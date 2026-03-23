इंद्र देव की 'टेढ़ी नजर' से AC मार्केट में हड़कंप! बारिश रुकी तो सीधे 10-12% बढ़ जाएंगे दाम, बढ़ेगी मिडिल-क्लास की टेंशन

गर्मी शुरू होने से ठीक पहले एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियां सावधानी बरत रही हैं. देश के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई असामान्य बारिश ने शुरुआती गर्मी की मांग पर असर डालने की आशंका पैदा कर दी है. आमतौर पर मार्च के महीने में AC और कूलिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री तेजी पकड़ती है, लेकिन इस बार मौसम ने कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है.

कच्चे माल की कीमतों ने बढ़ाई टेंशन

इकॉनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ मौसम ही नहीं, बल्कि बढ़ती लागत भी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन रही है. वेस्ट एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव की वजह से प्लास्टिक जैसे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं. इसके साथ ही LPG गैस की सीमित सप्लाई भी उत्पादन पर असर डाल रही है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर सिर्फ AC पर ही नहीं, बल्कि वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे बड़े घरेलू उपकरणों पर भी पड़ेगा, जिनकी कीमतों में 10-12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है.

अप्रैल में बढ़ सकती है मांग

Godrej Enterprises Group के एप्लायंसेज बिजनेस के हेड Kamal Nandi का कहना है कि फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है. उनके मुताबिक दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले हफ्ते के बाद तापमान बढ़ने की संभावना है, जिससे मांग में तेजी आ सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि अभी बिक्री पर असर को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी और उम्मीद है कि अप्रैल तक हालात सामान्य हो जाएंगे.

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कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी की तैयारी

इस साल की शुरुआत में ही नई एनर्जी लेबलिंग नियम लागू होने के बाद कंपनियां कीमतें बढ़ा चुकी हैं. यह नियम Bureau of Energy Efficiency (BEE) द्वारा जनवरी से लागू किया गया था. अब कंपनियां एक और प्राइस हाइक की तैयारी में हैं. बढ़ती ऑयल कीमतें, प्लास्टिक की लागत और फ्रेट चार्जेस के चलते अप्रैल 2026 से AC की कीमतों में 5-10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है.

LPG की कमी से उत्पादन पर असर

Haier इंडिया के प्रेसिडेंट N S Satish ने बताया कि फैक्ट्रियों को मिलने वाली LPG गैस की सप्लाई कम कर दी गई है. अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो पीक सीजन से पहले ही AC उत्पादन में 20-30 प्रतिशत तक की कटौती करनी पड़ सकती है. उन्होंने बताया कि AC बनाने में इस्तेमाल होने वाले पेंट शॉप्स में हाई टेम्परेचर ड्राइंग के लिए LPG जरूरी होती है, इसलिए इसकी कमी सीधे प्रोडक्शन को प्रभावित करती है.

प्लास्टिक महंगा, वॉशिंग मशीन भी होंगी महंगी

प्लास्टिक की बढ़ती कीमतें भी बड़ी चिंता हैं. वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स में करीब 20 प्रतिशत लागत प्लास्टिक की होती है. ऐसे में कंपनियां कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर हैं. इसका असर यह भी हो सकता है कि ग्राहक महंगे प्रोडक्ट की जगह कम क्षमता या सस्ते मॉडल की ओर शिफ्ट हो जाएं.

इंडस्ट्री में मार्जिन पर दबाव

Blue Star के मैनेजिंग डायरेक्टर B Thiagarajan का कहना है कि कच्चे माल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इंडस्ट्री पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रही है. ऐसे में कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वेस्ट एशिया का तनाव जल्दी खत्म नहीं होता, तो इस साल का समर सीजन उम्मीद से कमजोर रह सकता है.

कड़ी टक्कर के लिए तैयार मार्केट

एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 AC इंडस्ट्री के लिए अच्छा साल नहीं रहा, क्योंकि अनियमित बारिश और अन्य कारणों से बिक्री प्रभावित हुई. अब 2026 में कंपनियां मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं. भारत का AC मार्केट करीब 13.5 मिलियन यूनिट का माना जाता है, जहां Voltas, LG, Daikin, Blue Star, Hitachi, Panasonic और Lloyd जैसी कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं.