पर स्विच हुए अश्विनी वैष्णव, जानिए क्या है Zoho और क्या करता है

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने X पर लिखा- 'मैं अब Zoho पर स्विच कर रहा हूं. हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म. मैं सभी से अपील करता हूं कि पीएम मोदी जी के 'स्वदेशी अपनाओ' आह्वान में भाग लें.'

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:04 AM IST
भारत में आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया कि वे अब दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए विदेशी सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि स्वदेशी प्लेटफॉर्म Zoho का इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा- 'मैं अब Zoho पर स्विच कर रहा हूं. हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म. मैं सभी से अपील करता हूं कि पीएम मोदी जी के 'स्वदेशी अपनाओ' आह्वान में भाग लें.'

क्या है Zoho और क्यों हो रही है इसकी चर्चा?
Zoho Corporation एक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने की थी. कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और यह मुख्य रूप से क्लाउड-आधारित बिजनेस टूल्स बनाती है. Zoho के पास 55 से ज्यादा ऐप्स हैं जो ईमेल, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर, और CRM जैसे कार्यों में काम आते हैं. हालांकि कंपनी अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह से 'Made in India' है. Zoho की अधिकांश टेक्नोलॉजी टीम तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों से काम करती है.

क्यों Zoho बन रहा है भारतीयों की पसंद?
Zoho की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह यूजर डेटा को पूरी तरह प्राइवेट रखता है. जहां Microsoft और Google जैसे प्लेटफॉर्म विज्ञापनों के जरिए पैसे कमाते हैं, वहीं Zoho का बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन आधारित है और वह विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है. Zoho Workspace और Zoho Office Suite के तहत कंपनी ने कई प्रोडक्टिविटी टूल्स उपलब्ध कराए हैं — जैसे Zoho Writer (वर्ड प्रोसेसिंग), Zoho Sheet (स्प्रेडशीट), Zoho Show (प्रेजेंटेशन), Zoho Mail, Notebook, Calendar और Zoho Meeting. इसके अलावा, Zoho का मूल्य भी अन्य विदेशी विकल्पों की तुलना में किफायती है, जिससे यह भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

क्या यह स्वदेशी विकल्प वाकई भरोसेमंद है?
Zoho आज 150 से ज्यादा देशों में उपयोग किया जा रहा है और इसके 100 मिलियन से अधिक यूजर हैं. इससे साफ है कि यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बन चुका है. सरकार द्वारा लगातार तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच, Zoho जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी बन रहा है.

अब दस्तावेज बनाने का तरीका भी होगा 'Made in India'
केंद्रीय मंत्री द्वारा Zoho को अपनाना केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि यह एक बड़ा संदेश है — अगर हम चाहें तो हर विदेशी तकनीक का एक सशक्त स्वदेशी विकल्प मौजूद है. Zoho सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त झलक है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

ZohoAshwini Vaishnawgoogle

