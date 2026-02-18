Advertisement
trendingNow13113958
Hindi NewsटेकExplainer: क्या है Unitree Go2? गलगोटिया विवाद के बाद चर्चा में आया लोहे का कुत्ता, जानिए इसके बारे में A To Z

Explainer: क्या है Unitree Go2? गलगोटिया विवाद के बाद चर्चा में आया 'लोहे का कुत्ता', जानिए इसके बारे में A To Z

Unitree Go2 AI Robot Dog: Unitree Robotics ने Go2 को 12 जुलाई 2023 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था. यह कंपनी का सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर-ग्रेड रोबोट डॉग है. इससे पहले 2021 में Go1 मॉडल पेश किया गया था.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: क्या है Unitree Go2? गलगोटिया विवाद के बाद चर्चा में आया 'लोहे का कुत्ता', जानिए इसके बारे में A To Z

What Is Unitree Go2: समिट में दिखाए जाने के बाद Unitree Go2 अचानक चर्चा में आ गया. कई लोगों को लगा कि यह कोई नई खोज है, लेकिन असल में यह रोबोट 2023 से ही बाजार में उपलब्ध है. इसे चीन की कंपनी Unitree Robotics ने विकसित किया है. यह एक क्वाड्रुपेड यानी चार पैरों वाला एआई रोबोट डॉग है, जिसे रिसर्च, शिक्षा और एडवांस टेक प्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है. दिल्ली में आयोजित टेक इवेंट में इसके प्रदर्शन के बाद लोग इसकी कीमत, फीचर्स और लॉन्च डेट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगे. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह रोबोट डॉग आखिर है क्या और इतना खास क्यों है.

लॉन्च डेट और पोजिशनिंग
Unitree Robotics ने Go2 को 12 जुलाई 2023 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था. यह कंपनी का सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर-ग्रेड रोबोट डॉग है. इससे पहले 2021 में Go1 मॉडल पेश किया गया था. कंपनी ने Go2 को ज्यादा स्मार्ट और किफायती विकल्प के रूप में पेश किया. इसमें “Embodied AI” टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसे कई लोग GPT जैसी इंटेलिजेंस से जोड़कर देखते हैं. यानी यह रोबोट सिर्फ चलता ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल को समझने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम है.

भारत में कीमत कितनी है?
भारत में इसकी आधिकारिक बिक्री नहीं होती, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कीमत के आधार पर इसकी अनुमानित कीमत भारतीय रुपये में समझी जा सकती है. ग्लोबल मार्केट में Go2 Air वेरिएंट की शुरुआती कीमत करीब 1,600 अमेरिकी डॉलर है, जो लगभग 1.45 लाख रुपये के आसपास बैठती है. वहीं Go2 Pro वेरिएंट की कीमत लगभग 2,800 अमेरिकी डॉलर है, जो करीब 2.3 से 2.5 लाख रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा शिपिंग चार्ज 399 से 1,000 डॉलर तक अलग से देना पड़ सकता है. इंडस्ट्रियल रोबोट्स की तुलना में यह काफी सस्ता है, क्योंकि कंपनी के B1 और B2 जैसे मॉडल की कीमत करीब 1 लाख डॉलर तक पहुंचती है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी
Unitree Go2 का बॉडी फ्रेम एल्यूमिनियम एलॉय और इंजीनियरिंग प्लास्टिक से बना है. इसका वजन लगभग 16 किलो है और साइज करीब 70 x 31 x 40 सेंटीमीटर है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह इनडोर और आउटडोर दोनों जगह आसानी से चल सके. यह रोबोट 3.7 मीटर प्रति सेकंड की टॉप स्पीड पकड़ सकता है, यानी करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटा. इसमें 8,000 mAh की रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज करने पर 1 से 2 घंटे तक चल सकती है.

एडवांस टेक्नोलॉजी और सेंसर
Go2 को खास बनाते हैं इसके सेंसर और प्रोसेसिंग सिस्टम. इसमें 8-कोर हाई परफॉर्मेंस CPU दिया गया है. साथ ही 3D LiDAR तकनीक मिलती है, जो इसे आसपास की जगह का मैप बनाने और बाधाओं से बचने में मदद करती है. कुछ वेरिएंट में 4D LiDAR सपोर्ट भी है, जिससे इसकी पर्यावरण को समझने की क्षमता और बेहतर हो जाती है. इसमें 720p कैमरा 30fps पर रिकॉर्डिंग के साथ मिलता है. कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और Bluetooth सपोर्ट दिया गया है. यह रोबोट चल सकता है, कूद सकता है, स्ट्रेच कर सकता है और यहां तक कि डांस भी कर सकता है. खास मोड में यह सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में भी सक्षम है.

Go2 Air और Go2 Pro में अंतर
Go2 Air ज्यादा किफायती वेरिएंट है, जो स्टूडेंट्स और शुरुआती डेवलपर्स के लिए उपयुक्त है. वहीं Go2 Pro में बेहतर स्टेबिलिटी, कंट्रोल और एडवांस फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने 2025 में CES इवेंट के दौरान इसका एक व्हील-लेग वेरिएंट Go2-W भी दिखाया था, जिससे इसकी प्रोडक्ट रेंज और बढ़ गई.

क्यों ट्रेंड कर रहा है यह रोबोट?
भारत में यह रोबोट तब सुर्खियों में आया जब एक टेक समिट में इसे अलग नाम से प्रदर्शित किया गया. इसके बाद लोगों ने इसके असली निर्माता और कीमत के बारे में सर्च करना शुरू किया. हालांकि विवाद से अलग देखें तो Unitree Go2 अपनी कैटेगरी में सबसे किफायती एआई क्वाड्रुपेड रोबोट्स में से एक है. एआई और रोबोटिक्स में बढ़ती दिलचस्पी के बीच यह रोबोट दिखाता है कि अब उन्नत मशीनें सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं हैं. यूनिवर्सिटी, डेवलपर्स और टेक उत्साही भी अब ऐसी मशीनों तक पहुंच बना सकते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Galgotias UniversityAI Robot DogUnitree Go2

Trending news

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?