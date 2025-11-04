Advertisement
trendingNow12987568
Hindi Newsटेक

Vintage Car लुक वाला स्पीकर, धमाकेदार साउंड और दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी

Unix Bluetooth Speakers: Unix India ने भारत में दो नए ब्लूटूथ स्पीकर्स लॉन्च किए है. इनका डिजाइन विंटेज कारों से इंस्पायर्ड है. इन स्पीकर्स की कीमत किफायती रखी गई है. बैटरी और साउंड क्वालिटी भी बेहतरीन बताई गई है. ये स्पीकर किस तरह अलग एक्सपीरियंस देंगे? चलिए जानते हैं विंटेज क्लासिक डिजाइन स्पीकर्स के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vintage Car लुक वाला स्पीकर, धमाकेदार साउंड और दमदार फीचर्स, कीमत बस इतनी

Unix Unique Bluetooth Speakers: यूनिक्स इंडिया ने भारत में अपने दो नए ब्लूटूथ स्पीकर्स Capri 52 (XB-U88) और Pontiac 34 (XB-U77) मार्केट में पेश किए हैं. इन स्पीकर्स में सबसे खास बात है इनका क्लासिक और विंटेज लुक है, जो खासतौर पर पुरानी कारों के शौकीन लोगों को बहुत पसंद आएगा. अगर आप अपने घर या ऑफिस के डिस्प्ले के लिए एक स्टाइलिश और बेहतरीन स्पीकर खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिलकुल परफेक्ट हैं. इनका लुक आपको दिवाना बना देंगे. आइए इनकी कीमत और फीचर्स को डिटेल में जानते हैं.

Unix के नए स्पीकर्स की कीमत 
Unix India ने अपने दोनों नए ब्लूटूथ स्पीकर Capri 52 और Pontiac 34 को एक ही कीमत पर लॉन्च किया है. इन दोनों स्पीकर्स की कीमत ₹2,499 रखी गई है. ग्राहक इन्हें ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं.

स्पीकर्स के कलर ऑप्शन
Capri 52 को ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और रेड चार कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. वहीं Pontiac 34 को डुअल कलर ऑप्शन रेड-ब्लैक और ब्लू-व्हाइट में लॉन्च किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जल्दी खत्म हो रही है iPhone की बैटरी? सेटिंग्स में जाकर तुरंत बंद कर दें ये 3 चीजें, चलेगी दिन-भर

Capri 52 और Pontiac 34 की खासियत 

ये दोनों स्पीकर्स स्टाइल के साथ-साथ परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहतरीन है. इन स्पीकर्स में इमर्सिव स्टीरियो साउंड के लिए 5W के स्पीकर्स दिए गए है. ये स्पीकर्स बैलेंस बेस और क्लीयर वोकल ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं. दोनों में 1500mAh की बैटरी मिलती है, जो 6 घंटे तक का बैकअप दे सकती है. इन दोनों स्पीकर्स को टाइप-सी कनेक्टर से केवल 2 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है.

Capri 52 और Pontiac 34 स्पीकर Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च हुए हैं और किसी भी डिवाइस से 10 मीटर की रेंज में कनेक्ट रह सकते हैं.
Pontiac 34 TF कार्ड, USB और AUX इनपुट जैसे कई कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आता है और इसमें हैंड्स-फ्री कॉलिंग का फीचर भी दिया गया है. Capri 52 खास तौर पर ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है.

यह भी पढ़ें: बिजली का बिल आधा कर देंगे ये 5 Star Water Heaters, जानिए 2025 के टॉप मॉडल्स जो झटपट करेंगे गर्म पानी

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Bluetooth speakersUnix Speakersvintage car

Trending news

करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे