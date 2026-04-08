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Hindi Newsटेकहैकर्स के हाथ में आपकी पर्सनल फोटो और पासवर्ड! फोन में नहीं किया ये काम तो लुट जाएगा सबकुछ; जानिए बचने का तरीका

हैकर्स के हाथ में आपकी पर्सनल फोटो और पासवर्ड! फोन में नहीं किया ये काम तो लुट जाएगा सबकुछ; जानिए बचने का तरीका

'NoVoice' नामक एक नया और बेहद जिद्दी एंड्रॉइड मालवेयर सामने आया है जो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी फोन से डिलीट नहीं होता. गूगल प्ले स्टोर के 50 से ज्यादा ऐप्स में मिले इस वायरस ने अब तक 23 लाख से ज्यादा डिवाइस को संक्रमित किया है, जो मुख्य रूप से पुराने सिक्योरिटी पैच वाले फोन्स को निशाना बना रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:39 AM IST
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हैकर्स के हाथ में आपकी पर्सनल फोटो और पासवर्ड! फोन में नहीं किया ये काम तो लुट जाएगा सबकुछ; जानिए बचने का तरीका

Android स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नई और खतरनाक चेतावनी सामने आई है. अब तक लोगों को यही सलाह दी जाती थी कि केवल Google Play Store से ही ऐप डाउनलोड करें, ताकि फोन सुरक्षित रहे. लेकिन अब एक नया मैलवेयर इस भरोसे को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह खतरनाक मैलवेयर 50 से ज्यादा ऐप्स में छिपा हुआ पाया गया है, जिन्हें लाखों लोग पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह मैलवेयर साधारण वायरस की तरह नहीं है. यह इतना एडवांस है कि फोन को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी हटता नहीं है. यानी एक बार फोन में घुसने के बाद इसे निकालना बेहद मुश्किल हो सकता है.

‘NoVoice’ मैलवेयर क्या है

इस खतरनाक मैलवेयर का नाम ‘NoVoice’ बताया जा रहा है. इसे साइबर सिक्योरिटी कंपनी McAfee के रिसर्चर्स ने खोजा है. रिपोर्ट के अनुसार, यह मैलवेयर कई तरह के ऐप्स में पाया गया है, जैसे सिस्टम क्लीनर, गेम्स और फोटो गैलरी ऐप्स. खास बात यह है कि यह मैलवेयर इंस्टॉल करते समय किसी भी तरह की संदिग्ध परमिशन नहीं मांगता, जिससे यूजर्स को शक नहीं होता. ऐप्स अपने सामान्य काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में यह मैलवेयर अपना काम करता रहता है.

फोन में कैसे करता है हमला

‘NoVoice’ मैलवेयर Android सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाता है. अगर यह सफल हो जाता है, तो यह फोन में “रूट एक्सेस” हासिल कर सकता है. इसका मतलब है कि यह फोन के सिस्टम पर पूरा कंट्रोल पा सकता है. इसके बाद यह यूजर की संवेदनशील जानकारी जैसे यूजरनेम, पासवर्ड, बैंकिंग ऐप्स का डेटा और गैलरी की फोटो तक एक्सेस कर सकता है. इतना ही नहीं, यह जरूरी ऐप्स को डिलीट भी कर सकता है या फोन के सिस्टम में खुद को इस तरह छिपा सकता है कि इसे हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है.

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फैक्ट्री रीसेट भी नहीं करता असर

आमतौर पर जब फोन में वायरस आ जाता है, तो लोग फैक्ट्री रीसेट करके उसे साफ कर देते हैं. लेकिन ‘NoVoice’ मैलवेयर के साथ ऐसा नहीं है. यह कुछ मामलों में फोन के सिस्टम में इतनी गहराई तक पहुंच जाता है कि रीसेट के बाद भी बना रहता है. यही वजह है कि यह मैलवेयर बाकी खतरों से ज्यादा गंभीर माना जा रहा है. यह सीधे-सीधे यूजर की प्राइवेसी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है.

किन यूजर्स को ज्यादा खतरा

हालांकि यह खबर डराने वाली है, लेकिन कुछ राहत भी है. रिपोर्ट के अनुसार, मई 2021 के बाद अपडेट हुए Android डिवाइस इस मैलवेयर से सुरक्षित हैं. यानी अगर आपका फोन अपडेटेड है, तो खतरा कम है. यह मैलवेयर ज्यादा उन यूजर्स को निशाना बना रहा है, जो पुराने या बजट Android स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं. खासकर अफ्रीका के कुछ देशों में इसका असर ज्यादा देखा गया है, जबकि भारत, अमेरिका और यूरोप में भी कुछ केस सामने आए हैं.

कैसे रहें सुरक्षित

Google ने ऐसे कई खतरनाक ऐप्स को Play Store से हटा दिया है और यूजर्स को सलाह दी है कि वे हमेशा अपने फोन को लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के साथ रखें. साथ ही, किसी भी अनजान ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर चेक करें.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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