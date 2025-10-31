Advertisement
आ गया कार का 'CCTV Camera'! आगे और पीछे से करेगा सुरक्षा, जानिए कीमत, फीचर्स और सबकुछ

AI Powered Dashcam: टेक्नोलॉजी की दुनिया में Uno Minda ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना नया AI-पावर्ड हाई-टेक डैशकैम लॉन्च कर दिया है. यह डिवाइस उन ड्राइवर्स के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है जो सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स दोनों चाहते हैं. कंपनी का दावा है कि इस डैशकैम में दिया गया 3-वे रिकॉर्डिंग सिस्टम AI फीचर के साथ आता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 31, 2025, 12:14 PM IST
Uno Minda Dashcam: एडवांस होती टेक्नोलॉजी से हर ओर फायदा है. एक तरफ जहां बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में टेक्नोलॉजी की सहायता से बड़े से बड़े काम आसानी से हो जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रोड सेफ्टी में भी टेक्नोलॉजी की सहायता से लेकर हादसों को कम करने की भी कोशिश की जा रही है. AI की सहायता से अब रोड एक्सीडेंट को भी कम करने की कोशिश की जा रही है. इसी को लेकर भारत में कार सेफ्टी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को नया आयाम देते हुए Uno Minda ने अपना लेटेस्ट डैशकैम लाइनअप लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसे दो नए मॉडल 2-वे और 3-वे डैश कैम DVR के साथ लॉन्च किए हैं, जो एडवांस रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी और AI-पावर्ड फीचर्स के साथ आते हैं. इन डिवाइसेज़ को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ड्राइविंग के दौरान न सिर्फ हर एंगल से हाई-क्वालिटी फुटेज रिकॉर्ड करते हैं बल्कि WiFi कनेक्टिविटी और G-सेंसर जैसी स्मार्ट क्षमताओं के जरिए सुरक्षा का एक स्पेशल लेयर भी जोड़ते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स.

सबसे पहले इसके फीचर्स जान लीजिए
कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार Uno Minda का नया डैशकैम दो वेरिएंट्स 3-वे और 2-वे के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है. 3-वे मॉडल में आपको ट्रिपल चैनल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है जो फ्रंट, केबिन और रियर व्यू को एक साथ रिकॉर्ड करता है. इसमें 120 से 140 डिग्री वाइड एंगल लेंस, 3.39 इंच का एलसीडी डिस्प्ले, Wi-Fi और ऐप कंट्रोल सपोर्ट, ग्रेविटी सेंसर, लूप रिकॉर्डिंग, और 256GB तक की एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलती है. बात करें इसकी बॉडी की तो यह स्ट्रक्चर मजबूत ABS और PC मटेरियल से तैयार किय गया है जिससे इसके खराब होने का चांस बहुत कम है.

वहीं 2-वे डैशकैम में ड्यूल चैनल रिकॉर्डिंग फीचर मिलता है. जो फ्रंट और रियर कैमरा व्यू को कवर करती है. इसमें भी वही 3.39 इंच एलसीडी डिस्प्ले, Wi-Fi के साथ ऐप कंट्रोल फीचर, ग्रेविटी सेंसर, लूप रिकॉर्डिंग और 256GB तक स्टोरेज सपोर्ट मिलता है. कंपनी का कहना है कि इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है.

कीमत जान लीजिए
बात करें इसकी कीमत की तो नए डैशकैम के 3वे ऑप्शन को बाजार में 14,999 रुपये की कीमत पर लॉन्‍च किया गया है. वहीं इसके 2वे ऑप्शन को 12,999 रुपये की कीमत पर लॉन्‍च किया गया है. इन दोनों पर कंपनी की तरफ से एक साल की वारंटी भी मिलती है.

क्यों जरूरी है डैश कैम?
कंपनी के अनुसार डैश कैम लगाना आजकल बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि यह सड़क पर होने वाली हर घटना को रिकॉर्ड करता है जिससे एक्सीडेंट या विवाद के मामले में सबूत मिल जाता है कि गलती किसकी है. साथ ही इससे ड्राइविंग की आदतों पर नजर रखने में मदद मिलती है.   

कंपनी का क्या है लक्ष्य?
Uno Minda के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन हेड कर्ण मरकन के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य आधुनिक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना है जिससे ड्राइविंग न सिर्फ सेफ बल्कि आरामदायक हो सके. उन्होंने कहा कि नए डैश कैम DVRs को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 4K Ultra HD क्वालिटी में मल्टी-चैनल रिकॉर्डिंग कर सकें और यूजर्स अपने मोबाइल फोन पर वायरलेस तरीके से फुटेज देख सकें. इन सब के साथ ही इनमें दिए गए एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स ड्राइविंग को और स्मार्ट बनाते हैं.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Uno Minda DashcamAI Powered DashcamCar Safety Camera

