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हथेली जितना छोटा डिवाइस और 320W की पावर! Uno Minda ने लॉन्च किया पावरफुल कार Amplifier, कीमत...

कार में स्पेस की कमी के कारण धमाकेदार साउंड का मजा नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ऊनो मिंडा ने एक शानदार ऑप्शन पेश कर दिया है. कंपनी ने कॉम्पैक्ट साइज में नया 4-चैनल एम्प्लिफायर लॉन्च किया है, जो दमदार ऑडियो आउटपुट देता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 07, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 05:42 PM IST
हथेली जितना छोटा डिवाइस और 320W की पावर! Uno Minda ने लॉन्च किया पावरफुल कार Amplifier, कीमत...

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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