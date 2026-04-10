Advertisement
trendingNow13173203
Hindi Newsटेकक्या आपका 5G डेटा पैक सच में Unlimited है? जानिए कंपनी के पीछे का खेल, जिसको जानकर पकड़ लेंगे सिर

क्या आपका 5G डेटा पैक सच में Unlimited है? जानिए कंपनी के पीछे का खेल, जिसको जानकर पकड़ लेंगे सिर

Unlimited 5G Data Truth: आज के डिजिटल युग में इंटरनेट की रफ्तार ही सब कुछ है. ऑफिस का जरूरी काम करना होगा या फिर ऑनलाइन गेमिंग का मजा लेना हो, बिना हाई स्पीड इंटरनेट के मानों काम आगे ही नहीं बढ़ता है. यही वजह है कि भारी-भरकम डेटा खर्च को देखते हुए स्मार्टफोन यूजर टेलीकॉम कंपनियों के अनलिमिटेड 5G प्लान्स का रीचार्ज करते हैं. लेकिन क्या  Unlimited 5G डेटा पैक सच में अनलिमटेड होता है या सिर्फ... आइए जानते हैं इसका सच.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या आपका 5G डेटा पैक सच में Unlimited है? जानिए कंपनी के पीछे का खेल, जिसको जानकर पकड़ लेंगे सिर

Unlimited 5G Data Truth: आज के समय में हर कोई सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड की तलाश में रहता है, इसके लिए डेटा भी खूब खर्च होता है. ऐसे में लोग अक्सर उन अनलिमिटेड 5G डेटा वाले प्लान खोजते हैं जो बिना किसी रुकावट के उन्हें स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग की पूरी आजादी दे. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लान को आप अनलिमिटेड समझकर रीचार्ज कर रहे हैं क्या वह वाकई में अनलिमटेड या भी या नहीं.

टेलीकॉम कंपनियों के ऐड में अनलिमटेड Unlimited 5G शब्द जितना आकर्षक दिखता है उसके पीछे शर्तें भी होती हैं. अक्सर यूजर्स रिचार्ज करने के बाद खुद को तब ठगा हुआ महसूस करते हैं जब अचानक उनकी सुपरफास्ट स्पीड थम जाती है. आखिर क्या है वह सच जिसे टेलीकॉम कंपनियां आपसे छिपाती हैं? और क्यों एक खास लिमिट के बाद आपका 5G डेटा सिर्फ नाम का अनलिमिटेड रह जाता है? आइए जानते हैं...

फेयर यूसेज पॉलिसी का जाल समझ लीजिए

भले ही आज जो जो 5G डेटा वाला रीचार्ज कर रहे हों उसमें अनलिमिटेड लेखा हो, लेकिन ज्यादातर कंपनी Fair Usage Policy यानी FUP लागू करती हैं. इसका मतलब होता है कि एक फिक्स डेटा लिमिट जैसे 300GB या उससे ज्यादा पार करने के बाद आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है. कंपनियां अक्सर इस लिमिट का खुलासा नहीं करतीं लेकिन भारी इस्तेमाल पर आपकी स्पीड अचानक गिर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

5G के लिए जरूरी शर्तें

अगर आप अपने रीचार्ज प्लान में अनलिमिटेड 5G का मजा लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा-

आपके पास 5G स्मार्टफोन होना चाहिए.

आपके एरिया में 5G नेटवर्क हो.

आपका रिचार्ज प्लान कम से कम ₹239 या उससे अधिक का होना चाहिए.

अगर इनमें से आप एक भी शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आप पुराने 4G नियमों पर आ जाएंगे, जहां डेटा की सख्त डेली लिमिट होती है.

स्लो हो जाती है इंटरनेट स्पीड

5G फोन और प्लान होने के बावजूद हर समय टॉप स्पीड मिलना ज्यादातर जगहों पर थोड़ा मुश्किल होता है. पीक आवर्स में नेटवर्क पर लोड बढ़ने से स्पीड स्लो हो जाती है. इसके साथ ही अगर आप टावर से दूर हैं तो भी आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है.

(ये भी पढे़ंः PM-KISAN से लेकर लोन तक, फोन पर ही मिलेंगे सारे जवाब; इस AI चैटबॉट ने दूर की परेशानी)

4G और 5G के बीच का फेरबदल

भारत में ज्यादातर अनलिमिटेड 5G प्लान असल में 4G प्लान के साथ मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं. जैसे ही आप 5G कवरेज एरिया से बाहर निकलते हैं आपकी डेली लिमिट जैसे 1.5GB या 2GB फिर से लागू हो जाती है. यानी सफर के दौरान आपका इंटरनेट कभी भी खत्म हो सकता है. इस बात में कोई शक नहीं कि अनलिमिटेड 5G प्लान्स ने यूजर्स को पहले से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने की आजादी देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह फ्री-फॉर-ऑल नहीं होते हैं. रिचार्ज करने से पहले नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है जिससे आप मार्केटिंग के दावों और हकीकत के बीच का अंतर समझ सकें.

(ये भी पढे़ंः बच्चों को नहीं देना होगा कैश, आपके अकाउंट से कर सकेंगे पेमेंट, गूगल पे पर आया फीचर)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Unlimited 5G Data TruthFair Usage Policy

Trending news

उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
Iran-US Ceasefire Talk
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
एक वीडियो के चलते हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती टूटी, बंगाल चुनाव में किसे होगा फायदा?
West Bengal Election 2026
एक वीडियो के चलते हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती टूटी, बंगाल चुनाव में किसे होगा फायदा?
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
West Bengal news
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
Iran war
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
Maharashtra news
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
Middle East
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
AIR INDIA
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
Sabrimala Mandir
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
Jammu-kashmir
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?