हथेली जितना छोटा डिवाइस और 320W की पावर! Uno Minda ने लॉन्च किया पावरफुल कार Amplifier, कीमत...

अगर आपको भी लंबी ड्राइव के दौरान अपनी गाड़ी में धमाकेदार गाने सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कार में स्पेस की कमी की वजह से हैवी साउंड सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली कंपनी Uno Minda ने मार्केट में अपना नया 4-चैनल एम्प्लिफायर UNO-AMP-4-100 लॉन्च कर दिया है. सबसे मजेदार बात यह है कि साइज में यह बिल्कुल हथेली जितना छोटा है, लेकिन आवाज के मामले में यह काफी दमदार है.
Uno Minda के अनुसार, इस नए एम्प्लिफायर का साइज सिर्फ 191 × 105 × 48 मिलीमीटर है. यानी आप इसे बिना किसी झंझट के गाड़ी में कहीं भी, यहां तक कि सीटों के नीचे भी आसानी से छिपाकर फिट कर सकते हैं. यह साउंड 4 ओम पर 100W और 2 ओम पर 150W तक का पावर आउटपुट देता है. यानी आपकी कार के चारों स्पीकर्स को यह आसानी से बेहतरीन पावर दे सकता है. अगर आप चाहें तो इसे 2-चैनल मोड पर भी चला सकते हैं, जहां यह 320W × 2 का शानदार आउटपुट देता है, जो सब-वूफर या भारी-भरकम स्पीकर्स के लिए एकदम परफक्ट है.
Uno Minda का तो यह भी दावा है कि इस एम्प्लिफायर से गानों की क्वालिटी पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा. इसमें डिस्टॉर्शन यानी आवाज फटना न के बराबर यानी 0.05% से भी कम है. इसका 10Hz से 20kHz तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेंज डीप बास, साफ आवाज और क्रिस्प हाई नोट्स देता है, जिससे हर तरह का म्यूजिक सुनने में अलह ही मजा आता है.
गाड़ी की वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ रखने के लिए इसमें दो 40A के फ्यूज दिए गए हैं जो पावर सर्ज और ओवरलोड से बचाते हैं. बात करें कीमत की, तो इस नए एम्प्लिफायर की कीमत 13,999 रुपये रखी गई है. आप इसे ऑटोमोबाइल मार्केट के साथ ही ऊनो मिंडा की ऑफिशियल साइट Uno Minda Kart, अमेजन और फ्लिपकार्ट से आसानी से खरीद सकते हैं.