स्टाइल और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त मेल! आवाज बदलने और डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुए नए नेकबैंड, जानें कितनी है कीमत

Unix ने अपने नए नेकबैंड Amor Neckband (UX-480) मार्केट में उतार दिए हैं. 90 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ इस नेकबैंड में जबरदस्त एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं. चलिए जानते हैं कितनी है इनकी कीमत.

Sep 30, 2025, 10:32 PM IST
मोबाइल एक्सेसरीज के क्षेत्र में जाना माना ब्रांड Unix ने त्योहारी मौसम में अपने नए नेकबैंड Amor Neckband (UX-480) को लॉन्च किया है. यह नेकबैंड स्टाइलिश लुक और एडवांस फीचर्स का एक खूबसूरत मेल है, जो यूजर्स को पूरे दिन शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस नेकबैंड में खासतौर पर LCD डिस्प्ले, वॉइस चेंजिंग इफेक्ट और Karaoke मोड जैसे इंटरेक्टिव फीचर्स शामिल किए गए हैं. दावा किया जा रहा है कि इसे एक बार चार्ज करने पर 90 घंटे तक म्यूजिक या कॉल का आनंद लिया जा सकता है.

Unix ने अपने नए Amor Neckband (UX-480) को बहुत किफायती रखा. ऐसे में इसकी कीमत 1,299 रुपये रखी गई है. यह नेकबैंड तीन आकर्षक कलर्स- ब्लैक, ब्लू और पिंक में लॉन्च किए गए हैं, जिससे यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार स्टाइल चुन सकते हैं. कंपनी इस प्रोडक्ट पर एक साल की वारंटी दे रही है. आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसे Unix की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल रिटेल स्टोर्स या प्रमुख ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आसानी से खरीदा जा सकता है.

अपने ने नेकबैंड को लेकर Unix का कहना है कि उनका Amor Neckband वर्क, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के दौरान बेहतरीन और क्लियर आवाज देता है. इस नेकबैंड में इंवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन (ENC) तकनीक शामिल है, जो कॉल के दौरान आसपास के शोर को कम करके क्लियर आवाज सुनाने में मदद करती है.

Samsung पर मिला GST का फायदा, AI AC की घट गई ₹21,000 रुपये कीमत

Amor Neckband में अल्ट्रा-लो लेटेंसी फीचर शामिल है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान बेहतर और स्मूद साउंड एक्सपीरियंस देता है. इसके अलावा यह नेकबैंड 5 अलग-अलग इक्वालाइजर मोड के साथ आता है, जिससे आप अपनी सुनने की शैली के अनुसार साउंड सेटिंग्स चुन सकते हैं. इसमें TF कार्ड सपोर्ट भी मौजूद है, जिससे आप सीधे कार्ड से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और किसी अन्य डिवाइस की जरूरत नहीं होती. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है जो बिना फोन या प्लेबयर के म्यूजिक का लुत्फ उठाना चाहते हैं.

सिर्फ 5 मिनट चार्ज में मिलेगा 5 घंटे म्यूजिक; 100 घंटे की बैटरी वाले हेडफोन लॉन्च

Amor Neckband में तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.4 तकनीक दी गई है, जिससे ऑडियो ट्रांसमिशन स्मूद और लैग-फ्री रहता है. इसमें 10.2mm का ऑडियो ड्राइवर लगाया गया है, जो दमदार और क्लियर साउंड क्वालिटी सुनिश्चित करता है. इस डिवाइस में 380mAh की बैटरी दी गई है, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है. एक बार चार्ज करने पर यह करीब 90 घंटे तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है. चार्जिंग के लिए इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है, जिससे फास्ट और सुविधाजनक चार्जिंग संभव होती है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

neckbandUnix

;