Vintage Car लुक वाला स्पीकर, धमाकेदार साउंड और दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी

Unix Unique Bluetooth Speakers: यूनिक्स इंडिया ने भारत में अपने दो नए ब्लूटूथ स्पीकर्स Capri 52 (XB-U88) और Pontiac 34 (XB-U77) मार्केट में पेश किए हैं. इन स्पीकर्स में सबसे खास बात है इनका क्लासिक और विंटेज लुक है, जो खासतौर पर पुरानी कारों के शौकीन लोगों को बहुत पसंद आएगा. अगर आप अपने घर या ऑफिस के डिस्प्ले के लिए एक स्टाइलिश और बेहतरीन स्पीकर खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिलकुल परफेक्ट हैं. इनका लुक आपको दिवाना बना देंगे. आइए इनकी कीमत और फीचर्स को डिटेल में जानते हैं.

Unix के नए स्पीकर्स की कीमत

Unix India ने अपने दोनों नए ब्लूटूथ स्पीकर Capri 52 और Pontiac 34 को एक ही कीमत पर लॉन्च किया है. इन दोनों स्पीकर्स की कीमत ₹2,499 रखी गई है. ग्राहक इन्हें ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं.

स्पीकर्स के कलर ऑप्शन

Capri 52 को ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और रेड चार कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. वहीं Pontiac 34 को डुअल कलर ऑप्शन रेड-ब्लैक और ब्लू-व्हाइट में लॉन्च किया गया है.

Capri 52 और Pontiac 34 की खासियत

ये दोनों स्पीकर्स स्टाइल के साथ-साथ परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहतरीन है. इन स्पीकर्स में इमर्सिव स्टीरियो साउंड के लिए 5W के स्पीकर्स दिए गए है. ये स्पीकर्स बैलेंस बेस और क्लीयर वोकल ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं. दोनों में 1500mAh की बैटरी मिलती है, जो 6 घंटे तक का बैकअप दे सकती है. इन दोनों स्पीकर्स को टाइप-सी कनेक्टर से केवल 2 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है.

Capri 52 और Pontiac 34 स्पीकर Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च हुए हैं और किसी भी डिवाइस से 10 मीटर की रेंज में कनेक्ट रह सकते हैं.

Pontiac 34 TF कार्ड, USB और AUX इनपुट जैसे कई कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आता है और इसमें हैंड्स-फ्री कॉलिंग का फीचर भी दिया गया है. Capri 52 खास तौर पर ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है.

