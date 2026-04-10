क्या आपका 5G डेटा पैक सच में Unlimited है? जानिए कंपनी के पीछे का खेल, जिसको जानकर पकड़ लेंगे सिर

Unlimited 5G Data Truth: आज के समय में हर कोई सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड की तलाश में रहता है, इसके लिए डेटा भी खूब खर्च होता है. ऐसे में लोग अक्सर उन अनलिमिटेड 5G डेटा वाले प्लान खोजते हैं जो बिना किसी रुकावट के उन्हें स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग की पूरी आजादी दे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लान को आप अनलिमिटेड समझकर रीचार्ज कर रहे हैं क्या वह वाकई में अनलिमटेड या भी या नहीं.

टेलीकॉम कंपनियों के ऐड में अनलिमटेड Unlimited 5G शब्द जितना आकर्षक दिखता है उसके पीछे शर्तें भी होती हैं. अक्सर यूजर्स रिचार्ज करने के बाद खुद को तब ठगा हुआ महसूस करते हैं जब अचानक उनकी सुपरफास्ट स्पीड थम जाती है. आखिर क्या है वह सच जिसे टेलीकॉम कंपनियां आपसे छिपाती हैं? और क्यों एक खास लिमिट के बाद आपका 5G डेटा सिर्फ नाम का अनलिमिटेड रह जाता है? आइए जानते हैं...

फेयर यूसेज पॉलिसी का जाल समझ लीजिए

भले ही आज जो जो 5G डेटा वाला रीचार्ज कर रहे हों उसमें अनलिमिटेड लेखा हो, लेकिन ज्यादातर कंपनी Fair Usage Policy यानी FUP लागू करती हैं. इसका मतलब होता है कि एक फिक्स डेटा लिमिट जैसे 300GB या उससे ज्यादा पार करने के बाद आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है. कंपनियां अक्सर इस लिमिट का खुलासा नहीं करतीं लेकिन भारी इस्तेमाल पर आपकी स्पीड अचानक गिर सकती है.

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5G के लिए जरूरी शर्तें

अगर आप अपने रीचार्ज प्लान में अनलिमिटेड 5G का मजा लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा-

आपके पास 5G स्मार्टफोन होना चाहिए.

आपके एरिया में 5G नेटवर्क हो.

आपका रिचार्ज प्लान कम से कम ₹239 या उससे अधिक का होना चाहिए.

अगर इनमें से आप एक भी शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आप पुराने 4G नियमों पर आ जाएंगे, जहां डेटा की सख्त डेली लिमिट होती है.

स्लो हो जाती है इंटरनेट स्पीड

5G फोन और प्लान होने के बावजूद हर समय टॉप स्पीड मिलना ज्यादातर जगहों पर थोड़ा मुश्किल होता है. पीक आवर्स में नेटवर्क पर लोड बढ़ने से स्पीड स्लो हो जाती है. इसके साथ ही अगर आप टावर से दूर हैं तो भी आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है.

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4G और 5G के बीच का फेरबदल

भारत में ज्यादातर अनलिमिटेड 5G प्लान असल में 4G प्लान के साथ मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं. जैसे ही आप 5G कवरेज एरिया से बाहर निकलते हैं आपकी डेली लिमिट जैसे 1.5GB या 2GB फिर से लागू हो जाती है. यानी सफर के दौरान आपका इंटरनेट कभी भी खत्म हो सकता है. इस बात में कोई शक नहीं कि अनलिमिटेड 5G प्लान्स ने यूजर्स को पहले से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने की आजादी देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह फ्री-फॉर-ऑल नहीं होते हैं. रिचार्ज करने से पहले नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है जिससे आप मार्केटिंग के दावों और हकीकत के बीच का अंतर समझ सकें.

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